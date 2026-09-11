FER priredio hladan tuš studentima, u nevjerici su: 'Bio mi je poput drugog doma'

Hladan tuš za studente. Prostor Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) više nije otvoren za boravak i učenje 24 sata dnevno. Našoj redakciji obratili su se nezadovoljni studenti, a potom smo fakultet upitali zašto je ova odluka donesena i do kad će biti na snazi. Osim obavijesti koju su poslali svojim studentima, situaciju ne komentiraju.

- Drage studentice i studenti, prostor FER-a će do daljnjega biti dostupan za boravak i učenje isključivo radnim danom od 6 do 22 sata. Svjesni smo koliko je studentima važna dostupnost prostora za učenje i rad, stoga aktivno razmatramo rješenja kojima bismo tu potrebu mogli zadovoljiti na način koji će istodobno biti siguran, održiv i koristan za sve studente i djelatnike FER-a. Zahvaljujemo na razumijevanju i suradnji, stoji u obavijesti fakulteta koju su nam proslijedili studenti.

Dio studenata potencijalni razlog promjene radnog vremena vidi u ovotjednim dojavama o bombama na fakultetima u Zagrebu i Varaždinu. Fakultet smo upitali i o tome, no ni tu pretpostavku nisu ni potvrdili ni opovrgnuli. Studenti navode da im je FER bio poput drugog doma i mjesto za učenje 'od jutra do sutra'. Boje se da do nove promjene neće doći.