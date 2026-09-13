Gospodin Nikola je u 70. upisao Kineziološki: 'Na prijemnom sam rekao - deda i njegovi unuci'

- Oni su meni rekli ovako - nema iznenađenja, kod tebe je sve moguće. Ti nas ne možeš iznenaditi, smije se novopečeni student.

Deda i njegovi unuci. Tako prizor prijemnog ispita na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu (KIF), kojemu je pristupio ovog mjeseca, opisuje 69-godišnji Nikola Bućan. Njegov život je, priča nam, već 53 godine vezan uz judo. Nakon što je završio raznorazne tečaje i edukacije, sada je odlučio upisati i izvanredni stručni prijediplomski studij Izobrazba trenera. Dug je put tome prethodio.

- 1. rujna 1973. upisao sam milicijsku akademiju. Tada sam počeo trenirati judo i od tada sam stalno u judu. 2. veljače 1981. postao sam majstor karatea, juda i džiju-džicua. Godine 1977. upisao sam Pravni fakultet i onda sam se s pravnog prebacio na kriminalistiku i završio ju 1982. Osnovao sam judo klubove u Samoboru, Dugoj Resi i Dugavama i pomogao u osnivanju brojnih drugih klubova. Cijelo vrijeme radim s djecom i odraslima, proputovao sam 52 države, deset godina vodio hrvatsku reprezentaciju, i sada mi je bila želja napisati jednu knjigu o radu s djecom uzrasta od pet do deset godina, ali ipak želim da to bude na fakultetu, moj diplomski rad. Ja idem od one parole 'svakodnevno učenje, svakodnevna izobrazba', priča nam Bućan.

'Bitno je kako se vi osjećate i kakvu želju imate'

Na prijemni ispit na KIF-u došao je među 120 mladih ljudi i svi su ostali malo zatečeni. Kada ga je dekan prozvao, rekao je - 'deda i njegovi unuci'. Potom mu je prišla jedna pristupnica i rekla - 'znate kako mi je drago da nisam najstarija'. Njoj je 36, ali Bućan ima jasan stav kad je riječ o godinama.

- Čovjek nikad nije star. Bitno je kako se vi osjećate i kakvu želju imate, a ovo star-mlad, nema to veze. Čovjek je onakav kakvim se on osjeća, koliko može, koliko želi. Sve je u glavi. Ako u glavi niste raščistili neke stvari, onda ih nećete moći ni realizirati, poručuje Bućan.

Razredbeni ispit na ovom studiju sastoji se od dvaju eliminacijskih kriterija, a to su znanje plivanja i provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i znanja. Znanje plivanja provjerava se u bazenu na stazi dužine 50 metara, koju pristupnik za ocjenu 'sposoban' treba preplivati tehnikom prema vlastitom izboru bez vremenskog ograničenja. Uz to, Bućan je još trebao pokazati znanje iz tehnika svog sporta odnosno juda, poput padova, bacanja, poluga, gušenja... Prijemni je, kaže, na neki način zahtjevan, ali prošao je uspješno. Njegova okolina nije bila iznenađena upisivanjem fakulteta.

- Oni su meni rekli ovako - nema iznenađenja, kod tebe je sve moguće. Ti nas ne možeš iznenaditi, smije se novopečeni student.

'Ako se nisam razgibao, nisam sretan čovjek'

Osoblje fakulteta 'nije moglo vjerovati' da imaju 'starog brucoša', a Bućanovi suradnici, inače zaposlenici ovog fakulteta, bili su veoma ponosni. Nekima od njih ranije je i sudio. Inače, na svom trenerskom putu surađivao je s više od 5.000 mladih. Danas su to profesori, doktori znanosti, dekani fakulteta. Ima ih u Australiji, Novom Zelandu, Kanadi...

- Po cijelom svijetu ima mojih učenika, kaže Bućan ponosno, a posebno je ponosan na to koliko su ga cijenila djeca, jer oni su, kaže, najbolje mjerilo i ocjena za učitelje i trenere.

Kad je riječ o djeci i mladima, navodi da već 40 godina traje njegova borba kojom pokušava pokazati važnost toga da profesori kineziologije počnu raditi već s učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole. Tada bi ih se, smatra ovaj trener, trebalo učiti pravilno hodati i gibati.

- Čovjek je rođen da se giba, da se kreće, da radi, ne da leži, naglašava Bućan.

Po toj filozofiji živi i sam. Svaki se dan mora razgibati i odtrenirati, to mu je normalna pojava. Ako se nije razgibao, nije sretan čovjek.

Osim juda i skorašnjih fakultetskih obveza, u slobodno vrijeme uživa i u prirodi.

- Uvijek radim. Ja sam dijete sa sela, imam zasađenih jedno 3.000 komada lavande, pa to održavam. Strastveni sam gljivar, berem 30-ak vrsta gljiva. Dijete šume sam, ljubitelj prirode, a radim i građevinu. I pomažem. Moj otac je govorio - uvijek budi sretan da ti možeš pomoći, zaključuje Bućan.