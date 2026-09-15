Ovaj pregled kod privatnika stoji i po 100 eura: U domu na Savi možete ga obaviti besplatno

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15. rujan 2026.
Studentice 18. rujna u Zagrebu mogu besplatno obaviti ultrazvuk dojki. Preglede će obavljati specijalistica radiologije Martina Šturlić.
Studentice u petak 18. rujna imaju priliku obaviti besplatni preventivni ultrazvuk dojki u zagrebačkom Studentskom domu Stjepan Radić. Točna lokacija je paviljon 10, centralni paviljon, i to soba 2 Uprave studentskog doma koja se nalazi na 1. katu. Vrijeme je od 9 do 13 sati, a po potrebi i duže.
Preglede će obavljati Martina Šturlić, specijalistica radiologije iz Poliklinike Medikol, a jedan pregled traje otprilike od 10 do 15 minuta. Nije potrebno nikakvo naručivanje.
- Kako funkcionira? Samo dođi! Po dolasku ćeš dobiti redni broj na kojem će biti naznačeno okvirno vrijeme tvog pregleda. Tako ne moraš cijelo vrijeme čekati u redu, već se možeš vratiti kada se približi tvoje vrijeme. Pregled je besplatan, traje svega nekoliko minuta, a tih nekoliko minuta posvećenih sebi može biti itekako važno. Jer prevencija počinje već u dvadesetima. Vidimo se na Savi, poručili su organizatori, inače P.I.N.K. life, Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu, Poliklinika Medikol i HKO.
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Imala sam 23 i kvržicu na dojci: Liječnica mi je rekla da je to jer imam male sise
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Podsjetimo, Ana Tečić Vuger s Odjela za internističku onkologiju KBC-a Sestre milosrdnice ranije je u razgovoru za srednja.hr objasnila da se ultrazvuk preporučuje ako postoji određeni simptom, na primjer napipana kvržica, bol ili promjena na dojci, ili kod povećanog rizika, primjerice ako u obitelji postoji rak dojke. Dodala je da se ultrazvuk kao preventivni pregled može učiniti već u 20-ima, ali bez jasne indikacije nije ga potrebno redovito ponavljati.
- U studentskim danima svakako nije prerano obratiti se liječniku ako postoji bilo kakva nedoumica ili promjena. Tada će se procijeniti treba li učiniti ultrazvuk i koliko često ga ponavljati, rekla je Tečić Vuger.
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