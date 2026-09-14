Plenković dao novu ulogu zagrebačkom rektoru: Postavlja ga na čelo savjeta za otpad u Lici

Što će biti s vodom u školama u Lici zbog ekocida?
HZJZ najavljuje da će kvalitetu vode u školama provjeriti i prije početka nadolazeće školske godine.
09:32 30 d 15.08.2026
14. rujan 2026.
Predsjednik Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću bit će zagrebački rektor Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik Krunoslav Capak.
Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić bit će predsjednik Znanstvenog savjeta za stručnu potporu Vladi Republike Hrvatske u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću. Njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.
Riječ je o novom tijelu koje bi trebalo pomoći u sanaciji otpada. Predstavio ga je predsjednik Vlade Andrej Plenković ovog ponedjeljka na sjednici Vlade na kojoj se govorilo i o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom.
- Vlada je odlučila osnovati Znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću. Naime, cilj je da na ovaj način doprinesemo radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih, akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu i stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije, rekao je Plenković.
Što će biti s vodom u školama u Lici zbog ekocida?
HZJZ najavljuje da će kvalitetu vode u školama provjeriti i prije početka nadolazeće školske godine.
09:32 30 d 15.08.2026
HAZU se oglasio zbog ekocida u Lici: 'To je upozorenje za cijelu Hrvatsku'
Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU oglasilo se o odlaganju otpada i ugrožavanju okoliša u Lici.
11:06 28 d 17.08.2026
Dodao je da će u dogovoru s rektorom Lakušićem danas osnovati savjet u kojem će sudjelovati uvaženi stručnjaci iz svih ovih područja.
- Rektor će predsjedati ovim Savjetom uz zamjenika, a to će biti ravnatelj HZJZ-a, profesor Capak. Tako da smo kombinacijom nadležnih, možemo reći ekspertiza, osnažili Vladino bavljenje temom sanacije lokacije u Gospiću, naveo je Plenković.
Vjeruje da će njihova 'stručna i istinita procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi'.
- Jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su u javnom prostoru i eteru. Vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup ovoj tematici kako bi javnost dobila stvarne i potpune informacije o ovom slučaju u Gospiću. Zahvaljujem ekspertima, profesorima i profesoricama koji su dali svoju privolu da sudjeluju u Znanstvenom savjetu, poručio je Plenković.
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 6 h 14.09.2026
Zanima te komunikacija i AI? Sveučilište uvodi novi studij strateškog komuniciranja
Algebra Bernays širi područje komunikacijskih znanosti novim pročelnikom Stjepanom Lackovićem i specijalističkim studijem Strateško komuniciranje.
13:05 3 d 11.09.2026
Što mladi misle o svijetu koji na njima ostaje? Ključ je u usmjerenom obrazovanju
Razgovarali smo sa studentima i otkrili kako oni gledaju na svijet 'koji na mladima ostaje'. Ipak su optimistični.
09:29 5 d 09.09.2026
Gotov je prvi dan nastave: Evo koliko još imate do mirovine
Čestitke, prvi dan nastave je gotov. Nažalost, još puno je ostalo do prvih praznika. A neki su danas brojali koliko im je još ostalo do mirovine.
16:19 7 d 07.09.2026
Kako kvalitetno upravljati školom ili visokim učilištem? Ova konferencija donosi odgovore
Konferencija o vodstvu i menadžmentu u obrazovanju održat će se 14. rujna na kampusu Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu.
11:18 7 d 07.09.2026
Tko su najuspješniji učenici Hrvatske? Ažuriran popis dobitnika Oskara znanja
Prošle je godine Oskar znanja dobilo 484 učenika osnovnih i srednjih škola. Sve informacije možete potražiti u Alumni bazi portala srednja.hr.
11:09 7 d 07.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 12 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 14 d 31.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 13 d 01.09.2026
Hoće li centar Zagreba dobiti novi studentski dom? 'Posao još nije okončan'
Zgrada HAZU-a na Trgu žrtava fašizma prodana je poduzetniku Mojsoviću koji je već najavio obnovu studentskog doma. No, posao prodaje još nije gotov.
16:20 3 h 14.09.2026
Medicinski fakultet ide u obnovu od 860.000 eura: Olakšat će život svim studentima
Potpisan je ugovor za izradu projektne dokumentacije nove studentske poliklinike u Zagrebu. Težak je 868.000 eura.
16:17 3 h 14.09.2026
Hitno se mijenja zakon za studente i fakultete, stiglo upozorenje: 'Vlada tim mladima uskraćuje prava'
Sindikat znanosti upozorio je da je radno mjesto asistenta na projektu bez prava na doktorat nesigurno i štetno za buduće mlade znanstvenike.
15:20 4 h 14.09.2026
Koliko Sveučilište u Zagrebu troši na odvjetnike? Evo i radi čega su na sudovima
Pod kapom bivšeg rektora Damira Borasa Sveučilište u Zagrebu godišnje je na odvjetnike davalo 90.000 eura. Kako je to kod rektora Stjepana Lakušića?
12:27 20 d 25.08.2026
U Zagrebu potpisana važna deklaracija, sudjelovali rektori i gradonačelnici: 'Više ne može čekati'
Europsko sveučilište postindustrijskih gradova (UNIC) okuplja 10 europskih sveučilišta. Deklaracija je znak nastavka njihove suradnje.
12:32 73 d 03.07.2026
Kreće nova akademska godina, poznato hoće li poskupjeti menze
Država daje novih 8 milijuna eura da cijene u menzama ostanu na razini 2013. godine.
13:50 5 h 14.09.2026
Gospodin Nikola je u 70. upisao Kineziološki: 'Na prijemnom sam rekao - deda i njegovi unuci'
- Oni su meni rekli ovako - nema iznenađenja, kod tebe je sve moguće. Ti nas ne možeš iznenaditi, smije se novopečeni student.
09:56 1 d 13.09.2026
Zagrebačkim studentima dijelilo se 150.000 eura: Ovo su dobitnici
Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu objavio je rezultate natječaja za financiranje studentskih programa u 2026. godini.
09:43 2 d 12.09.2026
Kako izgleda kontrola u studentskom domu? Traže ilegalce, a broj je neograničen
S obzirom na to da dio studenata prodaje mjesto u studentskom domu studentima koji na njega nisu ostvarili pravo, studentski centri provode kontrole.
09:42 2 d 12.09.2026
Dogradnja plaže u popularnoj destinaciji pored Zadra: Više kvadrata za sunčanje, ali i nova šetnica
Planira se nasipavanje oko 300 četvornih metara pijeska na plažu u popularnom ljetovalištu blizu Zadra. Proširit će se površina i dograditi šetnja.
16:55 2 h 14.09.2026
Spektakularan aerodrom kao plača! Golemi krov nose čelična 'stabla' od 36 metara
Novi aerodrom u Phnom Penhu spaja monumentalnu arhitekturu i prirodu. Ima golema konstrukcijska 'stabla', tropsko zelenilo i vlastitu elektranu.
16:54 2 h 14.09.2026
Najniža mirovina sve izgledniji scenarij: Povećati je možete na dva načina
Najniža mirovina sudbina je svakog trećeg umirovljenika koji u prosjeku živi s oko 455 eura. Iznos ovisi o godinama staža, a sada je nešto veći.
16:54 2 h 14.09.2026
Ministar o skrbi za starije: 'Gradimo centre za starije i nastavljamo program Zaželi'
Ministar Ružić posjetio je lički Dom za starije koji je u obnovi. Osvrnuo se i na skrb za starije kroz centre, pomoć u kući i program Zaželi.
16:50 2 h 14.09.2026