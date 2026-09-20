FOTO Prošetali smo kampusom Borongaj. Evo kako izgleda 'hrvatski Harvard'

Bliži se nova akademska godina. Ususret njoj prošetali smo kampusom Borongaj u Zagrebu. Jesenska kiša kampusu daje još tužniju notu.

Na predavanja uskoro će se vratiti studenti. Sada traju jesenski rokovi, dok će od početka listopada krenuti redovita nastava. Na zagrebački kampus Borongaj stići će stariji studenti koji već znaju da je kampus daleko od pravog značenja te riječi, dok će neki brucoši možda ostati zatečeni.

Kampus Borongaj otvoren je 2007. godine te je najavljivan kao 'hrvatski Harvard'. No, nikada nije zaživio. Trenutačno su tamo studenti Fakulteta hrvatskih studija, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Fakulteta prometnih znanosti te poneki s Ekonomskog fakulteta i Tehničkog veleučilišta Zagreb (TVZ). Osim menze - govorili su nam ranije - zapravo nemaju ništa.

Od studentskih domova do kampusa putuju više od sat vremena, zazivaju da se otvori bar pekara, još uvijek čekaju gradnju nathodnika bez kojeg se pruga prelazi opasnim putevima. Iako je najavljena gradnja studentskog doma i sportske dvorane, konkretnih poteza i izvora financiranja nema. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić prije nekoliko mjeseci svejedno je kazao da su 'uspješno uvjerili Vladu da je riječ o strateškom projektu na kojem će suradnja gospodarskog sektora i akademske zajednice biti najjača'. Ipak, HDZ-ov ministar obrazovanja u veljači 2025. javno je rekao da kampus treba novi koncept.

Dok se čeka država, nedavno je stigla i nova ideja za kampus Borongaj. Radi se o javno-privatnom partnerstvu, što je na inozemnim sveučilištima već znana stvar. Prijedlog kampusa detaljno je iznijelo privatno investicijsko društvo. Kako za sada izgleda kampus Borongaj, možete vidjeti u fotogaleriji ispod. Još uvijek niz napuštenih objekata iz doba vojarne, uz jesensku kišu, odaje tužnu notu.

Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.