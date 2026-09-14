Plenković dao novu ulogu zagrebačkom rektoru: Postavlja ga na čelo savjeta za otpad u Lici

Predsjednik Znanstvenog savjeta za sanaciju otpada u Gospiću bit će zagrebački rektor Stjepan Lakušić, a njegov zamjenik Krunoslav Capak.

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić bit će predsjednik Znanstvenog savjeta za stručnu potporu Vladi Republike Hrvatske u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću. Njegov zamjenik bit će ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak.

'Cilj je da na ovaj način doprinesemo radu nadležnih tijela'

Riječ je o novom tijelu koje bi trebalo pomoći u sanaciji otpada. Predstavio ga je predsjednik Vlade Andrej Plenković ovog ponedjeljka na sjednici Vlade na kojoj se govorilo i o izmjenama Zakona o gospodarenju otpadom.

- Vlada je odlučila osnovati Znanstveni savjet za stručnu potporu u sanaciji nezakonito odloženog otpada na lokaciji u Gospiću. Naime, cilj je da na ovaj način doprinesemo radu nadležnih tijela s aspekta svih onih znanstvenih, akademskih institucija koje imaju odgovarajuću ekspertizu i stručnjake iz područja kemijskog inženjerstva i tehnologije, građevinarstva, gospodarenja otpadom, hidrogeologije, zaštite tla, agronomije, javnog zdravstva i zdravstvene ekologije, rekao je Plenković.

'Smirenija i potpunija javna rasprava'

Dodao je da će u dogovoru s rektorom Lakušićem danas osnovati savjet u kojem će sudjelovati uvaženi stručnjaci iz svih ovih područja.

- Rektor će predsjedati ovim Savjetom uz zamjenika, a to će biti ravnatelj HZJZ-a, profesor Capak. Tako da smo kombinacijom nadležnih, možemo reći ekspertiza, osnažili Vladino bavljenje temom sanacije lokacije u Gospiću, naveo je Plenković.

Vjeruje da će njihova 'stručna i istinita procjena i analiza pridonijeti jednoj smirenoj i potpunijoj javnoj raspravi u Hrvatskoj o ovoj temi'.

- Jer itekako vidimo da je to nužno i potrebno s obzirom na informacije koje su u javnom prostoru i eteru. Vidi se da je nedostajao jedan znanstveni i stručni pristup ovoj tematici kako bi javnost dobila stvarne i potpune informacije o ovom slučaju u Gospiću. Zahvaljujem ekspertima, profesorima i profesoricama koji su dali svoju privolu da sudjeluju u Znanstvenom savjetu, poručio je Plenković.