Studentima jednog od najpoželjnijih studija nudi se posao preko servisa: Satnica veća od minimalca

Zavirili smo u oglase za studentski posao zagrebačkog student servisa. Studentima psihologije nudi se posao asistenta u Programu Pomoć u učenju. Poslodavac je Psihološki centar Blažević, a kako se navodi u oglasu, 'program već 13 godina funkcionira kao most između instrukcija i rada na razvijanju organizacijskih i motivacijskih vještina za djecu i mlade'. Unutar programa, dodaju, razvili su i vlastite metode o kojima imate priliku više čuti na edukaciji i mjesečnim supervizijama.

Posao za studente psihologije

Prijave traju do 8. rujna, satnica iznosi 8 eura a u potrazi su za desetero osoba. Traže motivirane i pouzdane studente/ice psihologije završnih godina za individualni rad s djecom u njihovom obiteljskom domu, od dva do tri puta tjedno po 90 minuta. Cilj je, navodi se u oglasu, djetetu olakšati suočavanje sa školskim obavezama na nekoliko razina:

Konkretno: organizacija i izvršavanje zadaća, priprema za ispite i praćenje školskog gradiva.

Emocionalno: podrška u nošenju sa stresom, nesigurnostima i frustracijama vezanima uz školu.

Motivacijsko-organizacijski aspekt: razvoj radnih navika, planiranja i održavanja fokusa.

- Vama, studentima/icama, rad u Programu može biti zanimljiv jer biste kroz njega mogli steći direktno iskustvo rada s djecom, uz pomoć i vodstvo stručnih osoba s višegodišnjim iskustvom rada s djecom. Radujemo se suradnji koja djeci donosi sigurnost, strukturu i motivaciju, a roditeljima olakšanje i kontinuitet. Zašto tražimo tebe? Tražimo te jer spajaš znatiželju psihologa/inje početnika s odgovornošću u radu, voliš ili želiš istražiti rad s djecom, želiš učiti uz mentore i cijenit ćeš fleksibilnost rasporeda uz fer honorar - sve ono što ovaj Program upravo nudi, stoji u oglasu.

Dodaju da je potrebno poslati opis sebe i dosadašnjeg iskustva, odnosno kakva iskustva u kontaktu s djecom imate ili nemate, te zašto vas zanima ovo iskustvo.

- Odnosno, voljeli bismo vidjeti tvoj životopis tako da pročitamo nešto o tebi te motivacijsko pismo u kojem navodiš zašto bi volio/la biti Asistentica u Programu Pomoć u učenju. Ako si zainteresiran/a, javi nam se, kažu u oglasu.

Što očekuju?

Početak rada je već u rujnu, a očekivano trajanje posla jest tijekom školske godine 2026./2027. Kad je riječ o lokaciji, individualni rad s djetetom odvija se u domu pojedinog djeteta. Edukacija i supervizije održavat će se na adresi Črnomerec 46, 10.000 Zagreb. Radno vrijeme ovisi o dogovoru s roditeljima, optimalno dva puta tjedno po 90 minuta.

Potrebno znanje i iskustvo, ističu, donosite sa studija psihologije. Prednost imaju studenti/ice viših godina studija te oni koji imaju interesa i iskustva u kontaktu s djecom.

- Od suradnika očekujemo: - strpljenje, dosljednost i toplinu u odnosu s djetetom, mogućnost rada s najmanje dvoje djece na različitim lokacijama u Zagrebu, jasnu strukturu rada i fleksibilnost u pristupu (prema dobi i potrebama djeteta), dobru komunikaciju s roditeljima i kratku povratnu informaciju nakon susreta, odgovornost u dogovaranju termina i poštivanje privatnosti obitelji, redovitost u dolascima na mjesečne supervizije te suradnju u trajanju od minimalno godinu dana, zaključuju u oglasu.

Više detalja možete pronaći u oglasu na službenoj stranici student servisa Studentskog centra u Zagrebu.

Podsjetimo, psihologija je veoma traženi studij među maturantima. Kao što smo ranije pisali, u deset najpoželjnijih studija u državi nalazila su se čak dva studija psihologije, onaj na Filozofskom fakultetu u Zagrebu te onaj na Fakultetu hrvatskih studija u istom gradu. U Zagrebu se psihologija može studirati i na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a odnedavno i na Sveučilištu Algebra Bernays.