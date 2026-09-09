Izašao popis svih STEM studija čiji studenti u 2026. I 2027. mogu dobiti državnu stipendiju

Ministarstvo obrazovanja objavilo je listu STEM studija čiji će se studenti u 2026./2027. moći prijaviti na javni poziv za dodjelu STEM stipendije.

Jedna od državnih stipendija koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih je i STEM stipendija. Tako će biti i u nadolazećoj akademskoj godini 2026./2027.

Na popisu preko 660 STEM studija

Ministarstvo je objavilo i izvadak STEM studijskih programa čiji će se studenti moći prijaviti na javni poziv. Na listi je nešto više od 660 studija, a cijeli popis nalazi se pri dnu članka. Treba naglasiti da ovo nije konačan popis.

- Izvadak studijskih programa u STEM područjima znanosti sadrži samo one studije čiji studenti mogu konkurirati za ostvarivanje prava na državnu stipendiju u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Nakon provjere popisa studija s visokim učilištima, Ministarstvo će objaviti ažuriranu inačicu Izvatka studijskih programa u STEM područjima znanosti uz Javni poziv za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti, stoji u obavijesti Ministarstva.

U slučaju STEM stipendije, liste su odvojene za nastavničke STEM studije i prema razini i godini studija prijavljenih studenata. Ova stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata, s time da za STEM nastavničke studije ona iznosi 600 eura, a za ostale 300 eura mjesečno.

Koji su sljedeći koraci?

Pravilnik o dodjeli STEM stipendije kaže da je sljedeći korak na ministru obrazovanja koji do 1. listopada mora donijeti odluku o broju državnih stipendija koje će se dodijeliti u nadolazećoj akademskoj godini. Proteklih godina dijelilo se njih 1.500. Istodobno će biti imenovano i povjerenstvo za dodjelu ove stipendije.

Potom će na mrežnoj stranici Ministarstva biti raspisan javni poziv u kojem će biti navedeni svi uvjeti za dodjelu STEM stipendije. Pravilnik obavezuje ministarstvo da javni poziv za tekuću akademsku godinu objavi do 25. listopada. Prijave se podnose u potpunosti online, od protekle godine kroz sustav Vidra. I rok za prijavu bit će naveden u javnom pozivu, ali ne smije biti kraći od 15 dana. Prema pravilniku se rang-liste objavljuju na mrežnim stranicama Ministarstva najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Tko ima pravo na ovu stipendiju, a tko ne?

Treba naglasiti da pravo na ovu stipendiju imaju samo redoviti studenti, ne i izvanredni. Stipendiju ne mogu dobiti studenti koji imaju upisano mirovanje obveza, koji su već stekli kvalifikaciju iste razine visokog obrazovanja, studenti koji ponavljaju godinu ili oni koji su u radnom odnosu preko ugovora o radu ili imaju svoj obrt.

Brucošima se prilikom formiranja rang-liste boduje postignuće na ispitu mature iz matematike, a u slučaju izjednačenja s drugim studentom postignuća iz fizike, kemije ili biologije. Ostalim studentima boduje se prosjek ocjena i ostvareni ECTS bodovi.

Drugačija pravila za buduće nastavnike

I dok se studentima ostalih STEM studija državne stipendije isplaćuju u trajanju jedne akademske godine pa se ponovno trebaju javiti na poziv ako su je ranije primali, za buduće nastavnike važe drugačija pravila. Državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do stjecanja visokoobrazovne kvalifikacije, pod uvjetom da student pohađa upisani studij i ispunjava sve obveze koje su potrebne za upis u višu godinu studija. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija.

Također, nakon završenog diplomskog ili integriranog prijediplomskog i diplomskog studija studenti nastavničkih studija koji su primali STEM stipendiju dužni su prihvatiti ponudu za sklapanje radnog odnosa učitelja odnosno nastavnika na (ne)određeno vrijeme, u punom ili nepunom radnom vremenu, u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja ili srednjoškolskog odgoja i obrazovanja na području županije prebivališta. I to u najmanje onoliko godina koliko je primao stipendiju, ali ne manje od godinu dana.

U nastavku možete vidjeti popise STEM studija čiji studenti mogu konkurirati za tu državnu stipendiju u 2026./2027.

STEM studiji

Nastavnički STEM studiji