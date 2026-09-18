Na najmanjem zagrebačkom faksu studira samo 14 studenata

Studij protestantske teologije od sada na novoosnovanom Sveučilišnom centru
10:44 3474 d 15.03.2017
18. rujan 2026.
Na najmanjem visokom učilištu pod kapom Sveučilišta u Zagrebu studira tek 14 studenata. Na drugom najmanjem ih je pak 72.
Sveučilište u Zagrebu broji 35 sastavnica. Dok je među njima najveći fakultet u državi, Ekonomski s gotovo 10.000 studenata, tu su i oni sa svega nekoliko ili par desetaka studenata.
Nekadašnji Teološki fakultet Matija Vlačić Ilirik, danas pod nazivom Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik, broji 14 studenata. Tako pokazuju javno dostupni podatci iz Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).
Naime, na tom visokom učilištu studira devetero studenata i petero studentica. Nude prijediplomski sveučilišni studij protestantska teologija i istoimeni diplomski sveučilišni studij. Oni se mogu studirati redovito i izvanredno. Za upis obavljaju se motivacijski razgovori koji nose do 250 od mogućih 1.000 bodova. Sam fakultet nalazi se na adresi Ivana Lučića 1a, kod Filozofskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje (FSB), dok je trenutni voditelj Centra profesor Zoran Grozdanov.
Na ovogodišnjim ljetnim upisima, pokazuju službeni podatci Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO), pravo upisa ostvario je jedan student. Na redovitom studiju kvota je bila 13, dok je jedna osoba ostvarila pravo upisa. Na izvanrednom je kvota bila pet, dok nitko nije ostvario pravo upisa. U tijeku je jesenski rok gdje je u trenutku pisanja članka zainteresiranih za studij četvero, no tek preostaje za vidjeti tko će se od njih zaista odlučiti za ovaj fakultet.
Na internetskim stranicama ovog Sveučilišnog centra pojašnjena je njihova povijest i misija. Navode kako su ustrojbena jedinica Sveučilišta u Zagrebu koja se bavi znanstveno-istraživačkim i nastavnim radom u polju teologije te u području humanističkih i društvenih znanosti povezanih s teologijom.
- Centar je započeo s radom 17. siječnja 2017. godine kada je Senat Sveučilišta u Zagrebu donio Odluku o osnivanju. Iako bi se moglo reći da je riječ o 'novoj' ustrojbenoj jedinici Sveučilišta, ona ujedno predstavlja i nastavak rada Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik kojeg su 1975. godine u bivšoj Jugoslaviji osnovale Evangelička crkva i Savez baptističkih crkava. Ova važna promjena popraćena je i dodjelom prostora u Lučićevoj 1a (u blizini Filozofskog fakulteta i Fakulteta strojarstva i brodogradnje) u koji se tadašnji Fakultet uselio u ljeto 2015., opisano je.
Studij protestantske teologije od sada na novoosnovanom Sveučilišnom centru
10:44 3474 d 15.03.2017
Nadalje, na internetskim stranicama Sveučilišnog centra stoji kako su osnovani 1975. u vrijeme komunističke vladavine. Takav projekt osnivanja protestantskog teološkoga fakulteta, napominju, bio je prilično avangardan za ono vrijeme. No, fakultet je nakon deset godina zapeo u krizi, bilo je prekida nastave, studenti su teško ostvarivali prava pa je rad u ustanovi postupno zamirao, objašnjavaju.
- Već prilično loše stanje postalo je još složenije početkom rata 90-ih godina. Nakon smrti prodekana Deutscha i dekana Horaka (1999.) Fakultet se našao u teškoj situaciji, koju je dodatno otežavao i to tim više što je većina perspektivnog protestantskog nastavnog osoblja zbog loše situacije potražila egzistenciju u inozemstvu. Novi, zahtjevni propisi o visokoškolskom obrazovanju u Republici Hrvatskoj, kojima je Fakultet teško mogao udovoljiti, te prethodno opisani problemi koje je pratio i nedostatak financijskih sredstava nagovještavali su da će rad Fakulteta definitivno zamrijeti. Činjenicu da je Fakultet krizno razdoblje ipak uspio preživjeti u velikoj mjeri treba zahvaliti prof. dr. sc. Vitomiru Belaju. Premda po struci etnolog, on se kao vjernik i pripadnik Evangeličke crkve, potaknut upravo svojim vjerničkim osjećajem odgovornosti, prihvatio toga da unatoč svojim znanstvenim i predavačkim obvezama na Filozofskom fakultetu preuzme ulogu dekana. Godine 2001. uspio je osigurati da Fakultet postane visokoškolska ustanova s pravom javnosti i od nadležnoga Ministarstva ishoditi dopusnicu za početak obavljanja djelatnosti, čime je osiguran institucionalni okvir i postavljen važan preduvjet za povratak nastavničkog kadra i studenata, izdvojeno je.
No, nastavljaju, novi zakon o visokom obrazovanju u 2003. godini predvidio je da sveučilišne studije izvode isključivo sastavnice sveučilišta. To je za ovaj fakultet, tada klasificiran kao privatno učilište, značilo da ne mogu dobivati sredstva iz javnog proračuna. Zato su se 2008. godine obratili Sveučilištu u Zagrebu s kojim su u 2011. potpisali sporazum. Zagrebačko sveučilište postalo je nositelj studijskih programa, a Teološki fakultet koordinator njihovog izvođenja. Ističu da se takvo djelovanje pokazalo neprimjerenim zbog niza organizacijskih i pravnih razloga pa su krenuli u proces integracije u Sveučilište. Ono je završeno 2017. kada je osnovan Sveučilišni centar za protestantsku teologiju Matija Vlačić Ilirik. Tada, napominju, u potpunosti preuzimaju koordinaciju i izvođenje studijskih programa.
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Drugi najmanji zagrebački fakultet jest Fakultet filozofije i religijskih znanosti. Prema ISVU-u broje 72 studenata. Ukupno je 37 studenata i 35 studentica. Nude jednopredmetni prijediplomski studij filozofije, zatim jednopredmetni prijediplomski studij filozofije i religijskih znanosti. Za upis se traži motivacijski esej i razgovor. Tu su i diplomski sveučilišni studij filozofije te diplomski sveučilišni studij religijskih znanosti. Imaju i poslijediplomski sveučilišni studij religijskih znanosti te poslijediplomski sveučilišni studij filozofije. Dekan im je profesor Antun Volenik, dok im je adresa Jordanovac 110.
Na ovogodišnjim ljetnim upisima, govore podatci AZVO-a, na ovaj je fakultet upalo šest studenata. Na studijima filozofije troje je studenata ostvarilo pravo upisa - na redovitom kvota je bila deset, dok nitko nije ostvario pravo upisa, na izvanrednom je kvota bila pet, dok je troje ostvarilo prava upisa. Na studijima filozofije i religijskih znanosti pravo upisa ostvarilo je također troje studenata - na redovnom studiju kvota je bila 15, dok je jedan student ostvario pravo upisa, na izvanrednom kvota je bila pet, dok je dvoje ostvarilo pravo upisa. Valja napomenuti kako je jesenski rok u tijeku. U trenutku pisanja članka za studije ovog fakulteta bilo je 28 prijava, no vrijedi pričekati koliko će ih doista odabrati neki od ovih programa.
Spomenimo i još dva fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojima studira manji broj studenata. Na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvodi u Varaždinu, studira 120 studenata (74 studentica i 46 studenata). Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvodi u Sisku, studira 150 studenata (96 studenata i 54 studentice), stoji u sustavu ISVU-a.
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