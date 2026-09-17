Kreće spuštanje rang liste: Mjesto u domu dobit će još studenata, ovo su detalji

Mjesto u studentskom domu dobit će još 40 studenata Sveučilišta u Splitu. Sutrašnjim spuštanjem rang liste dobit će priliku za rezervaciju.

Studentski centar u Splitu (SCST) obavijestio je da će sutra, 18. rujna u 8 sati, započeti spuštanje rang liste za smještaj u studentske domove. Studenti ispod crte, njih zasad 40, imat će priliku rezervirati smještaj putem aplikacije na ovoj poveznici.

Pazite da ne preskočite svoj red

Prvi ispod crte imat će pravo prvi i rezervirati smještaj. Svakih osam minuta rezervacija će se omogućiti sljedećoj osobi. To će trajati dok se ne popune svi slobodni kreveti.

- Stoga pratite kada je vaš red za rezervaciju. Ako preskočite svoj red mjesta vam se mogu popuniti, poručili su iz SCST-a.

Potrebno je uplatiti 120 eura

Više informacija o postupku rezervacije, dodali su, možete pronaći ovdje. Nakon odabira sobe potrebno je uplatiti 120 eura za potvrdu rezervacije, i to najkasnije u roku 24 sata od rezervacije.

Uplata se vrši na račun Studentskog centra, a potrebno je ispuniti i ovaj obrazac. Ako ne ispunite obrazac soba će vam biti otkazana. Odustajanjem od smještaja u studentskom domu imate pravo na subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca u iznosu od 60 eura.