Student PMF-a napisao knjigu o ultrasima, žestoko kritizirao nogomet: 'Koji posao zaslužuje takve iznose?'

Mario Rubić autor je knjige ULTRAS: Bijelo ili zeleno, u kojoj priča o putovanju grupe navijača iz Splita na utakmicu u Pariz.

Mario Rubić, 21-godišnji student splitskog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta ovih je dana obranio završni rad o gravitaciji i time završio preddiplomski studij. Međutim uz ovaj uspjeh ima još jedan veliki razlog za slavlje. Naime objavio je svoju prvu knjigu, koja prati fiktivno putovanje grupe prijatelja na utakmicu na utakmicu PSG-a i Benfice u Pariz. Promocija knjige 'ULTRAS: Bijelo ili zeleno' održana je na splitskom PMF-u ovog ponedjeljka.

Protagonisti u knjizi na put kreću upravo s Portugalcima, navijačima pripadnika portugalske skupine No Name Boys, za koje autor kaže da su im u Splitu 'braća po krvi'.

'Ideja je nastala već u prvom, drugom srednje'

Rubićeva knjiga 'ULTRAS: Bijelo ili zeleno' opisuje iskustva fiktivne grupe prijatelja koje povezuje ljubav prema nogometu. Rubić u romanu istražuje tematiku ultras skupina, odnosa navijača prema klubu te razlika između narodnih i komercijaliziranih klubova.

- Ideja je nastala već u prvom, drugom srednje, kada sam vidio da moderni nogomet uništava balun kao sport i kao igru. Želio sam opisati atmosferu na stadionu i općenito ultras život kakav danas, nažalost, umire. Prije koji mjesec zadnja veća navijačka grupa u Engleskoj se ugasila i to za mene predstavlja kraj jedne ere. Također, cilj je bio i napisati kvalitetan, navijački, realistični roman, govori nam Rubić.

'Balun je danas podvrgnut komercijalizaciji i amerikanizaciji'

Priča je izmišljena, ali je insprirana osobama koje autor poznaje te njegovim iskustvima s terena, kako domaćeg tako i s gostovanja. U romanu je odlučio istaknuti i svoje kritike prema modernom nogometu.

- Normalno je da ne možete apsolutno sve utkati u knjigu, meni je prvenstveno bio cilj opisati balun kakav je danas – bez duše i emocije, podvrgnut komercijalizaciji i amerikanizaciji, kritičan je autor.

Priča nam da ga s nogometom povezuje sve, kvart, igralište, Split. Trenirao je taj sport dulje od 10 godina. U taj svijet je ušao u školi nogometa na Brdima, da bi prešao u RNK Split, a zatim je igroa i za Primorac i Omladinac. Na jednoj utakmici je teško ozlijedio koljeno te je morao na operaciju, nakon čega se više nije mogao vratiti sportu na terenu. Međutim ljubav prema sportu se zadržala te je redovno posjećuje utakmice.

Razlika između dva tipa klubova

Njegova knjiga nije sociološko istraživanje, već fiktivna priča o skupini prijatelja. Međutim u nju je utkao svoja promišljanja o modernom nogometu, a i u razgovoru za naš portal otvoreno je kritičan prema nogometašima.

- Današnji igrači 'premekani' su u svakom smislu. Plaćeni su u prosjeku 40 do 50 tisuća eura mjesečno, a ne znam koji posao na svijetu zaslužuje takve mjesečne iznose. Dok svi mi, bili profesori, doktori u bolnici ili radili na baušteli, u tvrtki ili kafiću, radimo za dvije do tri tisuće eura, 'ovi' se bacaju po terenu, a plaćeni su mnogo, mnogo više, smatra mladi autor.

U središte romana stavio je utakmicu PSG-a i lisabonske Benfice u Parizu. Iako ovi klubovi nisu poznati kao tradicionalni rivali, njihove utakmice su bile napete, a bilo je i tenzija među navijačima. Međutim autor nam otkriva da se odlučio za ta dva kluba jer za njega predstavljaju različite modele klubova. Dok je PSG u većinskom vlasništvu kompanije Qatar Sports Investments, Benfica je u vlasništvu članova, odnosno navijača. Ta dihotomija odražava se i u naslovu romana.

'Više su problem ljudi koji osuđuju navijače'

Budući da u romanu govori o aktualnim problemima u nogometu, pitali smo Rubića i misli li da su ultrasi, koji su u središtu romana, dio problema. Naime, Ministarstvo unutarnjih poslova do kraja srpnja je evidentiralo pet događaja s elementima navijačkog nasilja, na kojima su evidentirali ukupno deset kaznenih djela. Rubić smatra da ultrasi nisu kategorički problem te da se navijače ne može smjestiti u isti koš.

- Više su problem ljudi koji osuđuju navijače misleći kako znaju svakog na tribini. Tužno je slušati ljude kako generaliziraju stvari o kojima ne znaju ništa. Na tribini imate svakakvih vrsta ljudi, od klošara do doktora znanosti, i svi su oni na tribini ravnopravni, ujedinjeni u jednom cilju – da stvore vrhunsku atmosferu, komentira autor romana.

Pitali smo ga i što misli da mlade privlači ultrasima, međutim rekao nam je da nam, unatoč tome što je autor romana o navijačima, na to pitanje ne može dati precizan odgovor jer nije sociolog niti se bavi istraživanjima navijača. Ipak svoj bi glas po tom pitanju, kaže, dao ljubavi prema lokalnom klubu.

Planira završiti i doktorski studij

Završetkom preddiplomskog studija na PMF-u jedno poglavlje u njegovom životu je zatvoreno, a otkriva nam da je sad upisao diplomski studij fizike na Tehničkom sveučilištu u Münchenu.

- Nakon toga planiram negdje odraditi doktorat i vratiti se za pet do 10 godina nazad u Split. Što se tiče pisanja, romane trenutno stavljam na čekanje, a više ću vremena provoditi na profesionalnoj analizi TV serija jer planiram napisati scenarij za seriju u Hrvatskoj koja će, umjesto ovih koje danas, nažalost, imamo, biti ozbiljna, kvalitetna i realistična, otkrio nam je mladi autor.

Za kraj pitali smo ga i što smatra najzdravijim načinom pokazivanja povezanosti sa svojim klubom i sportom te drugim navijačima. Na to odgovara da je to za njega odlazak na tribinu, stajanje i pucanje glasnica svih 90 minuta utakmice.