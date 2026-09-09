Faks FOTO Počeo veliki remont na Savi: Pogledajte kako izgleda dvorište

FOTO Počeo veliki remont na Savi: Pogledajte kako izgleda dvorište

Korana Povijač
Korana Povijač

09. rujan 2026.

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FOTO Počeo veliki remont na Savi: Pogledajte kako izgleda dvorište

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

U tijeku je izbacivanje namještaja iz 5. i 6. paviljona u Studentskom domu Stjepan Radić. 'Stari paviljoni' krenuli su u obnovu.

Paviljoni 5 i 6 Studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu, popularne 'Save', ograđeni su od ostalih. Ondje je u tijeku obnova. Podsjetimo, 'stari paviljoni' na Savi činili su V. kategoriju smještaja u zagrebačkim studentskim domovima, a s obzirom na to da su zadnji put renovirani za Univerzijadu 1987. godine, vapili su za obnovom.

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak
Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Paviljoni 5 i 6 krenuli su u obnovu | foto: Hrvoje Debeljak

Studenti koji su ostali bez doma dobivaju subvenciju

Rekonstrukcijom su obuhvaćena 862 kreveta. Radovima će biti obuhvaćen popratni okoliš 5. i 6. paviljona, fasada, stolarija, instalacije, sanitarni čvorovi, namještaj i internet. Kako bi sobe trebale izgledati možete pogledati ovdje.

Kako je krajem lipnja rekao ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) Mario Župan, predviđeno trajanje radova je 18 mjeseci. Za studente koji na ovogodišnjem natječaju zbog ove obnove nisu uspjeli ostvariti pravo na dom Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) osiguralo je subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 150 eura mjesečno. Unatoč tome što neće živjeti u domu, ti studenti imat će razinu prava na iksici 2,5, o čemu smo pisali u ovom članku.

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'Stari paviljoni imali su dušu'

Podsjetimo i da su slijedom događaja cijene studentskih domova u ovom gradu porasle treću godinu zaredom, što je SCZG objasnio ovdje. Studenti su potom od MZOM-a tražili povećanje socio-ekonomske stipendije, no to se zasad neće dogoditi.

'Sava' je dom koji, prema riječima bivših i sadašnjih stanara, ima dušu, a posebno se to isticalo za paviljone 5 i 6. Unatoč tomu što su imali problema s vlagom, neispravnim roletama i prokišnjavanjem, brojnim studentima bili su najdraži 'drugi dom'. Neki od njih s nama su podijelili i svoje uspomene iz starih paviljona.

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