FOTO Počeo veliki remont na Savi: Pogledajte kako izgleda dvorište

U tijeku je izbacivanje namještaja iz 5. i 6. paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić. 'Stari paviljoni' krenuli su u obnovu.

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu, popularne 'Save', ograđeni su od ostalih. Ondje je u tijeku obnova. Podsjetimo, 'stari paviljoni' na Savi činili su V. kategoriju smještaja u zagrebačkim studentskim domovima, a s obzirom na to da su zadnji put renovirani za Univerzijadu 1987. godine, vapili su za obnovom.

Studenti koji su ostali bez doma dobivaju subvenciju

Rekonstrukcijom su obuhvaćena 862 kreveta. Radovima će biti obuhvaćen popratni okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Kako bi sobe trebale izgledati možete pogledati ovdje.

Kako je krajem lipnja rekao ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) Mario Župan, predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci. Za studente koji na ovogodišnjem natječaju zbog ove obnove nisu uspjeli ostvariti pravo na dom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) osiguralo je subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 150 eura mjesečno. Unatoč tome što neće živjeti u domu, ti studenti imat će razinu prava na iksici 2,5, o čemu smo pisali u ovom članku.

'Stari paviljoni imali su dušu'

Podsjetimo i da su slijedom događaja cijene studentskih domova u ovom gradu porasle treću godinu zaredom, što je SCZG objasnio ovdje. Studenti su potom od MZOM-a tražili povećanje socio-ekonomske stipendije, no to se zasad neće dogoditi.

'Sava' je dom koji, prema riječima bivših i sadašnjih stanara, ima dušu, a posebno se to isticalo za paviljone 5 i 6. Unatoč tomu što su imali problema s vlagom, neispravnim roletama i prokišnjavanjem, brojnim studentima bili su najdraži 'drugi dom'. Neki od njih s nama su podijelili i svoje uspomene iz starih paviljona.