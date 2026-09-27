U kojim situacijama gubite pravo na studentski dom? Evo kad SC može zatražiti da iselite

U nekim situacijama studentski centar od vas može zatražiti da iselite iz studentskog doma. Jedan od razloga je i diplomiranje.

Unatoč tomu što ste na natječaju ostvarili pravo na studentski dom, postoje situacije u kojima možete ostati bez njega. U slučaju izmjena okolnosti tijekom studiranja o tome u roku od 15 dana morate izvijestiti studentski centar (SC) u čijem ste domu smješteni. Na primjer, ako upišete mirovanje obveza na faksu, ako završite studij ili ispišete se s faksa, kao i ako vas fakultet isključi sa studija, gubite pravo na dom.

Ako vas ulove u 'ilegali', gubite dom

U domu ne možete nastaviti živjeti niti ako zasnujete redoviti radni odnos ili krenete obavljati samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja. Rad preko student servisa ne računa se u to.

Gubitak prava na dom može ovisiti i o vašem ponašanju. Proteklih dana svjedočimo brojim oglasima za kupoprodaju doma, što je zabranjeno i podliježe strogim sankcijama. ako kupite ili prodate dom i SC vas u tome ulovi, morat ćete odmah iseliti iz doma, a možete ostati i bez prava na sudjelovanje u natječajima tijekom cijelog studiranja.

Tko uopće ne može sudjelovati u natječaju?

Dodajmo i da za studentski dom ne konkuriraju studenti koji su dva puta mijenjali studij i stoga su tri puta u statusu redovitog studenta upisivali studij na istoj razini. Također, pravo na studentski dom nemaju ni studenti koji su stekli kvalifikaciju određene razine studija ako ponovno upisuju studij te razine ili su upisani na istu razinu studija drugi put.

Dakako, kako biste mogli konkurirati na natječaju za studentske domove, morate na studiju ostvarivati i dovoljan broj ECTS-a. Smještaj u domu nećete moći dobiti ako ste u akademskoj godini prijave na natječaj ostvarili manje od 18 ECTS-a. Pravo na studentski dom nemaju ni studenti koji su ostvarili manje od 40 ECTS bodova prosječno u prethodnim godinama cjelokupnog studiranja, ne uključujući tekuću akademsku godinu. U oba slučaja postoje iznimke. To su primjerice brucoši i studenti s invaliditetom. Sve jasno propisuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje.