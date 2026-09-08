U još jednom gradu fakultetima prijetili bombama: Policija se oglasila o Zagrebu

Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 1 d 07.09.2026
08. rujan 2026.
Dojave o bombama jučer su zaprimila i dva fakulteta u Varaždinu, Geotehnički fakultet i Fakultet organizacije i informatike.
Uz Sveučilište u Zagrebu o kojem smo već pisali, anonimne prijetnje o postavljenim bombama jučer su primili i fakulteti u Varaždinu. Točnije, Geotehnički fakultet i Fakultet organizacije i informatike. PU zagrebačka je za srednja.hr potvrdila da su dojave u Zagrebu bile lažne, a isto je potvrdila i PU varaždinska za ovaj grad.
- U ponedjeljak, 7. rujna, policijski službenici Policijske uprave varaždinske zaprimili su dvije dojave o postavljenim eksplozivnim napravama u prostorijama Geotehničkog fakulteta u Varaždinu i Fakulteta organizacije i informatike. Policijski službenici odmah su žurno upućeni na navedene lokacije. Provedenim protueksplozijskim pregledima nisu pronađena eksplozivna sredstva. Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje u cilju utvrđivanja svih okolnosti i pronalaska počinitelja kaznenog djela 'Lažna uzbuna', izvijestili su iz PU varaždinske.
Podsjetimo, jučer je bio prvi dan nastavne godine u školama, ali ne i na fakultetima. Na nekim je fakultetima u tijeku jesenski ispitni rok, ali na većini nastava započinje nakon 1. listopada.
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
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