Zagrebačkim studentima dijelilo se 150.000 eura: Ovo su dobitnici

Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu objavio je rezultate natječaja za financiranje studentskih programa u 2026. godini.

Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio je konačne rezultate Javnog natječaja Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu (SZZG) za financiranje studentskih programa u 2026. godini. Time je zaključen ovogodišnji natječaj proveden u rekordnom iznosu od 150.000 eura.

Riječ je o dosad najvećem iznosu izdvojenom kroz ovaj oblik izravne potpore studentskim projektima i inicijativama na Sveučilištu u Zagrebu. Sredstva su namijenjena programima koje osmišljavaju i provode studenti i studentske organizacije, a koji svojim stručnim, znanstvenim, kulturnim, sportskim, društvenim i drugim aktivnostima doprinose kvaliteti studentskog života i akademske zajednice.

- Rekordan iznos ovogodišnjeg Natječaja nastavak je sustavne politike Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu usmjerene na jačanje studentskih projekata i stvaranje što boljih uvjeta za razvoj studentskih inicijativa. Cilj nam je da što veći dio sredstava kojima raspolaže Studentski zbor bude vraćen upravo studentima, njihovim idejama, projektima i organizacijama koje svakodnevno stvaraju dodatnu vrijednost na sastavnicama i na razini cijeloga Sveučilišta, poručili su iz SZZG-a.

Rezultati su dostupni u dokumentu u nastavku. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s desna na lijevo.