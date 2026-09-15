Teški hit: Studenti u menzi dobili samonaplatnu blagajnu, sama skenira hranu

Djelatnici koji na blagajni u menzama kucaju jela, naplaćuju ih i izdaju račun, možda jednog dana više neće trebati obavljati taj posao. Naime, Studentski centar (SC) u Varaždinu uveo je samonaplatnu blagajnu u studentskom restoranu. Sustav vizualnog prepoznavanja jela i artikala na pladnju trenutno je u fazi učenja i testiranja, objavili su na svojim internetskim stranicama, ali dodaju kako je razveselio prve korisnike, studentice i studente koji su već stigli u Varaždin.

'Sustav prepoznaje i razlikuje menije od pojedinačnih jela'

Samonaplatna blagajna funkcionira tako da sustav prepoznaje jela na pladnju. Naime, student postavi pladanj ispod kamere i ona očitava jela. SC je prije toga poslikao, odnosno skenirao jela i unio ih u sustav, govori za srednja.hr ravnatelj SC-a Varaždin Nenad Milijaš.

- Sustav prepoznaje i razlikuje menije od pojedinačnih jela te prepoznaje pojedinačne sastavnice menija. Računi s pripadajućim slikama jela koja su studenti skenirali čuvaju se i možemo ih pretraživati, pregledavati i provjeravati odnosno uparivati stavke na računima sa sastavnicama menija ili pojedinačnim jelima skeniranim na pladnjevima, objašnjava Milijaš.

Milijaš razjašnjava i da studenti iksicu umetnu u čitač ili skeniraju QR-kod digitalne iskaznice sa zaslona mobitela. Plaćanje na samonaplatnoj blagajni isključivo je bezgotovinski, odnosno svim vrstama kartica, odgovara nam.

Samonaplatna blagajna u menzi u Varaždinu | foto: SC Varaždin

'Cilj uvođenja samonaplatnih blagajni nije zamjena blagajnica, već ispomoć'

Milijaš nastavlja kako se trude biti u korak s vremenom. Prate novosti i tehnološka rješenja na tržištu, ističe.

- Cilj uvođenja samonaplatnih blagajni nije zamjena blagajnica već ispomoć blagajnicama i ubrzanje protoka na linijama u studentskom restoranu, pogotovo u špicama kada je gužva u vrijeme ručka i večere. No, dobro je imati tehnološko rješenje za slučaj nužde, kada krene sezona gripe i bolovanja, navodi Milijaš o problemu nedostatka radnika koji pogađa brojne studentske centre diljem Hrvatske.

Koštala 21.620 eura bez PDV-a

Zanima nas i koliko je samonaplatna blagajna koštala. Ističe, oprema koja obuhvaća kućište s postoljem, kameru, računalo, dodirni zaslon, RFID čitač, stalak za POS i pisač, uz softver, prilagodbu, integraciju, najam licence i najam modula do 31. 12. 2027., koštao ih je 21.620 eura bez PDV-a.

- Istražili smo koja rješenja postoje u primjeni na tržištu, proveli postupak nabave i objavili ga na našem webu. Izabrano je rješenje koje se bazira na prilagodbi postojećeg sustava koji funkcionira u Njemačkoj u velikom broju restorana. Taj sustav je trebalo prilagoditi našim uvjetima koje propisuje Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće prehrane studenata. Trenutno, dok se još svi studenti nisu vratili, je u testnoj fazi odnosno u fazi učenja i provjera, tako da bude u punoj primjeni kada krenemo raditi punim kapacitetima i počnu se stvarati gužve na linijama, zaključuje Milijaš.