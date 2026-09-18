Velika hrvatska bolnica zapošljava studente: Posao nije lagan, a satnica nije osobito privlačna

Studentski posao, sve što trebate znati objašnjavamo u minutu i pol
Mogu li raditi kao student? Što mi je sve potrebno za rad? Gdje pronaći posao? Odgovore donosimo u videozapisu.
15:17 21 d 28.08.2026
18. rujan 2026.
KBC Osijek traži studente za fizički zahtjevan posao nosača, uz rad u smjenama i vikendom, a ponuđena satnica iznosi 6,56 eura.
Studentski centar u Osijeku objavio je oglas u kojem Klinički bolnički centar Osijek traži studente i studentice za rad na radnom mjestu nosača, a posao uključuje pomoć pri prijevozu i nošenju pacijenata unutar bolnice.
Kako se navodi u oglasu, studenti bi pomagali pri voženju i nošenju bolesnika i dnevnih pacijenata na različite dijagnostičke postupke, preglede i snimanja. Posao se obavlja pod vodstvom i nadzorom kvalificiranih osoba, odnosno medicinskih sestara. Od kandidata se očekuju dobra fizička spremnost i kondicija, pažljivost i strpljivost, urednost, sposobnost suradnje s drugim osobljem te timski rad. Prednost je i mogućnost rada kroz dulje vremensko razdoblje.
Studentski posao, sve što trebate znati objašnjavamo u minutu i pol
Mogu li raditi kao student? Što mi je sve potrebno za rad? Gdje pronaći posao? Odgovore donosimo u videozapisu.
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Za posao koji podrazumijeva fizički zahtjevan rad i smjene tijekom cijelog dana i noći ponuđena je satnica od 6,56 eura. Riječ je o minimalnoj studentskoj satnici za 2026. godinu. Radno vrijeme organizirano je u smjenama unutar 24 sata, uključujući i vikende. Prva dva tjedna, tijekom razdoblja prilagodbe, studenti bi radili isključivo u prvoj smjeni, okvirno od 7 do 15 sati, nakon čega su predviđene i popodnevne te druge smjene. Početak rada moguć je odmah, prema dogovoru.
U oglasu se navodi i obvezan liječnički pregled medicine rada. Trošak pregleda snosi poslodavac, ali tek nakon što student odradi tri mjeseca u kontinuitetu. Potrebno je i položiti ispit zaštite na radu. Zainteresirani studenti prijave mogu poslati na adresu elektroničke pošte navedenu u oglasu KBC-a Osijek.
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