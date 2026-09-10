Spuštena bodovna granica za dom u Zagrebu: Upao još 251 student, ovo su imena

Ovo su nove cijene studentskih domova u svih devet sveučilišnih gradova
Najskuplji studentski dom u sveučilišnim gradovima stoji 125 eura mjesečno. Najjeftiniji je pak 40 eura.
09:16 4 d 06.09.2026
10. rujan 2026.
Prema konačnoj rang-listi rezultata natječaja za studentski dom u akademskoj godini 2026./2027. mjesto je dobio još 251 student.
Studentski centar u Zagrebu (SCZG) objavio je konačnu rang-listu rezultata Natječaja za subvencionirani smještaj studenata u studentske domove za akademsku godinu 2026./2027. Bodovna granica sada je 1.375. Prema privremenim rezultatima ona je bila 1.387. Prema privremenoj rang-listi mjesto u domu dobilo je 5.846 studenata, dok ih je na konačnoj 6.097.
Podsjetimo, SCZG je u petak objavio i rješenja pristiglih prigovora na rezultate natječaja, prema kojima je mjesto u domu dobio 151 student, a o čemu smo pisali ovdje. Potom su objavili i imena studenata koji su ostvarili pravo na jednokrevetne sobe.
Dodajmo da je na ovogodišnjem natječaju 906 kreveta manje, zbog obnove paviljona 5 i 6 u Studentskom domu Stjepan Radić te 8. paviljona u Studentskom domu Lašćina. Studenti koji su zbog obnove izgubili mjesto u domu od resornog će ministarstva dobiti subvenciju za podstanarstvo u iznosu od 152 eura.
Ovo su nove cijene studentskih domova u svih devet sveučilišnih gradova
Najskuplji studentski dom u sveučilišnim gradovima stoji 125 eura mjesečno. Najjeftiniji je pak 40 eura.
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Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj useliti mogu do 21. rujna 2026., i to isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu. Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu ga obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom, dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine.
Imena studenata koji su ostvarili pravo na dom ili subvenciju možete pronaći u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.
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