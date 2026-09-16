Obnovljene dvije zgrade velikog fakulteta: Studenti se vraćaju u palaču

Pravni fakultet u Zagrebu vratio se u obnovljene prostore u Ćirilometodskoj i Nazorovoj, a građane su palačom proveli Ljudevit Gaj i Sidonija Erdödy.

Pravni fakultet u Zagrebu danas se vratio u svoje obnovljene prostore u Ćirilometodskoj i Nazorovoj ulici, koji su bili oštećeni u postresu 2020. godine. U Palači Erdödy-Keglević u Ćirilometodskoj, nedaleko zgrade Vlade, smješteni su Zavod za međunarodno i poredbeno pravo, Zavod za upravno-političke znanosti i Zavod za povijest prava i države. U zgradu u Nazorovoj vraća se studij Socijalnog rada.

- Fakultet i ova palača gotovo su vršnjaci. Obnova nam je omogućila i da tu povijest upoznamo bolje nego prije. Danas ne slavimo samo obnovljene zidove. Slavimo povratak Fakulteta u prostor koji ponovno može služiti svojoj pravoj svrsi: studentima, nastavi, znanosti i akademskoj zajednici. S nestrpljenjem očekujemo završetak obnove i povratak Pravnog fakulteta u našu glavnu zgradu na Trgu Republike Hrvatske 14. Tek tada će se, nakon godina rada u izvanrednim okolnostima, Pravni fakultet u cijelosti vratiti u svoje povijesne prostore”, rekla je prodekanica Pravnog fakulteta Mirela Krešić.

'Preporuka budućim ravnateljima, dekanima i rektorima'

Zahvaljujući konzervatorima i restauratorima otkriveni su oslici na cijeloj zgradi, za koje se prije potresa nije znalo, rekao je na svečanosti ministar graditeljstva Branko Bačić.

Obilasku zgrade u Nazorovoj, u koju se vraća studij Socijalnog rada, ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu, pridružio se ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

- Siguran sam da ćemo već iduće godine u hrvatskom pravu potvrditi socijalne radnike kao respektabilnu struku. Pritom ćemo je graditi na onome čime se oni bave: radu s korisnicima i pružanju podrške. Zato ovo nije samo svečani posjet, nego i preporuka budućim ravnateljima, dekanima i rektorima da ovaj centar prepoznaju kao okosnicu studija socijalnog rada. Vjerujem da će ova suradnja biti u interesu karijera naših studenata i stručnjaka, a posebno u interesu zajednice u kojoj svi zajedno živimo, rekao je Ružić tom prilikom.

Zgrada s bogatom poviješću

Palača Erdödy-Keglević u Ćirilometodskoj datira iz 17. stoljeća. Ondje je od 1846. do 1872. godine živio hrvatski preporoditelj Ljudevit Gaj, a u sjevernom dijelu palače nalazila se njegova tiskara.

Povodom svečanog otvorenja u oba objekta održana su razgledavanja za zainteresirane građane. Voditelji tura u Ćirilometodskoj bili su kostimirani kao nekadašnji stanovnici palače, Ljudevit Gaj i Sidonija Erdödy, te su povijest zgrade predstavili kroz njihove životne priče.

Radovi na glavnoj zgradi trebali bi biti dovršeni sredinom iduće godine

Ove se godine obilježava 250 godina postojanja Pravnog fakulteta. Osnovan je 4. studenoga 1776. godine, kada je Marija Terezija dekretom osnovala Kraljevsku akademiju znanosti.

Podsjetimo, obnova glavne zgrade Pravnog fakulteta na Trgu Republike Hrvatske započela je sredinom prosinca prošle godine, čak dvije godine nakon planiranog početka radova. Obnovu vodi tvrtka ING-GRAD d. d., koja je potpisala ugovor s rokom izvođenja radova od godinu i pol. Cijeli projekt vrijedan je oko 28 milijuna eura, međutim odabrana ponuda duplo je veća od procjene vrijednosti, o čemu smo ranije pisali. Početak radova kasnio je zbog žalbe koju je podnijela zajednica ponuditelja radova iz Beograda i Zagreba.