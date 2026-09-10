Drama zbog veleučilišta: Dvije vijećnice skoro se potukle, kolege ih razdvajale

Rasprava o reviziji Istarskog veleučilišta eskalirala je do te mjere da je zamalo došlo do fizičkog sukoba između vijećnica. Sjednica je prekinuta.

Sjednica Skupštine Istarske županije na kojoj se raspravljalo o nalazu revizije vezanom uz poslovanje Istarskog veleučilišta morala je biti prekinuta. Razlog: sukob vijećnice SDP-a Sanje Radolović i vijećnice s liste župana Borisa Miletića Irene Peruško. Boris Bilas za Glas Istre piše da je Peruško bila vidno iznervirana komentarima Radolović pa je počela vikati iz vijećničkih klupa. Isti medij piše da je zamalo došlo do fizičkog obračuna između dviju vijećnica koje su njihovi kolege morali razdvajat.

Peruško je prema pisanju Glasa Istre za vrijeme govora u ime vijećničkog kluba optužila načelnika Vižinade Marka Ferenca da traži 'glavu' dekana Daglasa Korace, a da istovremeno sam nije preuzeo odgovornost za nalaz revizije u svojoj općini.

Tijekom revizije otvarana je knjiga

Radolović je potom poručila da SDP ne traži ničije glave, već da je činjenica da netko treba snositi odgovornost za negativni revizorski nalaz.

- Kada je u pitanju gospođa Peruško, onda dovoljno govori da je govorila u ime Kluba Borisa Miletića odmah nakon što je njen sin dao izvješće o Programu rada Savjeta mladih Istarske županije za 2026. godinu te da je glasala za to izvješće bez da se izuzela. Prozivate načelnika Ferenca, a vi provodite incest promovirajući svog sina u Savjetu mladih, rekla je Radolović, prenosi Glas Istre.

Nakon toga je situacija eskalirala. Inače, izvanrednu financijsku reviziju poslovanja Istarskog veleučilišta za 2024. provela je županijska revizorska služba. Istarska županija je i osnivač tog Veleučilišta. Proces je rezultirao negativnim mišljenjem za Veleučilište. Ključna tema današnje sjednice bila je zašto je tijekom revizije otvarana glavna knjiga. Vijećnik stranke Možemo! Slaven Boljun, koji je i tražio reviziju, kazao je da je revizija pokazala što je dobro i što nije.

- Pitanje je zašto se mijenjala glavna knjiga i to u trenutku dok se provodila revizija. Moje pitanje je zašto je došlo do negativnog mišljenja i tko je otključao glavnu knjigu jer postoje oprečne izjave Daglasa Korace i računovodstvene tvrtke koja je za knjigu bila zadužena. Pitanje i oko javne nabave. Revizija je bila opravdana. Je li bilo neke pronevjere ne odlučuje revizija, već neke druge državne institucije. Na nama u Skupštini je da postavljamo pitanja i kontroliramo rad Veleučilišta, rekao je Boljun, prenosi Glas Istre.

Veleučilište bi se u dogledno vrijeme moglo pripojiti obližnjem sveučilištu

Načelnik Općine Sv. Petar u Šumi Mario Bratulić u ime HDZ-a pozdravio je što je Veleučilište prihvatilo nalaz te istaknuo da se on zalaže za spajanje Veleučilišta sa Sveučilištem Jurja Dobrile u Puli, o čemu smo već pisali. Istarski župan Boris Miletić ističe da u županiji ne žele umanjiti nalaz revizije, dodavši da su neke preporuke na Veleučilištu već implementirane.

- Nalaz je negativan zbog otvaranja glavne knjige i to je propust zbog kojeg se dobiva negativan nalaz. Riječ je o nekih 800 eura koji su preknjiženi, ali nije bilo nikakve pronevjere. Što ne znači da smo sretni i zadovoljni zbog propusta, rekao je, među ostalim, Miletić, prenosi Glas Istre.

Na sjednici je bio prisutan i dekan Daglas Koraca koji je također istaknuo da je većina preporuka usvojena.

- Revizija je negativna iz razloga što je bez našeg znanja otključana glavna knjiga i to nakon što su sva financijska izvješća predana, tako da tu nije bilo velike štete. To otkako smo prešli u riznicu Županije više nije moguće i ovakve greške se više neće ponavljati, rekao je Daglas Koraca, prenosi Glas Istre, napomenuvši da je Veleučilište prošlo proces reakreditacije.

Podsjetimo, reakreditacija visokih učilišta i znanstvenih instituta postupak je koji se provodi svakih pet godina. Na temelju njega moguća su tri scenarija: visokom učilištu izdaje se dopusnica za daljnji rad, odgađa se pismom očekivanja u kojem fakultet ima rok da popravi manjkavosti ili se fakultetu oduzima dopusnica, odnosno zabranjuje daljnji rad. Rezultate posljednje reakreditacije Istarskog veleučilišta iz 2025. Agencija za znanost i visoko obrazovanje još nije javno objavila.