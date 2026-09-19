Koliko je ilegalaca ulovljeno u najvećim studentskim domovima? Imamo i broj provedenih kontrola

Ako domska kontrola ulovi 'ilegalca', on odmah mora iseliti, a studentski centar raskida ugovor sa studentom koji ga je potpisao.

Studentske grupe i kanali na društvenim mrežama vrve oglasima za kupoprodaju doma. Riječ je o ilegalnoj radnji za koju neki traže i po 1.300 eura plus novac za sve stanarine. Ako domska kontrola ulovi 'ilegalca', on odmah mora iseliti, a studentski centar raskida ugovor sa studentom koji ga je potpisao. Uglavnom gubi pravo na mjesto u domu za cijelo vrijeme studiranja.

Najveće studentske centre u Hrvatskoj upitali smo koliko su kontrola proveli i koliko ilegalaca ulovili u akademskoj godini 2025./2026. Iz Studentskog centra u Zagrebu (SCZG) kažu da su sustavno proveli više od 40 redovnih i izvanrednih kontrola u svim studentskim domovima.

U Zagrebu svaka soba bude provjerena najmanje tri puta

- Ovdje se radi većinom o redovnim kontrolama koje provode uprave domova sukladno odluci ravnatelja Studentskog centra u Zagrebu, ali i vanjskim izvanrednim kontrolama smještaja. Važno je napomenuti da recepcionari i zaštitari svakodnevno vrše kontrole zatečenih studenata po studentskim sobama sukladno dojavama, a gotovo svakodnevno se vrše elektronske provjere putem ISSP sustava i ostalih relevantnih elektroničkih baza podataka, tako da je ovaj broj višestruko veći. Svaka soba unutar jedne akademske godine bude provjerena najmanje tri puta fizičkim ulaskom u samu sobu: tijekom redovite kontrole, sanitarne kontrole i prilikom iseljenja iz studentskog doma, navode iz SCZG-a.

U protekloj akademskoj godini zatekli su ukupno deset ilegalnih stanara, kojima je potom izrečena mjera gubitka prava na smještaj u studentskom domu. Na pitanje smatraju li da provode dovoljno kontrola i planiraju li, kao splitski SC, provoditi kontrole jednom mjesečno, odgovaraju - kapacitet Studentskog centra u Zagrebu je šest puta veći.

'Kontrole zatiču sve manji broj ilegalno smještenih studenata'

- Ulažemo maksimalan napor da spriječimo bilo kakve ilegalne radnje u studentskim domovima. Napredan sustav kontrole nam omogućuje da svedemo broj ilegalnih stanara na minimum. Unatoč oglasima koji se svake godine pojavljuju, kontrole zatiču sve manji broj ilegalno smještenih studenata. Smatramo da mjere kontrole koje provodimo uspješno djeluju te nastavljamo preventivno djelovati kroz javne objave i medije prema studentima da se ne upuštaju u ilegalne radnje, poručuju iz SCZG-a.

Ističu da su u navedenoj akademskoj godini raspolagali sa 7.490 kreveta, od čega se 6.880 kreveta dodijelilo studentima koji sudjeluju u natječaju za subvencionirani smještaj u studentskim domovima, 300 mjesta Erasmus studentima, dok su 310 kreveta popunili studenti putem posebnih odluka Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM).

U Splitu nisu pronašli 'ilegalce'

Kao što smo već naveli, Studentski centar u Splitu (SCST) je po objavi rezultata ovogodišnjeg natječaja za dom najavio kontrolu prava na smještaj jednom mjesečno. Tijekom akademske godine 2025./2026., kažu za srednja.hr, proveli su osam redovitih ciklusa fizičke kontrole studentskih soba, pri čemu je svaki ciklus obuhvatio sve sobe u studentskim domovima.

Kontrole se u pravilu provode jednom mjesečno tijekom boravka studenata, a prema potrebi organiziraju se i dodatne ciljane kontrole. Svaka studentska soba tijekom akademske godine pregledana je najmanje osam puta, u sklopu redovitih mjesečnih ciklusa kontrole. Cilj nije samo utvrđivanje mogućeg neovlaštenog boravka, nego i provjera stanja prostora, poštivanja kućnog reda te pravodobno uočavanje eventualnih problema, objašnjavaju iz SCST-a.

Tijekom akademske godine 2025./2026. nisu utvrdili nijedan slučaj neovlaštenog ustupanja odnosno 'prodaje' mjesta u studentskom domu pa nije bilo ni osnove za izricanje sankcija po toj osnovi. Mogućnost takvih zlouporaba svedena je na najmanju moguću mjeru. Objekti su pod videonadzorom, pristup domovima ostvaruje se korištenjem studentskih identifikacijskih kartica, a provode se i redovite fizičke kontrole soba.

U Rijeci se svaka soba kontrolira dvaput mjesečno

Slučajeve studenata prevaranata nije zabilježio ni Studentski centar u Rijeci (SCRI), a kontrole su bile veoma česte. U akademskoj godini 2025./2026. u oba studentska naselja Studentskog centra Rijeka provedeno je ukupno 28 fizičkih kontrola svih studentskih soba. Kako kažu, kontrole studentskih soba provode se redovito, pri čemu se svaka soba kontrolira najmanje dva puta mjesečno.

- Smatramo da postojeća dinamika redovitih kontrola omogućuje odgovarajući nadzor studentskih soba. Kontrole će se nastaviti provoditi i u novoj akademskoj godini, a njihov intenzitet i učestalost prilagođavaju se potrebama i okolnostima utvrđenima nadzorom ciljanih parametara, poručili su iz SCRI-ja.

Kakvo je stanje u Osijeku?

Studentski centar u Osijeku (STUCOS) navodi da kontrole neposrednim pregledom studentskih soba obavlja najmanje tri puta tijekom svake akademske godine, a svaka se soba kontrolira barem dvaput u jednoj godini. U akademskoj godini 2025./2026. u studentskim domovima u Osijeku i Požegi nisu evidentirali slučajeve prodaje ili kupovine prava na smještaj u studentskom domu.

S obzirom na to da prodaja ili kupovina prava na smještaj u studentskom domu sukladno Pravilniku o domskom redu Studentskog centra u Osijeku predstavlja teški disciplinski prijestup, studentu koji je prodao/kupio smještaj može se izreći disciplinska mjera gubitka prava na smještaj za sve vrijeme studiranja, zaključuju iz STUCOS-a.