'To je sramotno': Menza vrijedna milijune zatvorena zbog vlage i plijesni, poznat novi rok otvaranja

Menza vrijedna milijune i prije otvaranja 'padala' je na tehničkom, a nedavno je zatvorena je zbog vlage i plijesni. Otvaranje se očekuje u listopadu.

Još davne 2014. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju menze Agronomskog i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije. Ipak, trebalo je proći sedam godina da se ona i otvori. To se konačno dogodilo u svibnju 2021. godine, a nova menza koštala je tadašnjih 23 milijuna kuna. No, proteklih mjeseci studenti ondje nisu mogli 'peglati' iksice – zatvorena je sredinom prosinca 2025. godine. Razlog: prostor studentskog restorana je od otvaranja imao problema s propuštanjem vode s krova što je uzrokovalo i popratne problem poput vlage i plijesni.

Pauze od sat vremena nisu im dovoljne da dođu do obližnje menze i pojedu obrok

Studenti su zbog svega u travnju ove godine održali mirni protest, nakon čega im je ondje postavljen 'food truck'. Kako uskoro započinje nova nastavna godina, zabrinuti studenti javili su se na našu redakcijsku adresu. Pitaju se hoće li u novoj akademskoj godini menza Agronomskog i Šumarskog konačno biti otvorena. Kako navodi naša čitateljica, sa studentima je komunikacija o tome što će biti s menzom – minimalna.

- Adekvatnu zamjenu nismo imali do sada niti je u nekoj najavi. Nakon mirnog prosvjeda proljetos smo bili dobili kombi iz kojeg smo mogli kupovati hotdogove i pizza tortilje po redovnim cijenama, bez mogućnosti subvencije preko iksice. To je po mojem mišljenju sramotno, a dobar dio studenata se slaže sa mnom. Najbliža mogućnost hrane nam je restoran Ježeva kućica koji ima normalne restoranske cijene, a prva subvencionirana opcija nam je mala i pretrpana menza na Ekonomiji do koje nam u dobrim uvjetima treba 20 minuta, generalno bliže pola sata. Pauze su nam često samo sat vremena, često i kraće pa iz tog razloga nismo u mogućnosti doći do kvalitetnog obroka, navodi studentica koja je potvrdila da se oko menze ovih dana mogu vidjeti radnici.

'Radovi se odvijaju prema planu i trebali bi biti završeni tijekom listopada 2026.'

I dok nam je ravnatelj Studentskog centra, Mario Župan, poručio da SC ima menzu dvije tramvajske stanice dalje i da za sanaciju nisu nadležni, sa Sveučilišta u Zagrebu i Agronomskog fakulteta tvrde – očekuje se da će menza biti otvorena u listopadu.

- Radovi na sanaciji štete na Zgradi studentskoga restorana Agronomskoga fakulteta i Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 'Zeleni paviljon' odvijaju se sukladno dinamičkom planu, uz manja odstupanja zbog vremenskih prilika. Radovi bi prema planu, u djelu radova koji je neophodan za otvaranje studentskoga restorana, trebali biti dovršeni početkom nove akademske godine, tijekom listopada 2026. stoji u službenom odgovoru Sveučilišta u Zagrebu za srednja.hr.

Sličan odgovor dostavio nam je i Aleksandar Mešić, dekan Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Prije otvaranja menza nije prošla dva tehnička pregleda

Podsjetimo, zgrada ove menze je izgrađena značajno prije nego je otvorena 2021. godine, a razlog su bili negativni rezultati tehničkih pregleda. U srpnju 2019. obavljen je prvi tehnički pregled, a taj test menza nije prošla. Isti scenarij ponovio se i nekoliko mjeseci kasnije, menza nije prošla niti drugi tehnički pregled - također su utvrđene nepravilnosti koje je ponovno bilo potrebno otkloniti. SC je naknadno izvijestio da su tehnički nedostaci otklonjeni pa je menza otvorena 2021. godine.