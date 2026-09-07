Sveučilištu i nizu fakulteta stigla dojava o bombi: 'Iznesena je i prijetnja oružjem'

Sa Sveučilišta u Zagrebu potvrdili su za srednja.hr da je 20 fakulteta i akademija te niz službi Sveučilišta zaprimilo dojavu o bombi.

Studenti Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB) proslijedili su redakciji portala srednja.hr mail u kojemu ih Uprava fakulteta upozorava na 'anonimnu prijetnju'. Sa Sveučilišta u Zagrebu potvrdili su nam da je Sveučilište, zajedno s 'pojedinim sastavnicama', danas primilo e-mail poruku nepoznatoga pošiljatelja u kojoj je izrečena prijetnja o podmetnutoj bombi u prostorima Sveučilišta.

Dojavu zaprimilo 20 fakulteta i akademija te niz službi Sveučilišta

- E-mail poruka poslana je danas nešto prije 9 sati ujutro na niz adresa Sveučilišta u Zagrebu i njegovih službi te adresa dekanata fakulteta i akademija. Prema našim saznanjima, ovu je poruku primilo 20 fakulteta i akademija te niz službi Sveučilišta. U poruci se navodi kako je u prostoru Sveučilišta podmetnuta bomba te je iznesena prijetnja upotrebe vatrenoga oružja, rekli su sa Sveučilišta.

Dodali su da su Sveučilište, njegovo čelništvo te dekani fakulteta i akademija ozbiljno shvatili pristiglu prijetnju te su o njoj izvijestili policiju, resorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te sve nadležne službe.

- Uprave Sveučilišta i fakulteta postupaju u skladu s uputama policije i nadležnih službi te je u tijeku detaljan sigurnosni pregled zgrada. U određenom broju zgrada već su završeni sigurnosni pregledi i u njima nisu pronađene eksplozivne naprave. Čelništvo Sveučilišta moli sve studente i zaposlenike da postupaju u skladu s uputama koje su dobili te da do trenutka završetka sigurnosnoga pregleda ne ulaze u zgrade. Također, molimo sve da ne podliježu panici te da mirno čekaju daljnje obavijesti, zaključili su sa Sveučilišta.

Podsjetimo, danas je prvi dan nastavne godine u školama, ali ne i na fakultetima. Na nekim je fakultetima u tijeku jesenski ispitni rok, ali na većini nastava započinje nakon 1. listopada.

Mail koji su primili studenti FSB-a

O današnjem pregledu prostorija fakulteta svoje je studente obavijestio i FSB.

- Poštovani, zaprimili smo anonimnu prijetnju kao i ostali fakulteti na Sveučilištu u Zagrebu. Djelatnici MUP-a će pregledati prostorije fakulteta. Molimo vas za suradnju. Obratite pozornost na neuobičajene predmete ili stvari koje ne pripadaju nikome od studenata i zaposlenika. Molimo da se u što manjoj mjeri krećete unutar objekata i reducirajte broj ulazaka u zgradu. Oni koji imaju ispite mogu nastaviti slobodno pisati. Pregled će se obaviti za vrijeme trajanja ispita. Molimo nastavnike da upute studente da napuste zgrade odmah po završetku ispita. Ulaz u zgrade bit će moguć samo preko glavnog ulaza. Uprava, stoji u mailu koji je stigao na studentske adrese.

Dodajmo da je Veterinarski fakultet objavio da zbog dojave o eksplozivnoj napravi do daljnjeg ne prima pacijente u poslijepodnevnom dežurstvu. Mole za razumijevanje i praćenje daljnjih obavijesti.