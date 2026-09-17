Čak 66 posto mjesta na fakultetima ostalo prazno: Imamo dokument, evo gdje je nula upisanih u drugom roku

Od ukupnog broja ponuđenih mjesta na jesenskom roku upisa na fakultete prazno je ostalo njih 10.527, što je oko 66 posto.

Osim konačnih rezultata drugog roka državne mature, protekle srijede objavljene su i konačne rang-liste upisa na studije. Prema izvješću Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u jesenskom je upisnom roku ponuđeno bilo 1.216 studija s ukupno 15.862 upisna mjesta. Prijavilo se 8.050 kandidata, a pravo upisa ostvarilo je njih 5.335.

Prazno je ostalo 66 posto mjesta

Drugim riječima, od ukupnog broja ponuđenih mjesta prazno je ostalo njih 10.527, što je oko 66 posto. U dokumentu na kraju teksta možete vidjeti i na kojim studijima mjesta nisu popunjena ili na kojima nitko nije ostvario pravo. Kako je izvijestio AZVO, prema omjeru broja prijava prvog prioriteta i kvote u jesenskom upisnom roku najpoželjniji studiji s kvotom od barem deset mjesta bili su:

Fizioterapija (online studij) (Izvanredni), Zdravstveno veleučilište u Zagrebu,

Poslovna ekonomija, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Kriminalistika (izvanredni), MUP – Veleučilište kriminalistike i javne sigurnosti.

Ukupno najveći broj prijava prvog prioriteta imali su studiji:

Primijenjena ekonomija (online studij) (izvanredni), Fakultet ekonomije i turizma Dr. Mijo Mirković u Puli,

Izobrazba trenera; smjer: Kondicijska priprema sportaša (izvanredni), Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

Pravo, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Kandidati se moraju upisati na studije za koje su dobili upisni broj

Iz AZVO-a podsjećaju i da je pravo upisa na neki od studija u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2026./2027. u Republici Hrvatskoj ostvarilo 25.312 kandidata i kandidatkinja, od ukupno 33.422 prijavljenih. No, kako smo izvijestili, oko dvije tisuće kandidata nije se pojavilo na upisima u ljetnom roku, a tada su dobili upisni broj. Kandidati koji su ostvarili pravo upisa na nekom studiju moraju se otići upisati na fakultet, inače im prijeti novčana sankcija u obliku oportunitetnih troškova.

- Ako kandidat ne upiše studij na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj, naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenoga upisnog mjesta, u iznosu od jedne do dvije trećine godišnje participacije studenta u troškovima studija, prema odluci visokog učilišta. Kandidati koji ne izvrše uplatu oportunitetnih troškova ne mogu ponovno prijaviti studij iste razine u NISpVU sustavu. Ponovna prijava će im se omogućiti po uplati oportunitetnih troškova. Kandidati koji su dobili upisne brojeve trebaju provjeriti termine upisa za studije na kojima su ostvarili pravo upisa, izvijestio je Središnji prijavni ured AZVO-a.

U dokumentu u nastavku možete vidjeti kvote za jesenski rok upisa na pojedinim studijima, kao i koliko je kandidata ostvarilo pravo upisa, iz čega je moguće vidjeti i gdje je ostalo praznih mjesta.