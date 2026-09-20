Ulaze li stipendije u porezni limit? Pripazite ako se javljate na natječaje, ovo su trenutačna pravila

Donosimo odgovore na ključno pitanje studenata - ulaze li stipendije u porezne limite. Pravila ovise o vrsti te iznosu stipendija.

Nova školska godina već je započela, a uskoro će i nova akademska. Obje sa sobom donose i nove natječaje za stipendije. Često je pitanje onih koji su radili kroz godinu ulaze li stipendije u porezne limite koji se odnose na studentsku i učeničku zaradu.

Dva su limita za studente

Da pojasnimo, u 2026. godini limit do kojeg studenti i učenici mogu ostati na poreznoj kartici roditelja i biti im porezna olakšica je 3.600 eura. To je takozvani neoporezivi primitak za uzdržavanog člana obitelji. Drugi limit na koji studenti trebaju pripaziti je limit od 12.000 eura – to je maksimalni iznos koji smiju zaraditi, a da se njihova zarada ne oporezuje.

Nakon što ga prijeđu, zarada će im se oporezivati. Pritom se predujam poreza plaća se po nižoj stopi utvrđenoj odlukom grada ili mjesta prebivališta učenika odnosno studenta, a ako odluka nije donesena primjenjuje se stopa od 20 posto.

Stipendije se oporezuju ovisno o vrsti i iznosu

Na mrežnim stranicama Porezne uprave pronašli smo detaljno objašnjenje što je sa stipendijama u 2026. godini. Porezna jasno navodi kako stipendije ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana i to i one koje su oporezive i neoporezive. Također, na stipendije koje prelaze neoporeziv iznos ne plaćaju se doprinosi po osnovi drugog dohotka.

Stipendije se oporezuju ovisno o vrsti i iznosu:

1) stipendije učenicima za redovito školovanje i studentima u redovitom statusu u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima:

do 600,00 eura mjesečno – neoporezivo

iznad 600,00 eura mjesečno - oporezivo (po osnovi drugog dohotka)

2) stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju studentima za izvrsna postignuća u znanju i u ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu stipendija izabrani na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima:

do 900,00 eura mjesečno – neoporezivo

iznad 900,00 eura mjesečno - oporezivo (po osnovi drugog dohotka)

3) sportske stipendije koje se prema posebnim propisima isplaćuju športašima za njihovo športsko usavršavanje:

do 600,00 eura mjesečno – neoporezivo

iznad 600,00 eura mjesečno - oporezivo (po osnovi drugog dohotka)

4) stipendije studenata u redovitom statusu na sveučilišnim prijediplomskim studijima, sveučilišnim diplomskim studijima, sveučilišnim integriranim prijediplomskim i diplomskim studijima odnosno stručnim prijediplomskim studijima i stručnim diplomskim studijima i studenata na poslijediplomskoj razini te poslijedoktoranada za koje su sredstva planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske i stipendije koje se isplaćuju, odnosno dodjeljuju iz proračuna Europske unije, uređene posebnim međunarodnim sporazumima, i to studentima za redovito školovanje na visokim učilištima (državne stipendije):

neoporezive u cijelom iznosu

5) stipendije studentima u redovitom statusu na visokim učilištima, izabranima na javnim natječajima kojima mogu pristupiti svi studenti pod jednakim uvjetima koje isplaćuju, odnosno dodjeljuju zaklade, fundacije, ustanove i druge institucije registrirane u RH za odgojno-obrazovne ili znanstveno-istraživačke svrhe, koje djeluju u skladu s posebnim propisima, osnovane s namjenom stipendiranja

iznos koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja - neoporezivo

iznos koji nije iskorišten za pokriće stvarnih troškova školovanja - oporezivo (po osnovi drugog dohotka)



6) stipendije studentima na poslijediplomskim studijima te primitke koji se isplaćuju studentima na poslijediplomskoj razini, poslijedoktorandima, istraživačima i znanstvenicima iz fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, za pokriće troškova školovanja, usavršavanja i znanstvenih istraživanja, odobrenih na temelju javnih natječaja, vjerodostojnih isprava i do propisanih svota.

iznos koji služi za pokriće stvarnih troškova školovanja - neoporezivo

iznos koji nije iskorišten za pokriće stvarnih troškova školovanja - oporezivo (po osnovi drugog dohotka)

Još neki primici ne ulaze u prvi limit



Valja naglasiti kako postoje još neki primici koji ne ulaze u cenzus za uzdržavanog člana. To su:

stipendije, nagrade za izvrsnost učenika i studenata isplaćene iz proračuna i bespovratna sredstva koja se isplaćuju iz proračuna, fondova i programa EU i drugih međunarodnih fondova i programa uređenih posebnim propisima i međunarodnim sporazumima, u svrhu obrazovanja i stručnog usavršavanja

nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i dualnog obrazovanja

potpore djetetu za školovanje do 15. godine života odnosno do završetka osnovnoškolskog obrazovanja, koje poslodavac isplaćuje djetetu umrlog radnika ili djetetu bivšeg radnika kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne sposobnosti

primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji

socijalne potpore - primici po osnovi posebnih propisa

obiteljske mirovine djece nakon smrti roditelja.

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