Napustilo nas je dvoje velikana, no profesori ostaju upamćeni: Ovo su njihove životne priče

Prošlog tjedna preminuo je arhitekt Tomislav Petrinjak i sociologinja Željka Šporer. Studenti i kolege će ih dobro pamtiti po njihovoj predanosti.

Prošlog tjedna preminulo je dvoje cijenjenih profesora, arhitekt Tomislav Petrinjak, koji je predavao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, i sociologinja Željka Šporer, koja je predavala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu i Sveučilištu George Mason u Sjedinjenim Američkim Državama.

Tomislav Petrinjak dvadeset je godina radio u struci kao tehnolog u pripremi rada, organizator montaže na gradilištu, na pripremi metoda mrežnog planiranja te kao odgovorni projektant i rukovodilac arhitektonskog biroa.

Nakon završetka fakulteta 1966. godine prvo se zaposlio u poduzeću Industrogradnja. Od 1985. do 1996. godine radio je u Arhitektonskom projektnom zavodu u Zagrebu te direktor Ateliera A-9, a od 1996. do 2002. godine radio je u vlastitom projektnom birou ARP arhitektura Petrinjak.

'Staložen i strpljiv, bio je sugovornik jasnih stavova'

Na Arhitektonski fakultet došao je 1993. godine kao honorarni predavač, a zatim se zaposlio kao viši predavač na kolegijima Izvedba zgrada I i II te Stručna praksa. Kasnije je držao i druge kolegije, a nakon odlaska u mirovinu sve do 2022. godine volontirao je na kolegiju Tehnički studio.

- Mlade generacije poznaju ga uglavnom po njegovu pedagoškom radu, no njegovi interesi bili su brojni. Staložen i strpljiv, bio je sugovornik jasnih stavova, neovisno o temi. Njegova djelatnost pisca i kritičara ostala je trajno zabilježena u strukovnim i drugim časopisima, kao i sudjelovanje na stručnim skupovima te na nekoliko samostalnih i skupnih izložbi. U nasljeđe nam je ostavio impozantan opus realiziranih djela stambene, gospodarske, javne, hotelske, zdravstvene i prometne arhitekture te brojne generacije studenata arhitekture i građevine koji su od njega i uz njega učili, objavljeno je, između ostalog, na stranici Fakulteta.

'Karijeru je posvetila profesionalizaciji hrvatske sociologije'

Profesorica Željka Šporer završila je studij Socijalnog rada na Pravnom fakultetu u Zagrebu i dvopredmetni studij Sociologije i Filozofije na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Tijekom života seli u inozemstvo, gdje predaje na Sveučilištu George Mason te radi kao istraživačica u Centru za inovacije i razvoj Sveučilišta Južne Australije.

Bila je prva predsjednica Sociološkog društva Hrvatske, jedna od utemeljiteljica i urednica Biblioteke Revije za sociologiju, iz koje je kasnije nastala Sociološka biblioteka Hrvatskog sociološkog društva i Naklade Jesenski i Turk.

- Od samih početaka, Željka Šporer profesionalnu je i znanstveno-istraživačku karijeru posvetila profesionalizaciji i profesionalnoj autonomiji hrvatske sociologije, a posebno razvoju i afirmaciji primijenjene sociologije izvan matičnih socioloških institucija i uskih akademskih okvira, navedeno je u priopćenju Hrvatskog sociološkog društva.

Nakon selidbe u inozemstvo pomaže organizirati konferencije u Hrvatskoj

Njezinom inicijativom u vrijeme komunizma na fakultete su uvedene posebne sociologije kao obvezni kolegiji na fakultetima.

Bavila se temama globalizacije, društva znanja, inovacija i društvene isključenosti. Njezina knjiga Sociologija profesija prvo je sustavno djelo iz tog područja u Hrvatskoj. I nakon selidbe u inozemstvo nastavila je raditi na razvoju hrvatske sociologije, pomažući u organizaciji konferencija.