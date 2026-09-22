'Packa' znanstvenicima koji ocjenjuju projekte: 'Postoji opravdana sumnja...'

Hrvatska zaklada za znanost financira kompetitivne znanstvene, razvojne i inovacijske projekte u okviru raspisanih natječaja, o čijim uvjetima određuje Upravni odbor. Projekti se predaju online, potom vrednuju te biraju najbolji. Upravo u ovom dijelu vrednovanja stigla je 'packa' Povjerenstva za prigovore znanstvenicima koji obavljaju taj posao.

'Povjerenstvo je uočilo niz problema i nedostataka evaluacijskih postupaka, kao i šire probleme'

Naime, takozvani paneli za vrednovanje, u čijem su sastavu hrvatski i međunarodni znanstvenici, vrednuju projekte te rade rang-listu. Potom slijede financijski pregovori, dok u konačnici Upravni odbor donosi odluku o prihvaćanju projekata za financiranje. Ovakvo kompetitivno vrednovanje, stoji na stranicama Zaklade, provodi se kako bi se na javnim pozivima odabrali i financirali najbolji znanstveni projekti i znanstvenici u svim znanstvenim područjima, potaknula znanstvena izvrsnost te nacionalna i međunarodna suradnja i povezivanje.

No, u samom postupku vrednovanje mane je pronašlo Povjerenstvo za prigovore Hrvatske zaklade za znanost na čijem je čelu dr. sc. Ivica Vilibić s Instituta Ruđer Bošković. U Povjerenstvu su i prof. dr. sc. Vesna Barić Punda s Pravnog fakulteta u Splitu i dr. sc. Marijeta Kralj s Instituta Ruđer Bošković. Na sjednici početkom rujna vrednovali su opravdanosti prigovora na odluke Upravnog odbora o financiranju projekata prijavljenih na natječaje 'Istraživački projekti' (IP-2026) i 'Uspostavni istraživački projekti' (UIP-2026) u drugom krugu vrednovanja. Radi se o projektima gdje je financiranje najmanje 60.000 eura, a najviše 200.000 eura, te traju tri godine.

- Kao i kod evaluacije projekata u prvom krugu, Povjerenstvo smatra da su promjene uvedene u natječaje IP-2026 i UIP-2026 od strane Hrvatske zaklade za znanost unaprijedile sustav vrednovanja istraživačkih projekata u Republici Hrvatskoj. S druge strane, Povjerenstvo je uočilo niz problema i nedostataka evaluacijskih postupaka, kao i šire probleme. Stoga, iako je svjesno da je svaki evaluacijski ('peer-review') postupak u konačnici odabir najmanje lošeg, odnosno najmanje neobjektivnog sustava, u ovom natječaju uočava određene nedostatke čijim bi se otklanjanjem postupak mogao unaprijediti: Istovremeno, Povjerenstvo je uočilo određene manjkavosti čija bi korekcija dodatno unaprijedila evaluacijski postupak, započinju u svom priopćenju iz Povjerenstva za prigovore.

'I nakon usklađivanja prosječne su se ocjene ponekad razlikovale za šest ili više bodova'

Konkretno, Povjerenstvo smatra da se premalo koristio natječajni instrument odbijanja pojedinih recenzija i traženja novih recenzija, iako je Zaklada uvela usuglašavanje recenzenata u slučaju značajnog razilaženja njihovih prosječnih ocjena.

- Naime, značajan broj prigovora temelji se na ocjenama nakon postupka usklađivanja recenzija, no u tom su postupku recenzenti često ostajali pri svojim izvornim ocjenama. Naravno, to je njihovo pravo, uz adekvatno obrazloženje same ocjene. No, i nakon usklađivanja prosječne su se ocjene ponekad razlikovale za šest ili više bodova. Stoga je u takvim situacijama potrebno tražiti dodatnu recenziju, što je i propisano kao mogućnost u samom natječaju, jer usklađivanje ocjena nije ispunilo svoju svrhu, a proces usklađivanja ostaje nedovršen, naveli su iz Povjerenstva za prigovore, objavljeno je na internetskim stranicama Zaklade.

Primijetili su i da se određen broj prigovora temelji na značajnom razilaženju ocjena u okviru pojedinačnog kriterija. Primjerice, jedan od evaluatora davao bi ocjenu dva ili niže i time 'rušio' cijeli projekt. Tako bi ocjene, primjerice, bile '5, 5, 2' ili '4, 4, 1'.

- Povjerenstvo smatra da se usklađivanje po pojedinim kriterijima također mora normirati samim natječajem, kao i za prosječan broj bodova, primjerice tako da je potrebno provesti usklađivanje svih recenzenata na pojedinom kriteriju ako se ocjene razlikuju za tri ili više bodova te, u slučaju da recenzenti odluče zadržati svoje ocjene, zatražiti dodatnu recenziju projektnog prijedloga, objašnjava Povjerenstvo za prigovore.

'Postoji opravdana sumnja na korištenje alata umjetne inteligencije'

Povjerenstvo smatra da prijavitelji moraju biti obaviješteni o tome da je provedeno usklađivanje, ako je do njega došlo te do kojeg je rezultata ono dovelo, bilo kroz Odluku o financiranju projekta bilo kroz sustav prijava. Spominju i umjetnu inteligenciju.

- Bez obzira na ukupno smanjenje takvih slučajeva, Povjerenstvo je primijetilo da su i dalje pojedini evaluatori davali štura obrazloženja dodijeljenih ocjena i iznosili oprečne tvrdnje unutar pojedinačnih obrazloženja. Također, postoji opravdana sumnja na korištenje alata umjetne inteligencije pri pisanju recenzija, i to na način da su recenzije bile prilagođene već unaprijed zadanom bodovnom iznosu. Stoga je potrebno da tijela Zaklade koja sudjeluju u evaluacijskom postupku, ponajprije paneli, ulože dodatni trud pri čitanju samih evaluacija kako bi se izbjeglo takvo nedozvoljeno ponašanje, ističu.

Dodaju da su kapaciteti Zaklade na rubu dostatnosti i održivosti za provođenje evaluacije tako velikog broja godišnjih projektnih prijava istraživačkih projekata. Radi se o 440 prijava na IP-2026 i 173 prijave na UIP-2026 pa vele da se zbog toga snižava i kvaliteta samog evaluacijskog postupka.

- Stoga Povjerenstvo predlaže daljnje okrupnjavanje projekata putem povećanja praga za minimalan broj istraživača po projektu, kao i produljenje trajanja pojedinačnih projekata na četiri godine. Na taj bi se način smanjio broj projektnih prijava te time omogućili daljnji postupci unapređenja kvalitete evaluacijskog postupka. Primjerice, bilo bi moguće povećati broj recenzenata po projektu na četiri, čime bi se povećala statistička značajnost prosječnih ocjena te bi se Zaklada time približila evaluacijskim standardima europskih zaklada, kao što je, primjerice, Agencija za provođenje projekata Europskog istraživačkog vijeća (ERCEA). Naposljetku, kao i do sada, Povjerenstvo i dalje potiče prijavitelje projekata da prijavljuju potencijalne nepravilnosti uočene tijekom postupka vrednovanja, s ciljem osiguravanja transparentnijeg, pravednijeg i ujednačenijeg postupka koji slijedi standarde vodećih znanstvenih programa i zaklada u Europi i svijetu, stoji u priopćenju Povjerenstva za prigovore koje potpisuje Ivica Vilibić.