Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju

Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.

Svijet na mladima ostaje. To je rečenica koju mlada osoba čuje nebrojeno mnogo puta u svom životu, a najčešće se koristi u kontekstu naslijeđa koje stariji ostavljaju mladima. I tu su neizbježno glavna tema – klimatske promjene.

Zagađenje okoliša otpadom i ispušnim plinovima, pretjerana sječa šuma, zagađenje voda i ugrožavanje prirodnih raznolikosti te naposljetku neodrživa energetika, ne pišu dobar scenarij za budućnost. I kako se onda nositi s tim, ne toliko lijepim, svijetom koji mladi nasljeđuju?

Plan za budućnost

Oni pred kojima je odabir visokog učilišta za nastavak obrazovanja, svakako mogu i taj segment uzeti u računicu. Ako ti se nešto ne sviđa, uvijek možeš razmisliti kako to možeš promijeniti. To su učinili naši sugovornici, studenti Renato Pejčin i Iva Topalović, koji su za svoj prijediplomski odabrali Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku.

- U zadnjih par godina nalazimo se u nepredvidivim vremenima rasta cijene energenata u cijelom svijetu zbog geopolitičkih situacija. Smatram da bi u budućnosti tranzicija na primarno zelene energije, prvenstveno pomogla Europi da se energetski osamostali. Upisao sam studij jer želim biti dio te promjene i pridonositi razvoju svojim idejama i djelima, rekao nam je Renato, student prve godine prijediplomskog Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora.

Renato Pejčin | foto: FER

U razgovoru nam govori kako je prilikom odabira studija u obzir uzeo i činjenicu što cijela Europska unija podupire razvoj i tranziciju na zelene energije, što znači da će upravo za poslove u ovoj branši biti najviše prilika jednom kad završi faks. Usavršavati karijeru u području vlastitog interesa, dok istovremeno imaš osjećaj da pomažeš učiniti svijet malo boljim mjestom, čini se kao dobitna kombinacija za smjer razvoja.

Usmjereno znanje

Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora pruža studentima upravo to, znanje iz tehničkog područja, koje je prošireno specifičnim znanjima iz područja energetike i zaštite okoliša. Studij zajednički izvode Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje, a nastava se izvodi u Šibeniku.

- Osim znanja i vještina iz elektrotehnike, strojarstva i informatike, na studiju sam imala priliku slušati i o drugim aspektima energetike, poput pravnih pitanja, a i sam završni rad pisala sam na temu zaštite okoliša. Smatram da upravo u toj interdisciplinarnosti leži velika prednost studija jer daje širi uvid i kasnije otvara vrata prema različitim područjima rada, rekla nam je Iva, studentica koja je nakon prijediplomskog studija u Šibeniku, odlučila upisati diplomski na FER-u u Zagrebu.

Iva Topalović | foto: FER

Kako se radi o prijediplomskom kojeg zajednički izvode FER i FSB, studenti, nakon završetka prve tri godine, diplomski studij mogu upisati na jednom od ta dva fakulteta, bez polaganja razlike i prijemnih ispita. Program studija se temelji na najnovijim istraživanjima i praksama, velik broj predavača dolazi upravo s FER-a i FSB-a, što znači da su studenti odlično pripremljeni za izazove studiranja na diplomskom studiju.

- Ja sam se opredijelila za FER, smjer Elektroenergetika, a s obzirom na to da se velik broj kolegija prirodno nadovezivao na one s prijediplomskog studija, takav odabir mi je pomogao zaokružiti cijelu priču o primjeni obnovljivih izvora energije, rekla nam je Iva.

Nema štrebanja napamet

Oboje naših sugovornika ističu kako dosta kolegija na prijediplomskom imaju i praktični dio, što olakšava upijanje gradiva i ne radi se o 'čistom štrebanju'. Uz to, ističu kao veliku prednost i to što se pokriva širok spektar znanja, a koji je pritom vrlo jasno usmjeren na određenu problematiku, kao što su obnovljivi izvori energije.

- Meni je takav koncept olakšao postupni pronalazak tema unutar struke koje me najviše zanimaju. Smatram da je u redu ne znati odmah kojim putem ići jer se neke stvari jednostavno s vremenom poslože, rekla nam je Iva.

Studij energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibeniku | foto: FER

S druge strane, Renato nam je otkrio još jednu posebnost studija.

- Još jedna stvar koja mi se sviđa je ta što imamo turnusno praćenje, nemamo sve kolegije odjednom, istaknuo je. Na taj način studenti slušaju po tri kolegija odjednom kroz pola semestra, nakon čega slijede ispiti, dok je uobičajena praksa na drugim fakultetima slušati kroz cijeli semestar istovremeno i duplo više kolegija, pa u konačnici i imati duplo više ispita na ispitnim rokovima. Renato nam govori kako mu to pomaže ostati fokusiran na određene kolegije, što onda olakšava i učenje, i u konačnici uspješnost na faksu.

Svi putevi vode u Šibenik

Na kraju, činjenica da se ovaj studij odvija baš u Šibeniku, razlog je zašto je baš toliko atraktivan. Iako se ne radi o tipičnom studentskom gradu, Šibenik ima sav sadržaj koji jednom studentu treba, a na vrhu te liste ističe se i novi studentski dom Palacin.

Dom se nalazi na samo 15 minuta hoda od fakulteta, ima menzu, prostore za učenje, a sobe su moderno opremljene te svaka ima vlastitu čajnu kuhinju s frižiderom i štednjakom. Ono što je studentima važno, sobe su klimatizirane, a polovina soba dolazi i s vlastitom kupaonicom.

- Prošle godine, kada sam tek došao u dom, prvih nekoliko dana naravno da je bilo teško, došao sam u nepoznati grad, sam, bez poznanstva. Ali s vremenom sam upoznao nove ljude, stvorio prijateljstva i malo odrastao u smislu izlaska iz comfort zone i početka samostalnog života, iskreno nam je rekao Renato.

Iva se, na kraju, osvrnula na sam Šibenik.

- Atmosfera grada je opuštena, ritam je ugodan za studiranje i uvijek se našlo vremena za druženje, hobije, kao i za plažu, rekla je.

Više o studiju Energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora pročitajte na njihovoj web stranici.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala srednja.hr i Fakulteta elektrotehnike i računarstva.