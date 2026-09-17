Kako je ovo moguće? SC daje krevete studentima koji nisu dobili dom, samo im treba poznanik

Studentski centar u Splitu (SCST) i ove je godine studentima ponudio stanovanje po principu 'trećeg cimera'. Riječ je o trećem stanaru u inače dvokrevetnim sobama koji može spavati na pomoćnom ležaju ako ga redoviti stanari odluče primiti. Treća osoba može biti brat, sestra, rođak, rodica ili pak neka druga studentima bliska osoba koja nije ostvarila pravo na dom. Prednost imaju članovi istog kućanstva, a stanarina za trećeg cimera iznosi 100 eura.

Iz SCST-a za srednja.hr kažu da su u akademskoj godini 2025./2026. tako smjestili 15 studenata. Dodaju da je riječ o iznimnoj mogućnosti smještaja na pomoćnom ležaju uz suglasnost postojećih stanara sobe. U praksi, pojašnjavaju, postojeći stanari na taj način najčešće žele pomoći osobi koju poznaju te dobrovoljno pristaju dijeliti ograničen prostor s još jednom osobom.

Radi li se o zakidanju studenata?

Neki studenti koji na redovnom natječaju nisu uspjeli ostvariti pravo na dom propituju pravednost ove opcije. Iako naizgled dobronamjerna, zapravo zakida studente koji su se pozicionirali malo ispod crte, jer unatoč tome što su možda ostvarili više bodova od nekog 'trećeg cimera', zbog nedostatka adekvatnog poznanstva ne mogu useliti u dom. Stoga smo SCST upitali zbog čega ove sobe u startu nisu učinili trokrevetnim.

- Standardno mjesto ostvareno na natječaju i pomoćni ležaj kao treće mjesto u dvokrevetnoj sobi nisu jednaka kategorija smještaja. Student koji pristane biti treći sustanar ne dobiva standardno natječajno mjesto iste razine komfora, dok istodobno dva postojeća stanara dobrovoljno pristaju dijeliti ograničen prostor s još jednom osobom. Upravo zbog veličine soba i standarda stanovanja nije opravdano sve dvokrevetne sobe pretvoriti u trokrevetne i takva mjesta unaprijed nuditi na natječaju. Time bi se trajno smanjila kvaliteta smještaja za sve studente. Mogućnost smještaja trećeg sustanara uvedena je kao iznimka, uz pristanak svih osoba koje dijele sobu, a ne kao način trajnog povećavanja službenog kapaciteta studentskih domova. Zbog toga ovu mogućnost nije opravdano promatrati isključivo kroz broj bodova, zanemarujući činjenicu da se radi o pomoćnom ležaju i nižoj razini komfora te da postojeći stanari dobrovoljno pristaju odreći se dijela vlastitog prostora, objašnjavaju iz SCST-a.

'Uvijek su im turisti na prvom mjestu'

Studenti koji su se obratili našoj redakciji požalili su se i na ljetni smještaj turista u splitskim studentskim domovima, koji, smatraju studenti, predugo traje.

- Imamo informaciju da će turisti u studentskom domu biti do 3. listopada. Faks kod 90 posto studenata počinje 28. rujna. Naše je pravo da možemo doći u dom od 1. rujna. Međutim, kao što vidite, to pravo je narušeno jer će se svi studenti doći upisati u dom 1. listopada. I bit će dobro ako nas samo stave u drugu sobu par dana radi turista, jer u ovoj bolesnoj situaciji bi to bio najbolji izlaz, a što ako mi svi dođemo isti dan, oni nas neće imati gdje smjestiti. Dakle, studenti će doći iz cijele Hrvatske i BiH i oni nas potencijalno neće imati gdje smjestiti. Zar nije to nenormalno? Uvijek su im turisti na prvom mjestu, požalili su se studenti.

Iz SCST-a pak kažu da studenti ne moraju brinuti o tome da za njih neće biti mjesta kada dođu useliti te da nije točno da turistički smještaj traje do 3. listopada.

- Komercijalni smještaj moguć je najkasnije do 25. rujna i organiziran je tako da ni na koji način ne ugrožava plan useljenja studenata. Studenti kojima je dodijeljeno mjesto u domu ne trebaju strahovati da ih njihova soba neće čekati zbog boravka turista. Trenutačno u studentskim domovima boravi oko 300 studenata i približno stotinu turista, što potvrđuje kako studentima boravak zbog akademskih obveza nije uskraćen. Studentima je tijekom rujna omogućena i dnevna cijena smještaja od 11 eura upravo kako bi se izašlo u susret onima kojima je smještaj potreban samo nekoliko dana radi polaganja ispita, dok oni koji imaju više obaveza i žele duže boraviti plaćaju redovitu mjesečnu cijenu. Prioritet Studentskog centra Split jest studentski smještaj, a komercijalno korištenje slobodnih kapaciteta usklađuje se s tom obvezom, poručuju iz SCST-a.

'Ostvareni prihodi izravno se ulažu u viši studentski standard'

U prilog konstataciji studenata da su SC-u prioritet turisti, a ne studenti, oni navode i to da su romobili i bicikle koje su 'dobili od države nekim čudom uvijek pokvareni kad su studenti tu, a čim dođu turisti, oni dobiju sve što je kupljeno za nas studente'. Iz SCST-a to demantiraju.

- Ne, to nije točno. Studentima korištenje bicikala i druge raspoložive opreme nije bilo uskraćeno kako bi se ona čuvala za turiste. Više od 40 bicikala studentima je na raspolaganju tijekom akademske godine, a pojedini primjerci mogu privremeno biti izvan uporabe isključivo zbog kvara, održavanja ili servisa, kao i svaka oprema koja se intenzivno koristi. Nije točan ni navod da su svi ti sadržaji dobiveni od države. Velik dio dodatne opreme i ulaganja u studentski standard financira se prihodima koje Studentski centar Split ostvaruje komercijalnim poslovanjem tijekom ljetnih mjeseci. Tim su sredstvima, među ostalim, klimatizirane više od 400 studentskih soba, obnovljeni sanitarni čvorovi, nabavljeni dodatni sadržaji za studente te izgrađena i uređena dva nova studentska restorana. Dakle, komercijalno korištenje slobodnih kapaciteta nije organizirano na štetu studenata. Upravo suprotno, ostvareni prihodi izravno se ulažu u kvalitetniji smještaj i viši studentski standard, zaključuju iz SCST-a.