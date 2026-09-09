Još jedan grad dobiva studij kineziologije: Provjerili smo kako su postojeći prošli na upisima

Kineziologija se trenutačno može studirati u Zagrebu, Splitu i Osijeku, a sada je njeno pokretanje najavilo i Sveučilište u Rijeci.

Sveučilište u Rijeci najavilo je novi studij kineziologije koji će biti orijentiran na područje zdravstvene kineziologije. U tu je svrhu početkom tjedna održan i sastanak na kojem su uz predstavnike Sveučilišta u Rijeci sudjelovali i dekani postojećih kinezioloških fakulteta u Zagrebu, Osijeku i Splitu. Kako je izvijestilo Sveučilište u Rijeci, razgovaralo se o iskustvima dosadašnjeg razvoja kinezioloških studija, mogućim modelima suradnje te ključnim pitanjima vezanima uz pokretanje i oblikovanje novog studijskog programa u Rijeci.

'Želimo da riječki studij kineziologije bude suvremen'

- Posebna pozornost posvećena je kvaliteti studija, povezivanju akademske i stručne zajednice te stvaranju programa koji će odgovoriti na suvremene potrebe društva. Jedan od važnih zaključaka sastanka jest da bi studij kineziologije u Rijeci svoju posebnost i prepoznatljivost trebao graditi na dominantnoj zastupljenosti zdravstvene kineziologije, priopćeno je sa Sveučilišta u Rijeci.

Ondje smatraju da bi taj studij predstavljao važnu nadopunu postojećim kineziološkim studijima u Hrvatskoj, uz snažno usmjerenje prema ulozi tjelesne aktivnosti i kretanja u očuvanju i unapređenju zdravlja.

- Želimo da riječki studij kineziologije bude suvremen, prepoznatljiv i jasno profiliran. Upravo je zdravstvena kineziologija područje u kojem vidimo veliki prostor za razvoj, s obzirom na sve veću važnost tjelesne aktivnosti u prevenciji bolesti, očuvanju zdravlja i kvaliteti života. Istodobno, iznimno nam je važno da u pripremu studija uključimo iskustva i znanja kinezioloških fakulteta iz cijele Hrvatske, rekao je dekan Učiteljskog fakulteta u Rijeci Vilko Petrić.

Najavljena je i suradnja sa srodnim institucijama, sve kako bi novi studij kineziologije bio što kvalitetniji.

- Priprema novog studija nastavlja se kroz definiranje studijskog programa, nastavne strukture i modela njegove provedbe, s ciljem da budući studij odgovori na potrebe suvremenog društva i pruži studentima kvalitetno obrazovanje za rad u različitim područjima kineziologije, s posebnim naglaskom na zdravlje, navode sa Sveučilišta u Rijeci.

Kakvi su rezultati upisa na postojećim studijima kineziologije?

Postojeći redoviti studiji kineziologije u preostala tri grada bili su poprilično poželjni na ljetnom roku upisa 2026. Primjerice, na redovitom studiju Kineziološkog u Zagrebu je na 250 mjesta pravo upisa ostvarilo 245 kandidata, s time da je bilo čak 645 prijavljenih. O maturantici koja je bila prva na listi nakon zahtjevnog prijemnog pisali smo ovdje.

Kada je riječ o redovitom studiju Kineziološkog u Splitu, na 75 mjesta pravo upisa ostvarilo je isto toliko kandidata, s time da je bilo 369 prijavljenih. U Osijeku je kvota na redovitom studiju bila 60 mjesta, također su sva popunjena, a bilo je 247 prijava.

No, mjesta je ostalo na izvanrednim smjerovima i u kvotama za Hrvate izvan RH, kao što je vidljivo i u tablici u nastavku. Napomenimo da se u tablici ispod nalaze samo rezultati upisa na studijima kineziologije kakav se pokreće u Rijeci, a izuzeti su ostali studiji kinezioloških fakulteta.