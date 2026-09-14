Hitno se mijenja zakon za studente i fakultete, stiglo upozorenje: 'Vlada tim mladima uskraćuje prava'

Sindikat znanosti upozorio je da je radno mjesto asistenta na projektu bez prava na doktorat nesigurno i štetno za buduće mlade znanstvenike.

Nakon ljetne pauze od utorka započinje zasjedanje Hrvatskog sabora. Tjedni plan rasprava već je poznat, a među ostalim, hitno će se mijenjati Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Naime, i prvo i drugo čitanje prijedloga izmjena zakona koje je proteklog četvrtka izglasala Vlada u Saboru će se održati već ovog četvrtka.

Profesori će moći raditi dulje na teret proračuna, a 'vječiti studenti' duže studirati

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ne skriva da se zakon hitno mijenja zbog toga što uskoro kreće akademska godina, a žele da dio profesora nastavi raditi na teret državnog proračuna nakon 67. godine života. Do sada su to mogli do 65. godine.

Prema prijedlogu Vlade izvanredni studenti moći će studirati trostruko dulje nego što traje studij, umjesto dvostruko kao ranije. Na primjeru studija koji traje pet godina to će značiti da mogu studirati 15 godina. Zatečeni izvanredni studenti moći će završiti studij prema propisima koji su vrijedili u trenutku upisa ako su za njih povoljniji. Novost je i da će dobar dio posla koji je do sada obavljao Sveučilišni računski centar (SRCE) prijeći na CARNET – država je odlučila da to postaje ustanova nadležna za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u sustavu obrazovanja i znanosti.

Novina važna maturantima i studentima prijediplomskih studija je i da će fakulteti natječaje za upis na studij 'nakon kojeg se stječe kvalifikacija povezana s deficitarnim zanimanjem na tržištu rada ili zanimanjem od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku' moći objavljivati sve do 1. rujna. Podsjetimo, to je oko šest i pol mjeseci nakon što već završe prijave ispita državne mature i nakon mature čije je polaganje uvjet upisa na studije.

Sindikat protiv novog radnog mjesta za mlade bez prava na doktorat

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, koji se ranije pitao kome se ovim produženjem prava na rad na teret proračuna čuva radno mjesto, ponovno se oglasio. Najviše zamjerke imaju oko novog radnog mjesta asistenata na projektima, protiv čega su se i ranije bunili, smatrajući to štetnim iz više razloga.

- Vlada to radno mjesto Zakonom veže isključivo uz trajanje projekta. Dopušta neograničen broj uzastopnih ugovora na određeno te do deset godina neprekidnog rada na određeno. Doktorat više nije pravo ni obveza, nego mogućnost ovisna o volji poslodavca i projektnim sredstvima. Nejasna ostaje i regulacija njihova izvođenja nastave. Ministar Fuchs time buduće mlade znanstvenike svodi na jedno od najprekarnijih radnih mjesta na tržištu rada. Zadržava naziv asistenta, ali potpuno mijenja svrhu radnog mjesta, stoji u priopćenju Sindikata znanosti.

Ističu da su posljedice i egzistencijalne jer je uz neizvjesno financiranje doktorata i dugoročne ugovore na određeno teško planirati karijeru, stambeni kredit i obitelj.

- Posebno su ugrožene karijerne perspektive mladih žena u znanosti, posve suprotno europskim politikama. Broj i trajanje ugovora na određeno protivi se pak cilju nacionalnog i europskog zakonodavstva da se takvi ugovori smanjuju. Umjesto da Vlada mladim ljudima radno-pravnim uvjetima, kad već ne može plaćom, osigura bolje radne uvjete, ona im uskraćuje prava te ih izlaže raznim mogućim pritiscima i manipulacijama poslodavaca i radne okoline. Licemjerno je da Vlada govori o mladima, demografskoj obnovi i stanovanju, a najuspješnijim mladim ljudima nakon obrazovanja Zakonom nudi ovakva nakaradna rješenja. Tako ih neće privući u sustav, tako će ih potjerati u inozemstvo!, navode iz Sindikata znanosti.

Traže i da se oglase rektori

Prozvali su i samog ministra Radovana Fuchsa, koji, poručuju sindikalisti, ignorira višemjesečna upozorenja fakulteta, instituta, mladih znanstvenika i Sindikata.

- Protiv projektnih asistenata izjasnili su se FER, Institut za društvena istraživanja, Pravni fakultet u Zagrebu i druge institucije. Vlada je sve te stavove ignorirala, a Ministar nekoliko puta promijenio opravdanja za ovakvo rješenje. Prvo je to bila potreba uvođenja fleksibilnijih radnih mjesta za potrebe projekata. Argument je apsurdan jer se istodobno predlaže novo radno mjesto suradnika na projektu, čime projektizacija asistentskog mjesta gubi svako opravdanje! Potom smo čuli kako je opravdanje potreba za nastavom na fakultetima. To je također neuvjerljiv argument jer su projektna radna mjesta teško predvidljiva i nestabilna pa je na njima nemoguće planirati nastavu, navode iz Sindikata.

Pozvali su Fuchsa i da predoči koje su to potrebe ustanova i sustava koje zahtijevaju ovakvo rješenje. No, žele i da se oglase sami rektori.

- S obzirom na to da je Ministarstvo isticalo da su navedeno rješenje u radnoj skupini poduprli i predstavnici Rektorskog zbora, tražimo hitno očitovanje tog tijela po ovom pitanju te očekujemo potporu u zaštiti najugroženijih i najizloženijih u sustavu, poručuju u pismu čelni ljudi ovog sindikata Tvrtko Smital, Dragan Bagić i Matija Kroflin. Prijedlog izmjena zakona o kojima će zastupnici raspravljati u četvrtak, a koji je ranije usvojila Vlada, možete vidjeti u dokumentu u nastavku.