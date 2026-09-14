Hoće li centar Zagreba dobiti novi studentski dom? 'Posao još nije okončan'

Zgrada HAZU-a na Trgu žrtava fašizma prodana je poduzetniku Mojsoviću koji je već najavio obnovu studentskog doma. No, posao prodaje još nije gotov.

Zgrada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) na Trgu žrtava fašizma u Zagrebu, nekadašnji studentski dom i poliklinika, odlazi u ruke poduzetnika Sebastijana Mojsovića. Njegova tvrtka Upgrade javila se na natječaj te je sklopljen ugovor o kupoprodaji. Mojsović je već najavio revitalizaciju studentskog doma, no na umu treba imati dvije stvari - posao prodaje još nije okončan, a za obnovu zgrade trebaju milijuni.

Sveučilište navodno bilo zainteresirano za kupnju, no obnova bi ih koštala do 14 milijuna eura

Naime, zgrada HAZU-a u centru Zagreba danas je derutna jer se od 2010. godine zapravo ne koristi. Tamo je dugih 60 godina, sve do 2010., obitavao studentski dom Ivan Meštrović i studentska poliklinika. Tada je HAZU preuzeo zgradu jer je sudski spor SC-a i HAZU-a oko vlasništva prevagnuo na stranu HAZU-a. Radi se o tome da je to zgrada nekadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti pa je upravo tako HAZU dokazao svoje vlasništvo. Studenti su iseljeni iz doma u druge paviljone u Zagrebu koji su se taman tada izgradili, a zatvorena je i poliklinika. Studenti ni dan-danas nemaju polikliniku te se tek sada poduzimaju koraci za gradnju nove na Šalati.

Sama zgrada HAZU-a tako je godinama propadala. Ravnatelj SC-a Zagreb Mario Župan (HDZ) ranije nam je kazao kako je SC tamo nekoć imao 400 do 500 kreveta. U srpnju 2025. istaknuo je kako na Sveučilištu postoji zainteresiranost za povratak zgrade. No, napomenuo je da je zgrada derutna i da bi trebalo 12 do 14 milijuna eura za preuređenje. Zato je ipak bilo manje vjerojatno da bi se išlo u takav trošak - Sveučilište bi uz 16 milijuna eura za kupnju trebala još gotovo toliko izdvojiti za objavu. Dodatno, tada smo izvještavali kako je u toj zgradi država prodala tri stana pa je uopće pitanje kako bi u praksi suživot s tim stanarima izgledao i bi li zbog toga infrastrukturno uopće bilo moguće vratiti studentski dom. Iz Rektorata Sveučilišta u Zagrebu na naš upit u rujnu 2025. o tome jesu li zainteresirani za kupnju zgrade nisu odgovorili.

Zgrada o kojoj se radi jest označena u žutom okviru/crvenom krugu | foto: Državna geodetska uprava

HAZU: 'Pravni posao kupoprodaje još nije u cijelosti okončan'

I iz samog HAZU-a ranije su pojasnili kako je samu nekretninu potrebno temeljito obnoviti kako bi ista mogla biti upotrebljiva. Sada smo ponovno kontaktirali HAZU. Ističu da je sukladno odluci Predsjedništva od rujna 2025. godine početna cijena za prodaju nekretnine, kojom HAZU samostalno raspolaže u pravnom prometu, utvrđena na iznos od 16 milijuna eura.

- Na javnom natječaju jedinu ponudu dostavila je tvrtka Upgrade d.o.o., i to u iznosu od 16.100.000,00 eura. Upravo je taj iznos naveden i u Ugovoru o kupoprodaji sklopljenom 10. kolovoza 2026. HAZU pritom posebno ističe da je tijekom postupka razgovore o elementima kupoprodajnog ugovora, kao i o samoj nekretnini, vodila isključivo s gospodinom Mojsovićem i odvjetničkim timom koji ga je zastupao. Pravna provjera koju je provodio kupac trajala je sve do sklapanja kupoprodajnog ugovora, navode na naš upit.

Ističu i da posao prodaje još nije gotov.

- Važno je naglasiti da pravni posao kupoprodaje još nije u cijelosti okončan. Njegov završetak slijedi nakon isplate preostalog dijela kupoprodajne cijene, što je obveza kupca najkasnije do 30. listopada 2026. HAZU će o konačnom dovršetku kupoprodajnog postupka javnost pravodobno obavijestiti, odgovaraju prošlu srijedu na naš upit.

Mojsović kaže da je u pregovorima s nekim veleučilištima

Iz tvrtke Upgrade na naš upit kakvo stanje zgrade ih očekuje, hoće li ona morati u obnovu te koji su im konkretni planovi oko studentskog doma te kriterija prema kojima bi studenti ostvarivali pravo za smještaj, nisu odgovorili do zaključenja članka.

Mojsović je novinarki Telegram.hr Silvani Menđušić kazao kako mu je ideja da u zgradi bude studentski dom. Sramotnim smatra što se u Zagrebu od Univerzijade nije sagradio ni jedan dom, no napominje da njegov plan možda neće biti proveden jer možda neće biti zainteresiranih. Ipak, izdvojio je kako misli da bi mnoge institucije u Hrvatskoj trebale podržati ovakav projekt. Za Telegram.hr komentirao je i tri stana u privatnom vlasništvu kazavši da će sa stanarima sporove rješavati mirno. Vanja Nezirović za Jutarnji.hr piše kako je Mojsović izjavio da je već u pregovorima s nekim veleučilištima. Valja napomenuti i kako je novinarka Antonija Knežević za Lider.hr izvijestila da je nedugo nakon potpisivanja ugovora s HAZU-om suvlasnik tvrtke Upgrade postao Ivan Valentić, sin pokojnog premijera Nikice Valentića. Valentić je bio HDZ-ov premijer od 1993. do 1995. godine.

Podsjetimo, u Hrvatskoj tek svaki deseti student živi u studentskom domu. Zbog toga smo na samom dnu ljestvice zemalja Europske unije prema udjelu studenata smještenih u studentskim domovima jer je prosjek Europske unije 20 posto. Trenutačno se iz fondova EU domovi grade ili dograđuju diljem Hrvatske. Ukupno se ulaže 103.392.042 eura. Novi domovi gradit će se u Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Gospiću, Karlovcu, a novi paviljon dobit će u Rijeci. U Zagrebu se obnavljaju dva studentska paviljona. Novosti oko financiranja gradnje novog studentskog doma na kampusu Borongaj - za koji već postoji projekt - Borongaj nema. Dok u Zagrebu tisuće studenata ostaje bez smještaja u domu, neki studentski domovi pak zjape poluprazni.