Stižu velike promjene na fakultetima, oporba sasula kritike: ‘Recite zbog koja se dva imena ovo radi’

Hitne izmjene zakona u Saboru su otvorile pitanje kome se omogućuje ostanak na fakultetu i hoće li mladi zbog toga teže napredovati.

Na rasporedu današnje sjednice Hrvatskog sabora bilo je prvo i drugo čitanje izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Oba čitanja održana su istodobno jer se zakon donosi prema hitnoj proceduri.

U uvodu prijedloga koji je proteklih dana usvojila Vlada, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nije skrivalo da se zakon hitno mijenja kako bi se njime omogućilo da od početka nove akademske godine redoviti profesori u trajnom zvanju mogu ostati raditi na teret državnog proračuna do 67. godine. Do sada su to mogli do 65. godine.

Uz to, izmjenama se predlaže i da izvanredni studenti mogu studirati trostruko dulje nego što traje studij, umjesto dvostruko kao ranije. Novost je i da će dobar dio posla koji je do sada obavljao Sveučilišni računski centar (SRCE) prijeći na CARNET - država je odlučila da to postaje ustanova nadležna za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u sustavu obrazovanja i znanosti. Ima i novosti po pitanju natječaja za upise - fakulteti će, ako se izmjene usvoje u Saboru, natječaje za upis na studij 'nakon kojeg se stječe kvalifikacija povezana s deficitarnim zanimanjem na tržištu rada ili zanimanjem od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku' moći objavljivati sve do 1. rujna. Uvodi se i novo radno mjesto asistenta na projektu, što su ranije kritizirali iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Zbog koga se zakon donosi po hitnoj proceduri

Na današnjoj saborskoj sjednici oporbeni su zastupnici najviše kritizirali izmjenu koja se odnosi na mogućnost produljenja rada do 67. godine na teret proračuna. Kao i sindikat, pitaju se kome se ovom izmjenom čuva radno mjesto.

- Ako se zakon donosi 13 dana prije početka akademske godine, raspitajte se za ime jednog prorektora zagrebačkog sveučilišta i jednog bivšeg rektora jednog drugog sveučilišta pa ćete znati koja su to dva imena zbog kojih se donosi ovaj zakon, rekla je SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.

HDZ-ova zastupnica Vesna Bedeković uzvratila joj je da 'prestane licitirati imenima' i da se sjeti 'kako je bilo u sustavu visokog obrazovanja za vrijeme vlasti SDP-a'.

- Kad se nakon 1. listopada produže ugovori ovih dvoje o kojima sam govorila, onda ćemo vidjeti čija mačka crnu vunu prede, uzvratila je Glasovac.

Fuchs tvrdi da produljenje rada neće utjecati na napredovanje mladih

Damir Barbir iz Centra pitao je zašto se zakonske izmjene donose po hitnoj proceduri i zašto se to radi 'navrat nanos u zadnji čas', kao i koliko će produljenje mogućnosti rada na teret proračuna usporiti napredovanje mladih znanstvenika. Pitao je i hoće li Ministarstvo osigurati sredstva fakultetima kako bi mladi mogli napredovati.

- U potpunosti je zagarantirano napredovanje mladih ljudi. Ova mjesta za ljude koji će ostati eventualno u sustavu ne utječu uopće na karijere ostalih zaposlenika, sada u redovitom statusu nastavnika na sveučilištima. Broj tih radnih mjesta definiran je, potpisan i zaključan programskim ugovorima. Što se tiče novih, mladih ljudi nema nikakvog utjecaja. Ovo je samo jedna dodatna mogućnost da se eventualno produži angažman ovih ljudi u trajnom izboru ako o sama visoka učilišta žele. Ali nema nikakvog utjecaja na one koji su unutar sustava ni na zapošljavanje mladih ljudi, odgovorio mu je ministar obrazovanja Radovan Fuchs.

Josip Jurčević, nezavisni zastupnik koji se pridružio klubu Mosta u Saboru, Fuchsa je optužio da je u 'teškom sukobu s interesima akademske zajednice' kao čimbenikom koji oblikuje hrvatsku budućnost. Podsjetio je i na ranije odbijene Fuchsove zakone prije petnaestak godina te ministra optužio da ruši sveučilišnu autonomiju. Fuchs mu je odgovorio kako ne može promijeniti njegovo razmišljanje, a rekao je Jurčeviću i da su mu stavovi 'izvan svake pameti'.

Što će nakon 10 godina raditi asistenti na projektu?

Marija Lugarić iz SDP-a osvrnula se na uvođenje novog radnog mjesta asistenta na projektu, za koje doktorat više neće biti pravo niti obaveza. Pitala je Fuchsa kakva se znanstvena karijera nudi mladoj osobi koja se zaposli na toj poziciji.

- Nudite im ugovor na određeno, doktorat može i ne mora, ovisi o instituciji, a sve to može trajati i do 10 godina. I onda govorite o privlačenju mladih ljudi u znanost. Što točno očekujete od mladog znanstvenika nakon 10 godina takvog statusa, da bude zahvalan što je 10 godina bio na određeno ili da s 40-ak godina počne razmišljati što će biti njegova buduća karijera? Za projektno zapošljavanje imate suradnika na projektu, zašto vam je uopće potreban asistent na projektu, osim da uvedete jeftiniji i nesigurniji oblik rada mladih znanstvenika, pitala je Lugarić.

Fuchs je uzvratio da svi asistenti koji su u sustavu financiranja iz državnog proračuna 'idu kao što su do sada išli'. Dodao je kako on nikome ne otvara radno mjesto niti ikoga gura u taj segment, samo zakonski omogućuju da onaj tko ima projekt zaposli takvu osobu.

Puljak: Zakon ne gradi sustav meritokracije koji je Hrvatskoj potreban

Marin Živković iz Možemo! uzvratio mu je kako se ovime otvorila mogućnost da se neka mlada osoba 10 godina trenirala za nešto, imala mogućnost raditi u nastavi, a da onda neće imati ni priliku ostati na tom fakultetu.

- Svaki zakon o znanosti i visokom obrazovanju moramo mjeriti prema nekoliko jednostavnih pitanja – potiče li izvrsnost, osigurava li da napreduju najbolji, otvara li sustav prema međunarodnoj akademskoj zajednici i daje li mladim istraživačima razlog da svoju budućnost grade u Hrvatskoj? Nažalost, ovaj zakon na ta pitanja ne daje dovoljno dobre odgovore, donosi neke korisne tehničke promjene, ali ne gradi sustav meritokracije koji je Hrvatskoj potreban, rekla je Marijana Puljak iz Centra.

Zaključla je i da zakon ne odgovara na temeljna pitanja – kako ćemo mlade ljude zadržati u Hrvatskoj, vratiti naše znanstvenike iz inozemstva i osigurati da napreduju 'najbolji, a ne najbolje povezani'.

Čitavu raspravu poslušajte u nastavku.