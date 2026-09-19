Više od šest tisuća brucoša nije uspjelo upisati drugu godinu faksa: Pogledajte brojke

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), u zimskom semestru akademske godine 2025./2026. na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj bilo je upisano 147.607 studenata. Brojka je ove godine nešto viša nego lani, kada je studenata bilo 147.454. Podsjetimo, ranije godine bilježile su pad: godinu prije je u istom analiziranom razdoblju Hrvatska imala 148.383 studenata, a prije toga njih 151.827.

​Zanimljivo je pogledati i broj studenata na pojedinim studijskim godinama. Dok na prvoj godini studira 55.218 studenata, već na drugoj brojka pada na 46.988, a na trećoj iznosi 33.826. Riječ je o takozvanom drop-outu odnosno odustajanju od studija. Dodajmo i da je prošle akademske godine Hrvatska imala 53.447 brucoša, dok je ove godine drugu godinu studija upisalo 46.988 studenata. Razlika je to od 6.459 studenata koji nisu uspjeli 'dogurati' do druge godine.

Na izvanrednom studiju 26,2 posto studenata

Studentica je u ovoj akademskoj godini bilo 86.608, što iznosi 58,7 posto. Od ukupnog broja studenata upisanih na visoka učilišta, 83,2 posto bilo ih je upisano na fakultete, 14,9 posto na veleučilišta, 1,8 posto na umjetničke akademije, a najmanje je bilo upisanih na visoke škole, njih 0,1 posto.

Najviše studentica studira na fakultetima i umjetničkim akademijama. Na stručnom studiju fakulteta studira ih 50,7 posto, na sveučilišnom studiju fakulteta 62,3 posto, a na umjetničkim akademijama 70 posto.

Na redoviti studij bilo je upisano 73,8 posto studenata, a na izvanredni 26,2 posto. Na umjetničkim akademijama studira najviše redovitih studenata, 93,1 posto. U zimskom semestru akademske godine 2025./2026. od ukupnog broja studenata prema bolonjskom programu studira njih 99,9 posto. Na stručni kratki studij upisano je manje od 0,1 posto studenata, na stručni prijediplomski studij 22,9 posto, na stručni diplomski studij 6,1 posto, na sveučilišni prijediplomski studij 35,9 posto, na sveučilišni diplomski studij 17,4 posto, a na sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij njih 17,5 posto. Prema predbolonjskom programu na sveučilišnome dodiplomskom studiju studira još 0,1 posto studenata.

Podatci o studentima | izvor: DZS

Prednjači znanstveno područje studija

U akademskoj godini 2025./2026. najveći broj studenata upisanih na stručni i sveučilišni studij bio je iz znanstvenog područja studija (91,9 posto), nakon kojeg slijede interdisciplinarno područje studija (5,8 posto) i umjetničko područje studija (2,3 posto). Prema znanstvenim područjima na koja se odnose studijski programi, najviše je zastupljeno područje društvenih znanosti (42,9 posto) i područje tehničkih znanosti (28,8 posto). Likovna umjetnost (24,0 posto), dizajn (20,3 posto) i glazbena umjetnost (18,3 posto) najzastupljenija su umjetnička područja studija.

Cijelu analizu DZS-a pogledajte u dokumentu ispod. Napomena: dokument ima više stranica, kako biste vidjeli sve, potrebno je listati s lijeva na desno.

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