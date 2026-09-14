Medicinski fakultet ide u obnovu od 860.000 eura: Olakšat će život svim studentima

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14. rujan 2026.
Potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije nove studentske poliklinike u Zagrebu. Težak je 868.000 eura.
Obavljen je još jedan korak u procesu gradnje nove studentske poliklinike u Zagrebu na Šalati. Medicinski fakultet potpisao je krajem lipnja ugovor za izradu projektne dokumentacije, što obuhvaća idejni projekt, glavni projekt s troškovnikom, izvedbeni projekt s troškovnikom i projektantski nadzor. Nakon postupka javne nabave posao je dobila zajednica subjekata UPI-2M i ZO-INVEST iz Zagreba.
Radi se o idejnom projektu za cjelovitu obnovu građevine Šalata 6. Rekonstrukcijom i dogradnjom ta će zgrada postati nova studentska poliklinika koju studenti u Zagrebu nemaju još od 2010. godine. Potpisani ugovor težak je 868.612 eura s PDV-om, odnosno 694.890 eura bez PDV-a. Potpisan je na razdoblje od dvije godine. Napomenimo kako je Medicinski fakultet procijenio da će ugovor koštati 750.000 eura bez PDV-a, pa je ovaj iznos i manji od očekivanog.
Što ovo konkretno znači? Tvrtke koje su dobile posao napravit će idejni projekt, potom i glavni projekt s troškovnikom, u konačnici i izvedbeni projekt s troškovnikom i specifikacijama. Za sve te projekte javna tijela trebat će davati suglasnosti i dozvole, među kojima je građevinska dozvola. Rok za dobivanje tih dozvola nije uključen u trajanje ugovora.
Kada se dobiju sve dozvole, Medicinski fakultet morat će pronaći i izvođača radova, onog koji će obnavljati samu zgradu. Za to će se vjerojatno raspisati posebna javna nabava. Ove sada dvije odabrane tvrtke obavljat će projektantski nadzor nad izvođačima radova. U ugovoru stoji da je upravo zbog toga rok ugovora indikativan jer ovisi o početku radova te mogućim produženjima rokova izvođenja radova. Dakle, ovaj cijeli proces zasigurno će potrajati više od dvije godine te prije toga studenti ne mogu očekivati završetak studentske poliklinike.
U galeriji ispod možete pogledati kako sada izgleda zgrada u kojoj će biti smještena studentska poliklinika. Fotografije su preuzete iz Elektroničkog oglasnika javne nabave (EOJN) iz veljače, kada je raspisana javna nabava. Dio fotografija je iz idejnog rješenja ZO-INVEST-a (2025. godina), a dio iz elaborata ocjene postojećeg stanja Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Tarnik Krešimir (2021. godina).
Za ovaj posao stiglo je šest ponuda
Na postupak javne nabave za idejni projekt stiglo je šest ponuda. Odabrana je zapravo bila najskuplja, no stručno povjerenstvo navodi kako je ta ponuda ocijenjena kao ekonomski najpovoljnija. Naime, ostale ponude u rangiranju prikupile su manje bodova, uglavnom zbog toga što predloženi ključni stručnjaci nisu imali potrebno iskustvo.
Tako su se na nabavu javili Respect-ing iz Osijeka (850.000 eura s PDV-om), 2K ARHITEKTONSKI URED iz Zagreba (820.000 eura s PDV-om), Capital Ing iz Zagreba (612.500 eura s PDV-om), EL3D iz Splita (834.000 eura s PDV-om) i GRADIT iz Zagreba (560.000 eura). GRADIT je odbijen jer nisu ispunili uvjet obrazovne i stručne kvalifikacije kako je traženo dokumentacijom o nabavi. Ostali su ušli u rangiranje. Zajednica ponuditelja UPI-2M i ZO-INVEST prikupila je 85,26 bodova, dok je drugoplasirani Capital Ing imao 80 bodova. Ostali su imali niži broj bodova.
Kako smo izvijestili u studenom prošle godine, u poliklinici će raditi nastavnici i suradnici Medicinskog fakulteta. Prema ranijoj najavi fakulteta, ambulanta će studentima nuditi pružanje primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, s naglaskom na dostupnost i kontinuitet skrbi za studente. Sama zgrada na adresi Šalata 6 izgrađena je ’30-ih godina 20. stoljeća, izvorno je bila Ortopedska i zubna klinika i u njoj je do potresa 2020. radila Klinika za ortopediju. Od potresa se zgrada ne koristi.
Prema idejnom rješenju dostupnom u EOJN-u, zahvat se sastoji od rušenja dijela postojećih građevina na lokaciji, potpune rekonstrukcije glavne zgrade i dogradnje manje zgrade, povezane hodnikom s glavnom zgradom, u koju će se smjestiti uglavnom energetska i strojarska oprema i uređaji. Uz to, na lokaciji će se izgraditi/ rekonstruirati i manja prizemna građevina u koju će se smjestiti medicinski plinovi, te nova trafostanica.
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