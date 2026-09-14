Kreće nova akademska godina, poznato hoće li poskupjeti menze

Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
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13:38 6 h 14.09.2026
14. rujan 2026.
Država daje novih 8 milijuna eura da cijene u menzama ostanu na razini 2013. godine.
Ovih tjedana većina će se studenata vratiti u mjesta studiranja jer 1. listopada i službeno započinje nova, akademska godina 2026./2027. To znači da će mnogi od njih svakodnevno 'peglati' iksice u menzama.
Poznato je da cijene u menzama nisu rasle od 2013. godine, a zbog toga posljednjih nekoliko godina država daje dodatne subvencije studentskim centrima. Ovih dana Vlada je donijela 11. paket mjera za suzbijanje inflacije. Cijene u menzama neće rasti ni u nadolazećoj akademskoj godini, a građani će to platiti s osam milijuna eura.
- Nastavljamo možda i s jedinstvenom mjerom koju provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Hrvatska u naših 25 gradova ima studentske centre. Ti studentski centri imaju i restorane studentske prehrane. Zahvaljujući višegodišnjim subvencijama koje dajemo našim mladima, našim budućim talentima, riječ je o osiguravanju osnovnoga menija. Osnovni meni u restoranima studentske prehrane je 0,86 eura. Nisam siguran da igdje ima takva cijena. Riječ je o čak 102.000 studenata koji koriste ovu mjeru koja vrijedi osam milijuna eura. Ona stupa na snagu 1. listopada i traje do kraja rujna iduće godine, rekao je premijer Andrej Plenković na prošlotjednoj sjednici Vlade.
Paket su, rekao je Plenković u uvodu sjednice, podržali i predstavnici Savjeta mladih. Cijene u menzama bile su goruća tema potkraj protekle akademske godine. Čak se u Zagrebu održao i sastanak ravnatelja studentskih centara na tu temu. Ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu, Mario Župan, istaknuti član HDZ-a, i sam je uoči sastanka rekao da studenti znaju da je aktualna cijena menija u menzama, ona od 0,86 eura, ‘realno neodrživa’.
– Mi dobivamo 3 eura po obroku od Ministarstva, studenti plaćaju 0,86 eura, a nas obrok faktički košta 6 – 6,5 eura. Ne treba studentski centar zarađivati, međutim realna cijena bi bila 1,20 eura student, 4 eura država, to je nekih 5,5 eura, pa bismo mi preko Student servisa mogli pokriti onu razliku da budemo konkurentni na tržištu, rekao je Župan uoči sastanka u prosincu 2025.
No, unatoč ranijim kritikama u četvrtak, samo nekoliko trenutaka nakon što je završila sjednica Vlade na kojoj je donesena odluka o novoj pomoći studentskim centrima, Studentski centar u Zagrebu objavio je video u kojem tu, ranije kritiziranu cijenu obroka predstavlja kao pogodnost omogućenu Vladinom odlukom, uz prikaz onoga što studenti za taj iznos mogu dobiti.
Dijelu studenata to nije najbolje sjelo pa su u komentarima na TikTok videu SC-a podsjetili na povećanje cijena stanarine, ali ponovno i kvalitetu hrane koju dobivaju za spomenutu cijenu.
- Cijena studentske prehrane nije toliki problem koliki je problem njena kvaliteta koja se osjetno srozavala tijekom studija. Želim reći da bi se trebala dignuti cijena ili promijeniti način njihova financiranja. Jer ovako, kad studenti plaćaju dio, a ostatak država, a cijene se ne mijenjaju, studentski centri realno imaju sve manje novaca za kvalitetnije namirnice, već se kupuje najjeftiniji šrot, napisala je jedna sudionica rasprave.
Već godinama, podsjetimo, država obećava izmjene Pravilnika o studentskoj prehrani upravo zbog pritužbi na kvalitetu hrane, kao i činjenicu da su obroci neprilagođeni studentima s posebnim prehrambenim potrebama, poput celijakije. No, otkako je 2020. Ministarstvo provelo anketu o zadovoljstvu prehranom u menzama, koja je trebala biti jedan od temelja novog pravilnika, novi pravilnik nije zaživio.
Od sada se svi 18-godišnjaci mogu pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
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