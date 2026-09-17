Zavirite u 'friške' zgrade FER-a, od 18 sati fešta na koju su svi pozvani: Dekan nasmijao crticom iz povijesti

Zgrada B i C imaju novo ruhu, a na predstavljanju bila je upečatljiva anegdota koju je dekan Bilas ispričao o bivšem dekanu Antunu Dolencu.

Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva danas su predstavljene obnovljene zgrade B i C. Dekan Vedran Bilas u pozdravnom govoru napomenuo je da su obnovom sačuvane ideje izvornog projekta i njegova prepoznatljivost, a materijalima i zahvatima prevedene su u suvremenost. Ukupni trošak radova s PDV-om iznosio je oko 70 milijuna eura, a izvođač opsežnih radova bila je građevinska tvrtka TROMONT d.o.o.

Za potrebe ojačanja konstrukcije utrošeno je oko 10 tisuća tona armiranog betona, ugrađena je strojarnica snage oko dva megavata, koja se nalazi u podrumu zgrade B, te je proširena trafostanica, koja je sada snage tri megavata. Očekivana ušteda primarne energije nakon obnove iznosi gotovo 70 posto u obnovljenim zgradama.

Ugrađen je i sustav gašenja vodom, vanjska požarna stubišta te je olakšan pristup osobama sa smanjenom pokretljivošću. Obnovljeno je pet amfiteatarskih učionica, a laboratoriji u zgradi C dobili su novu opremu.

'Bila su to neka druga vremena'

U uvodnoj riječi dekan Vedran Bilas naglasio je da nove tehnologije donose nove mogućnosti, ali i nove odgovornosti. Dodao je da obnova nije samo infrastrukturni zahvat, već ima transformacijske učinke i na FER kao instituciju. Zatim je ispričao i anegdotu iz razdoblja kada se fakultet još zvao ETF.

- Bivši dekan ETF-a, profesor Antun Dolenc, između ostalog je ostao zapamćen i kao spretan u dogovaranju financiranja s tadašnjim ministrom. Između ostaloga, priča kaže da je ministrovu pozornost dobio tako da je ministra dočekivao pred kućom i vozio ga do posla. Ali bila su to neka druga vremena, prisjetio se Bilas.

U auli je postavljena izložba o radovima

Nakon obnove zgrada B i C u planu je i obnova zgrade A kao dovršetka izgradnje FER-ova kampusa u Unskoj ulici. Dekan je napomenuo da je obnova bila nužna kako bi se povećala otpornost zgrada na potrese te podigle njihova energetska učinkovitost i razina zaštite od požara.

- Obnovljene zgrade B i C te zgrada A predstavljaju jedan od najvrednijih kompleksa hrvatske arhitekture svojeg vremena, hrvatske moderne, i zaštićeno su kulturno dobro. Ali one nisu samo to. Zgrada B sa svojom aulom, amfiteatrima kojih ima pet, velikim laboratorijima visokog napona i električnim strojevima te prostorima dekanata duboko je u sjećanju svakog alumnija ovog fakulteta i jedna od prvih asocijacija koje povezuju generacije nas koji smo studirali na FER-u, rekao je Bilas.

U auli zgrade B postavljena je izložba fotografija koje su tijekom radova nastale iz objektiva tehničara Ureda za informacijsku tehnologiju Vedrana Klasića, koji je konstantno fotografirao gradilište. Profesor Marko Tadić s Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu odabrao je četrdesetak fotografija koje su sada izložene u predvorju zgrade B.

Najavljena je obnova zgrade D i A

Uz to je mladi umjetnik Mihael Bađun, ilustrator, slikar i crtač stripova, s tim fotografijama kao pozadinom kreirao strip u koji je uveo superjunaka kojeg su duhovito nazvali SuFERman. Strip predstavlja ilustriranu zahvalnicu koja je uručena partnerima projekta.

Međutim, obnova FER-a još nije gotova. Dekan Bilas najavio je obnovu objekta u Vukovarskoj ulici, koji zovu D, a treća zgrada, A, trebala bi se rekonstruirati tako da dobije pet novih etaža, čime bi fakultet dobio 4500 novih četvornih metara prostora.

- Mi koristimo prostore bivših vojarni na Borongaju, upravo smo počeli koristiti prostore na Hrvatskom institutu za potrebe projekata koje radimo, a koristimo i neke druge prostore u gradu. FER je sada već dovoljno velik da mu nedostaje nekoliko tisuća četvornih metara. To su velike investicije i sada za njih treba biti spreman, naglasio je Bilas u izjavi za medije nakon svečanog predstavljanja.

'U Hrvatskoj nema slične institucije, toliko velike i snažne'

Naglasio je da FER nije samo nastavna ustanova, već i istraživački centar, što smatra posebno važnim jer, kako je rekao, Hrvatska nema istraživačkih instituta u tehničkim znanostima.

- Mi smo na neki način tehnički institut koji pretvara rezultate istraživačkih projekata u nešto što je vrlo blisko industrijskoj praksi. U Hrvatskoj nema slične institucije, toliko velike i snažne kao što je ovaj fakultet u području suradnje s gospodarstvom, pohvalio se Bilas.

Za studente, kaže dekan, obnova znači bolji standard dvorana i nove učionice u zgradi C, pa će studenti imati i nov prostor za učenje i rad na tri kata zgrade C. Jedna etaža namijenjena je tihom i pojedinačnom radu, druga interakciji, a treća pak nekoj drugoj vrsti rada, opisao je dekan.

Više nema učenja po noći

Bilas je istaknuo da studenti u Zagrebu imaju dosta izazova s radnim prostorima. Istaknuo je da su u suradnji s Gradom i Ministarstvom obrazovanja dobili prostore u kojima mogu osigurati coworking prostore za studente. Međutim, FER je odnedavno ukinuo mogućnost učenja na fakultetu tijekom noći, što je neugodno iznenadilo neke studente, o čemu smo već pisali, a dekana smo sad pitali planiraju li vratiti tu opciju.

- Mi smo trenutno promijenili režim korištenja prostora iz više razloga. Uhodavamo različite sustave i različite modele korištenja, pa da nemamo dodatna naprezanja. Kad to napravimo, onda ćemo se dogovoriti na koji način. Ali u svakom slučaju ćemo na svaki mogući način izaći u susret kako bi studenti mogli što više boraviti i raditi na fakultetu, zaključio je Bilas.

Program i proslava otvaranja nastavljaju se poslijepodne. Od 18 sati na parkiralištu FER-a u Unskoj ulici održat će se parking party za prijatelje, sugrađane i susjede, uz glazbenike Dušku Brčić, Vjeku Ključarića i Filipa Rudana, nekoliko mladih bendova u usponu te Disco sekciju KSET-a.