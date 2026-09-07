151 student u Zagrebu dobio dom nakon žalbi, poznata imena: Rezultate prigovora objavio i Split

Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 6 h 07.09.2026
07. rujan 2026.
Poznati su rezultati prigovora na rezultate natječaja za studentske domove u Zagrebu i Splitu.
Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio je rješenja pristiglih prigovora na rezultate natječaja za subvencionirano stanovanje u studentskom domu u akademskoj godini 2026./2027. Odlukom Povjerenstva za rješavanje prigovora pozitivno je riješeno 151 prigovor, odnosno još 151 student ostvario je pravo na smještaj u studentskom domu.
Detaljno bodovanje prigovora studenti mogu vidjeti putem svojih osobnih web profila odnosno ovdje. Iz SCZG-a obavještavaju da studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskom domu useliti mogu u razdoblju od 7. rujna do 21. rujna 2026., isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu.
Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu ga obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.
Podsjetimo, cijene studentskih domova u Zagrebu rastu treću godinu zaredom. Usporedbu s ostalim gradovima možete vidjeti ovdje. Dodajmo da su objavljena i imena studenata čiji su prigovori također pozitivno riješeni, no oni nisu ostvarili pravo na dom. Takvih studenata bilo je 112. Uvjetno riješenih prigovora ima 187, a negativno riješenih 324.
Sve liste možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.
Konačnu rang listu za subvencionirani smještaj u akademskoj godini 2026./2027., kao i rezultate prigovora, objavio je i Studentski centar u Splitu (SCST). Kad je riječ o prigovorima, prihvatili su, u cijelosti ili djelomično, prigovore 44 studenata.
Za detaljan prikaz bodovanja pojedinog studenta potrebno se s AAI računom prijaviti ovdje, a oni studenti koji nisu imali AAI korisnički račun detaljan prikaz bodovanja mogu pogledati ovdje. Potrebno je upisati korisničko ime i lozinku koju ste dobili prilikom prijave.
Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj moći će rezervirati svoju sobu i određeni studentski dom u razdoblju od 10. do 14. rujna. Uz rezervaciju sobe možete odabrati drugog studenta s kojim želite stanovati, a koji je ostvario pravo na studentski dom. Ako ne rezervirate sobu i ne uplatite akontaciju u iznosu od 120 eura prije same rezervacije SCST će smatrati da ste odustali od smještaja u studentskom domu.
Konačnu rang listu, kao i rezultate prigovora, možete pogledati u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
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