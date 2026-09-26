Studenti mogu upisati kolegije i na drugom faksu: Provjerili smo upute i koliko ih to čini

Možda je studentima manje znano, ali izborne kolegije mogu upisati i na fakultetu koji im nije matični. Provjerili smo koliko ih to čini.

Studenti mogu upisati izborne kolegije i na drugom fakultetu. To se naziva takozvanom horizontalnom mobilnošću jer se zapravo radi o 'razmjeni' unutar istog sveučilišta. Netko u Zagrebu s PMF-a možda bi upisao neki kolegij na FER-u, a netko s Filozofskog fakulteta na Fakultetu političkih znanosti.

Kao i obično, studenti se o takvim mogućnostima mogu raspisati u referadama fakulteta. Kakva su pravila i koliko studenata sudjeluje u horizontalnim mobilnostima, priupitali smo javna sveučilišta.

Sveučilište u Zagrebu – kolegije na drugom faksu upisalo 0,49 posto studenata

Sveučilište u Zagrebu izvijestilo nas je kako 305 studenata sudjeluje u horizontalnoj mobilnosti. Radi se o podatcima, napomenuli su, iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) na dan 14. srpnja.

Kako studenti mogu sudjelovati u horizontalnoj mobilnosti objašnjeno je na internetskim stranicama sveučilišta. Opisuju kako horizontalna mobilnosti omogućava studentima da obogate svoje obrazovanje i prilagode ga vlastitim interesima i profesionalnim ciljevima. Isto, domaći student može na drugom fakultetu upisati kolegij koji je na stranom jeziku ili onaj koji je namijenjen međunarodnim studentima. Za horizontalnu mobilnost mjerodavna je razina studija -prijediplomska, diplomska, poslijediplomska, a ne vrsta studija - sveučilišni, stručni, napominju. Dakle, netko na diplomskoj razini može upisati kolegije s drugih fakulteta koji se izvode na diplomskoj razini.

- Upis kolegija odobrava nadležno tijelo nositelja studijskog programa (dakle, nadležno tijelo na matičnom studijskom programu), uz suglasnost ECTS koordinatora sastavnice na kojoj se izvodi odabrani kolegij i nositelja odabranoga kolegija. O davanju odobrenja izdaje se posebna potvrda u kojoj se navodi naziv kolegija i utvrđuje bodovna vrijednost kolegija (broj bodova prema ECTS-u). Broj studenata koji mogu upisati pojedini kolegij ograničen je kapacitetom sastavnice, o čemu odlučuje nadležno tijelo sastavnice na prijedlog nositelja kolegija. Kolegij koji student pohađa na drugoj sastavnici upisuje se u informacijski sustav. Nositelj kolegija potvrđuje ispunjenje studijskih obveza upisom bodova prema ECTS-u i ocjene u informacijski sustav. Bodovi prema ECTS-u stečeni na drugom studijskom programu dokazuju se podnošenjem na uvid ovjerena prijepisa ocjene (bodova prema ECTS-u) ili na drugi prikladan način. Ostvareni bodovi prema ECTS-u mogu se priznati kao da su ostvareni u okviru matičnog studija (studijskog programa) i unose se u dopunsku ispravu o studiju, a bodovna vrijednost kolegija odgovara onoj koju taj kolegij ima na studiju odnosno programu u okviru kojeg se izvodi, stoji na internetskim stranicama zagrebačkog sveučilišta.

Sveučilište u Splitu – nisu poslali brojke

Sa Sveučilišta u Splitu odgovorili su, ali nisu predočili podatke o broju horizontalnih mobilnosti.

- Što se tiče horizontalne mobilnosti, sastavnice Sveučilišta u Splitu izvode nastavu sukladno svojim izvedbenim planovima, a studenti mogu, temeljem zahtjeva, upisati pojedine predmete koji se ne izvode na njihovom matičnom studiju, stoji u odgovoru.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

S osječkog sveučilišta kažu da je kod njih horizontalna mobilnost uobičajena i široko rasprostranjena. Opisuju, svaka sastavnica sveučilišta nudi takozvane slobodne sveučilišne kolegije koje mogu birati i slušati studenti sa svih sastavnica Sveučilišta.

- Višegodišnji prosjek je da slobodne sveučilišne kolegije sluša oko 75 posto studenata. Ove akademske godine u horizontalnu mobilnost je uključeno oko 8.500 studenata, navode, a ukupni broj studenata na ovom sveučilištu je 14.458, govore javno dostupni podatci.

Sveučilište u Rijeci – lani 0,67 posto studenata u horizontalnoj mobilnosti

S riječkog sveučilišta kažu da raste broj studenata koji upisuju kolegije na drugim sastavnicama. Navode, u akademskoj godini 2022./23. radilo se o 49 studenata, u akademskoj godini 2024./25. o 97 studenata. Inače broje 14.412 studenata pa se radi o postotku od 0,67.

- U području horizontalne mobilnosti primjećuje se porast ponude kolegija i interesa studenata. Dok je u akademskoj godini 2022./2023. studentima bilo dostupno 177 kolegija, ove je godine ponuđeno 286 kolegija što predstavlja rast od više od 60 posto. Studentima riječkog Sveučilišta omogućeno je da, radi stjecanja dodatnih znanja i kompetencija, upisuju kolegije izvan svojeg matičnog studijskog programa, odnosno da sudjeluju u horizontalnoj mobilnosti unutar Sveučilišta. To je pravo izričito prepoznato i u Pravilniku o studijima i studiranju, prema kojem student ima pravo na upis kolegija iz ponude zajedničkih izbornih kolegija Sveučilišta u Rijeci, kolegija s drugog studija Sveučilišta ili njegovih sastavnica, kao i programa iz YUFE obrazovne ponude, a u skladu s uvjetima studijskog programa, navode.

Nastavljaju, u praksi to znači da mogućnost upisa takvih kolegija ovisi i o samom studijskom programu, odnosno o tome predviđa li program prostor za izborne kolegije i pod kojim uvjetima. Sveučilište za svaku akademsku godinu objavljuje popis zajedničkih izbornih kolegija, odvojeno za zimski i ljetni semestar, izdvajaju.

- Kada student želi upisati kolegij koji se izvodi izvan njegova matičnog fakulteta, ispunjava obrazac potvrde o upisu kolegija izvan studijskog programa te ga, zajedno s preslikom studentske iskaznice, dostavlja studentskoj službi visokog učilišta na kojem se kolegij izvodi. Nakon što ta studentska služba ovjeri obrazac, student ga u roku od pet dana dostavlja studentskoj službi svojeg matičnog visokog učilišta kako bi se kolegij evidentirao u ISVU sustavu. Po završetku kolegija nastavnik ispunjava obrazac potvrde o položenom ispitu i/ili stečenim ECTS bodovima, a studentska služba visokog učilišta koje izvodi kolegij dostavlja ovjereni obrazac studentskoj službi matičnog visokog učilišta studenta radi evidentiranja rezultata, zaključuju.

Sveučilište Sjever

Sa Sveučilišta Sjever pojašnjavaju da su integrirano sveučilište pa im je stoga horizontalna mobilnost prisutna u vidu slušanja kolegija s drugih studijskih programa. Programi mobilnosti, opisali su, ključan su faktor u stjecanju novih kompetencija i jačanju njihove konkurentnosti na tržištu rada i toga su studenti Sveučilišta Sjever itekako svjesni, naglašavaju.

Sveučilište u Dubrovniku – 0,44 posto studenata u horizontalnoj mobilnosti

U horizontalnoj mobilnosti na Sveučilištu u Dubrovniku sudjeluje šest studenata, odgovorili su nam. Inače broje 1.369 studenata, pa se radi o postotku od 0,44. Dodaju, Sveučilištu u Dubrovniku studenti mogu upisivati izborne kolegije s drugih studija iste vrste i razine, pod uvjetom da se oni ne izvode na matičnom studiju te da su usklađeni sa studijskim programom.

- Popis dostupnih izbornih kolegija utvrđuju vijeća sastavnica kroz izvedbene planove nastave, pri čemu se definira i maksimalan broj studenata po predmetu. Objedinjeni popis izbornih predmeta prolazi potvrdu Senata te se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta. Student podnosi prijavu za upis izbornog kolegija putem propisanog obrasca matičnoj sastavnici u rokovima za upis studijske godine. O prijavi odlučuje čelnik sastavnice, uzimajući u obzir kapacitete, redoslijed prijava, usklađenost kolegija sa studijskim programom te, prema potrebi, prethodna znanja studenta. Odobreni kolegij evidentira se u ISVU sustavu u izvornom nazivu i s pripadajućim ECTS bodovima, koji se priznaju kao dio matičnog studija, pojašnjavaju iz Dubrovnika.

Sveučilište u Slavonskom Brodu - nula studenata u horizontalnoj mobilnosti

Na Sveučilištu u Slavonskom Brodu u ovoj akademskoj godini nemaju ni jednog studenta koji je izabrao kolegij s druge sastavnice, poručili su nam. Inače broje 1.736 studenata.

- Pravilnikom o studiranju Sveučilišta u Slavonskom Brodu predviđeno je da student prilikom upisa može izabrati pojedini izborni kolegij s popisa izbornih predmeta studija koji pripadaju jednoj od sastavnica sveučilišta, govore o proceduri horizontalne mobilnosti.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Rektor pulskog sveučilišta Marinko Škare pojašnjava da broj studenata u horizontalnoj mobilnosti raste te očekuju značajan rast nakon što Sveučilište uvede sveučilišne izborne kolegije kojima će se osigurati jača horizontalna mobilnost.

- Drugim riječima, Sveučilište će definirati listu od pet do deset kolegija koji će se kao sveučilišni izborni kolegiji nuditi na način da se na studijskim programima iz STEM područja nude sveučilišni izborni kolegij iz društveno-humanističkog i umjetničkog područja i s druge strane studenti iz društveno-humanističkog i umjetničkog područja moći će birati listu sveučilišnih izbornih kolegija iz STEM područja kako bi se kroz horizontalnu mobilnost osigurala interdiscplinarnost i ojačali ciljevi i ishodi učenja studijskih programa. Trenutno je kroz horizontalnu mobilnost na Sveučilištu uključeno oko 25 - 30 posto studenata i cilj nam je brojku dignuti na više od 60 - 70 posto, ističe Škare.

Sveučilište u Zadru – nisu odgovorili

Sa zadarskog sveučilišta nisu odgovorili na naša pitanja koliko studenata sudjeluje u horizontalnoj mobilnosti te mogu li pojasniti proceduru kako studenti sudjeluju u horizontalnoj mobilnosti. Oni su, napomenimo, integrirano sveučilište pa bi horizontalna mobilnost podrazumijevala upis kolegija s drugih odjela.