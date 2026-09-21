Velika promjena, što će biti s budućnosti sastavnice Sveučilišta u Zagrebu? 'I dalje planiramo...'

U visokom obrazovanju dolazi do velike promjene zbog izmjena Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti koja je trenutačno u saborskoj proceduri. Dok je do sada u praksi za to bilo zaduženo Srce (Sveučilišni računski centar, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu), po novome zakonski će CARNET postati ustanova nadležna za informatičko-informacijsku infrastrukturnu djelatnost u sustavu obrazovanja i znanosti. Isto, CARNET bi trebao imati koordinacijsku ulogu prema ostalim institucijama koje razvijaju i održavaju informatičke sustave u tom području.

Koja je budućnost Srca? 'I dalje planiramo ispunjavati svoje dosadašnje uloge'

Kako je pojasnilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, ovakvo definiranje uloge CARNET-a smanjit će dupliciranje sustava i osigurati veću interoperabilnost (sposobnost različitih sustava da međusobno komuniciraju, op.a.). Isto, naveli su, stvorit će pretpostavke za učinkovitiju koordinaciju razvoja i održavanja informatičkih sustava u visokom obrazovanju i znanosti na nacionalnoj razini. Srce je u javnom savjetovanju kritiziralo Ministarstvo, zapitalo se na temelju kojih analiza proizlazi potreba za uspostavom takvog koordinacijskog odnosa te zatražilo da se zakonski propiše kako su CARNET i Srce infrastrukturne ustanove nadležne za visoko obrazovanje. Iz CARNET-a za srednja.hr kazali su da će nastaviti suradnju sa Srcem i drugim ustanovama.

U praksi ova promjena znači prijenos posla s CARNET-a na Srce. Budući da je Ministarstvo odbilo komentare Srca te je zakon u saborskoj proceduri, sve je izglednije da će Srce ostati bez dijela posla. Zato smo ih pitali kako komentiraju da je Ministarstvo odbacilo njihove komentare, koje će poslove obavljati nakon donošenja Zakona, jesu li o ovoj situaciji razgovarali sa Sveučilištem u Zagrebu te hoće li biti otkaza u Srcu.

- Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) uputio je svoje komentare na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti u okviru postupka javnog savjetovanja te relevantnim saborskim odborima. U slučaju da se Zakon donese u predloženom obliku, Srce i nadalje planira ispunjavati svoje dosadašnje uloge. Kao središnja infrastrukturna ustanova akademske i znanstvene zajednice nastavit ćemo obavljati poslove na izgradnji i održavanju komponenti nacionalne e-infrastrukture, istovremeno ispunjavajući ulogu izgradnje e-infrastrukture Sveučilišta u Zagrebu, ističu iz Srca na naš upit.

Srce prema posljednjim javnim podatcima iz godišnjih izvješća ima 175 zaposlenika. Hoće li zbog ove situacije biti otkaza, iz Srca nam nisu odgovorili. Pojašnjavaju da je njihov nastavak poslova u nacionalnoj e-infrastrukturi u u skladu s pojašnjenjima Ministarstva o tome da sve ustanove nastavljaju obavljati poslove iz svoje nadležnosti nad sastavnicama nacionalne informacijske infrastrukture uz unaprijeđenu koordinaciju među njima.

CARNET i Srce više neće dijeliti prostor?

Trenutačni ravnatelj Srca jest Ivan Marić. U njegovom programu rada u mandatu od 2025. do 2029., između ostalog, stoji kako je Srce proteklih dvadeset godina gradilo temelje za pozicioniranje i prihvaćanje koncepta zajedničke e-infrastrukture i digitalnih usluga u digitalnoj transformaciji sustava znanosti i visokog obrazovanja. Kao recentno postignuće spomenuo je uvrštavanje mreže Srca u prijedlog novog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi. Nadalje, kazao je i da će sve veću važnost zauzimati program Digital Europe, a da su u prethodnom razdoblju započeli aktivnosti na uspostavi nacionalnih e-infrastrukturnih uloga Srca.

- Nova Uprava Sveučilišta u Zagrebu na čelu s rektorom, zacrtala je Sveučilište kao motor inovacija i promjena u društvu, a što otvara nove prilike za Srce kao ključnog aktera digitalne transformacije Sveučilišta u Zagrebu. Ta prilika se očituje i u nedavno objavljenim Strateškim smjernicama digitalne transformacije Sveučilišta u Zagrebu. (...) Posebna pažnja u sklopu postizanja ovog cilja odnosi se na plan uspostave kampusa Borongaj kao sjedišta za UI, superračunalne resurse i kvantna računala, a koji bi tako osim resursa Srca za akademsku i znanstvenu zajednicu trebao udomiti i resurse iz javnog i državnog sektora, stoji mu u programu.

Zanimljivo je i da mu u programu piše kako će poseban izazov u narednom razdoblju predstavljati radni prostor. Naime, trenutačno Srce i CARNET dijele zgradu na zagrebačkom Prisavlju, na adresi Ulica Josipa Marohnića 5.

- Do 2028. godine, do kada CARNET ugovorno koristi prostor u zgradi Srca, nužno je nastaviti s radom na više lokacija u Zagrebu. Istodobno, i u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih, treba osigurati sredstva za uređenje zgrade Srca i povrat zaposlenika u zgradu nakon odlaska CARNET-a, stoji u programu Marića objavljenom u prosincu 2024. godine.

Zgrada Srca na Prisavlju | foto: srednja.hr

Rektorat bez odgovora, Lakušić ranije komentirao prijedlog

Inače, prema financijskom izvještaju za 2025. godinu prihodi poslovanja Srca bili su 10.730.031 eura, a rashodi 10.598.065. Dakle, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju bio je 773.521.

Kontaktirali smo i Rektorat Sveučilišta u Zagrebu. Pitali smo ih kako komentiraju da CARNET postaje nadležna ustanova, a da je Srce iz toga izbačeno, kakvi su im dalje planovi za Srce, hoće li imati dovoljno posla da bi opstali, hoće li Srcu dodijeliti kakve nove poslove ili zaduženja te hoće li biti otkaza u Srcu. Na naš upit nisu odgovorili. Podsjetimo, rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić na sjednici Senata krajem travnja kazao kako je njihov stav da ovo pitanje ne bi trebalo biti dio Zakona o visokom obrazovanju. Tada je kazao kako 'još uvijek nije postignut konačan dogovor oko prijedloga Ministarstva da se CARNET uključi u Zakon'.

Kako stoji na stranicama Sveučilišta u Zagrebu, Srce je osnovano 1971. godine. Navode da je Srce najstarija infrastrukturna ustanova akademske i istraživačke zajednice u području primjene informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT).

- Srce i danas djeluje kao jedan od najznačajnijih subjekata u području planiranja, projektiranja, izgradnje i održavanja najnovije e-infrastrukture - kolaboracijskog okruženja koje se temelji na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, a sastoji se od komunikacijske, računalne, podatkovne i informacijske infrastrukture, usluga i sustava podrške. Sveučilišni računski centar Srce implementacijom najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kvalitetnim sustavom podrške znanstvenicima, nastavnicima i studentima u primjeni tih tehnologija, te prikupljanjem i prenošenjem stručnog znanja podupire akademsku i istraživačku zajednicu u izgradnji informacijskog društva u Republici Hrvatskoj te obavlja funkcije računskog centra najvećeg sveučilišta u Hrvatskoj - Sveučilišta u Zagrebu, navedeno je na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.