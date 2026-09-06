Tomislav studira na dva faksa, na Medicinskom je bio i prvi na prijemnom: 'Kada ću učiti ako ne sad?'

Donošenje odluke o tome što studirati nije nimalo jednostavan zadatak. No, što ako za vas nije samo jedno područje? U takvim slučajevima možete razmisliti i o upisu paralelnog studija. Tomislav Birimiša odlučio se upravo za to – nakon prve godine kemijskog inženjerstva na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2025. odlučio je upisati Medicinski fakultet u Zagrebu. I to ne bilo kako - prošle je godine uz još jednog maturanta bio prvi na prijemnom.

Odlikaš je na studiju

Prema Zakonu o visokom obrazovanju, posebno uspješnom studentu ministar može odobriti upis još jednog studija na javnom visokom učilištu u redovitom statusu, uz subvencioniranje troškova školarine u cijelosti iz državnog proračuna. To je odobreno i Tomislavu koji je odlikaš na studiju.

- Trebalo mi je vremena da se odlučim u kojem ću smjeru otići po pitanju studija. Moj prvi upisani faks je bio studij molekularne biologije na PMF-u u Zagrebu, ali po završetku prve godine sam se odlučio prebaciti s PMF-a na FKIT, tj. kemijsko inženjerstvo. Molekularna biologija mi se pokazala kao preusko područje i procijenio sam da se s njom neću moći baviti svime čime se želim baviti. Upisao sam je bez da sam puno unaprijed razmislio, činila mi se kao prirodan odabir jer mi je biologija oduvijek išla. Na kraju prve godine FKIT-a sam se odlučio za paralelni studij, što znači da sam u trenutku upisa druge godine FKIT-a paralelno upisao i prvu godinu MEF-a. Nisam imao konkretno formiranu ideju o tome što želim studirati i ne mislim da prosječni brucoš uopće ima razrađenu ideju svoje budućnosti. Mislim da je bolje promijeniti studij ako ti ne paše, a ne ostati u nečemu što ćeš kasnije zažaliti, govori nam Tomislav.

Kako se upisuje paralelni studij?

Njega jako zanimaju i kemija i medicina i vidi se u oba područja pa se zato nije želio odlučiti samo na jedno i kasnije žaliti što nije probao oboje. Smatra da mu kemijsko inženjerstvo predstavlja više matematičko područje koje mu u medicini nedostaje, a medicina mu predstavlja karijeru s kojom će moći u većoj mjeri raditi s ljudima. Upravo bi ta dva aspekta htio iskombinirati.

- Prije donošenja odluke o paralelnom studiju savjetovao sam se s dosta različitih ljudi. Razgovarao sam s jednim profesorom na faksu koji mi je spomenuo paralelni studij kao opciju. Da sam prije znao za paralelni studij vjerojatno bih se za njega i ranije odlučio, kaže Tomislav.

Brojni su studenti koji ne znaju za tu opciju, zato je Tomislav idealan sugovornik koji može opisati taj proces. Ono što je važno za naglasiti je da detalji tog procesa mogu biti različiti od studija do studija pa je dobro da se studenti koji žele koristiti tu opciju o njoj informiraju putem pravilnika svojih fakulteta. Osim paralelnog studija, otvorena je i mogućnost horizontalne mobilnosti, ali ta dva pojma ne treba miješati, a Tomislav je dobro istražio oba. Ukratko, program horizontalne mobilnosti studentima omogućuje upis kolegija i polaganje ispita iz tih kolegija na drugom fakultetu na sveučilištu i ECTS bodovi mu se pribrajaju u ukupni broj. S druge strane, paralelno studiranje, kao što i naziv sugerira, označava upis drugog studija, u jednoj godini ostvarujete 120 ECTS-a i po završetku studija dobivate dvije diplome.

- Proces upisa drugog redovnog studija kao paralelnog je administrativno pomalo naporan, a i može se razlikovati od faksa do faksa. Na kraju prve godine FKIT-a sam se odlučio na paralelni studij. Nakon toga sam se posavjetovao s referadom o postupku. Trebao sam otvoriti novi profil na stranici 'Postani student'. Kao i svi ostali maturanti sam trebao ostvariti pravo upisa na željeni studij. Za studij medicine sam morao polagati prijemni ispit. Uspješno sam ostvario pravo upisa na medicinu te sam se po završetku prijava formalno upisao. Budući da sam na FKIT-u ostvario status posebno uspješnog studenta, mogao sam podnijeti zahtjev Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih da mi se školarina na drugom studiju financira iz državnog proračuna. Iako većina studenata može upisati paralelni studij, status posebno uspješnog studenta omogućuje studentu da se oslobodi školarine i na drugom redovitom studiju. Uvjeti za ostvarivanje statusa posebno uspješnog studenta ovise o faksu. Jedan od faktora koji ga određuje je težinski prosjek, koji (u slučaju FKIT-ova i MEF-ova pravilnika) mora biti iznad 4,5, kaže Tomislav.

Profesori mu omogućuju da dođe u grupu u koju može

Studiranje na ova dva fakulteta pojedinačno, a kamoli istodobno, nije mačji kašalj pa nas je zanimalo kako izgleda Tomislavov prosječni tjedan i kako usklađuje sve obveze. Kaže, nastava na faksu je većinom obvezna i bilo je pitanje vremena kada će mu se neke od obveza preklopiti.

- Na faksu smo podijeljeni u grupe i imamo različite termine nastave u danu. Zato sam se na početku semestra obratio profesorima i zamolio ih mogu li u slučaju preklapanja obveza na oba faksa otići u drugu grupu kako bih stigao odraditi svu nastavu. Nastavne obveze sam uspio uskladiti samo zato što su mi profesori dopustili da mijenjam grupe, na čemu sam zahvalan. Profesori su prema meni bili dosta susretljivi i mislim da ih se općenito ne treba bojati. Taj strah može naštetiti jedino studentima jer se na usmenom ispitu smrznu i ne znaju što reći od straha. Mislim da je bitno da to brucoši čuju. Ja sam kao brucoš bio, bez ikakve potrebe, isprepadan od profesora, veli Tomislav.

'Radim raspored za svaki dan i zapisujem obveze koje trebam riješiti'

U svakom slučaju, kaže da oni koji razmišljaju o paralelnom studiju mogu očekivati da će im dnevno opterećenje biti između šest i devet sati. Naravno, sve je vremenski vrlo zahtjevno jer uz pohađanje nastave i vježbi treba i doma učiti. Pitamo Tomislava i je li tijekom godine imao trenutak kada je pomislio da je preuzeo prevelik zalogaj i što ga je tada motiviralo da nastavi.

- Dosta sam zadovoljan paralelnim studijem. Položio sam sada prvu godinu medicine i drugu godinu FKIT-a, iako je bilo zahtjevno, stvarno ne žalim odluku. Na početku je bilo teško organizirati se. Rekao bih da je težina paralelnog studija stvarno većinski u vremenskoj organizaciji, a ne u samom učenju. Uvijek će biti vremena za učenje, s razlogom postoje i jesenski rokovi. Motivacija brzo popusti nakon prvih mjesec dana faksa, ali se svejedno treba prisiliti na učenje. Učenje je stvar navike, nikome se ne da učiti na prvu. Vidim se dugoročno u tom području i zanima me to što učim, iz toga crpim većinu motivacije za nastavljanjem studija. Sebi radim raspored za svaki dan i zapisujem obveze koje trebam riješiti. Puno mi pomaže imati sve zapisano na jednom mjestu, ističe Tomislav.

'Kada ću učiti ako ne sad?'

Zanimalo nas je i što mu je bilo teže - završiti prvu godinu medicine ili drugu godinu FKIT-a. Kaže, to je teško procijeniti.

- Medicina ima više gradiva i rekao bih da je vremenski zahtjevnija, ali kemijsko inženjerstvo ima više zadataka i apstraktnijeg gradiva od medicine. Ovisi o osobi što će joj biti teže. Netko tko preferira matematiku i zadatke će se lakše snaći na FKIT-u. Svakako treba dosta učiti u oba slučaja, kaže Tomislav.

Kada je riječ o budućnosti, namjerava spojiti rad s ljudima i znanstvena istraživanja. Odnosno, želi raditi kao liječnik, ali i istraživati i sudjelovati u inovacijama u kemiji i medicini. Privlači ga interdisciplinaran pristup medicini i smatra da je u tome budućnost.

Ispušni ventil su mu sport i druženje s prijateljima

Ipak, nije sve u učenju. Tomislav nam kaže da je nemoguće po cijele dane samo učiti, iako je studirajući na dvama studijima lako izgubiti se u obvezama. Tako da si ostavlja i slobodnog vremena.

- Generalno učim kontinuirano, po dva, tri sata dnevno, i nastojim dolaziti pripremljen na nastavu. To mi značajno olakšava faks jer mi se gradivo ne gomila pred ispit. Ispušni ventil od faksa su mi sport i druženje s prijateljima. Topli pozdrav ekipi s PMF Veslanja! S njima sam od prve godine faksa i često putujemo na natjecanja. Savjetovao bih budućim maturantima ako se dvoume oko studija da se raspitaju uživo sa što više ljudi. To je meni daleko najviše pomoglo. Bilo kakav razgovor s nekim u struci može pomoći pri formiranju šire slike. Posebno bih preporučio da izbjegavaju savjete koje ljudi daju na internetskim stranicama poput Reddita. Mislim da savjeti na internetu nisu mjerodavni i da ih mogu odvesti u krivom smjeru, poručuje Tomislav koji će ljetne praznike zaključiti sezonskim radom u jednom dubrovačkom restoranu.