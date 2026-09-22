Državna tajnica požuruje sveučilišta: 'Molim rektore na ubrzanje'

Proces digitalizacije diploma još nije gotov. Državna tajnica Ivanković zato je u srpnju zamolila rektore da potaknu sastavnice na ubrzanje procesa.

Digitalizacija diploma još traje, iako je proces trebao biti završen do konca prošle godine. Naime, svi koji su diplomirali nakon 1. siječnja 2024. datumom obrane dobivaju digitalnu diplomu, dok se digitaliziraju i diplome svih koji su diplomirali od 1984. do kraja 2023. godine.

No, taj je proces 'zapeo' te nije dovršen u predviđenom roku. Digitalizaciju papirnatih diploma obavljaju sama visoka učilišta. Prema posljednjim podatcima visoka učilišta u digitalni registar diploma pohranila su više od milijun zapisa o završnim ispravama, od čega 801.099 diploma, 158.734 dopunske isprave i 48.373 svjedodžbe.

Državna tajnica zamolila rektore da potaknu sastavnice na ubrzanje tog postupka

Cijeli proces požuruje državna tajnica iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Iva Ivanković, zadužena za mlade i visoko obrazovanje. Visoka učilišta zamolila je u srpnju za žurni unos podataka o diplomama u Digitalni registar diploma. Kao razlog navela je da novi Središnji registar stanovništva do kraja 2026. treba sadržavati sve podatke predviđene Uredbom o sadržaju podataka u Središnjem registru stanovništva.

- Budući da pojedina visoka učilišta još uvijek nisu unijela sve potrebne podatke, zamolila je rektore da potaknu sastavnice na ubrzanje tog postupka, stoji u zapisniku sjednice Rektorskog zbora u srpnju u Dubrovniku na kojoj je sudjelovala i Ivanković.

U raspravu uključio se dubrovački rektor Nebojša Stojčić te poručio kako postoje poteškoće pri unosu podataka koji se odnose na razdoblje od prije dva ili više desetljeća zbog nepotpune ili nedostupne arhivske dokumentacije. Posebice u slučajevima kada je dio dokumentacije uništen ili izgubljen, dodao je.

- Doc. dr. sc. Iva Ivanković odgovorila je da u slučajevima kada objektivne okolnosti onemogućuju unos pojedinih podataka, visoka učilišta dostave Ministarstvu službenu obavijest kako bi raspolagalo odgovarajućim obrazloženjem u slučaju upita građana ili drugih nadležnih tijela, stoji u zapisniku, dok su rektori zaključili kako će Ministarstvu uputiti dopis s iznesenom problematikom te zamoliti za razumijevanje i pomoć pri rješavanju problema s upisom nepotpune ili nedostupne dokumentacije za upis u Digitalni registar diploma.

Već ranije rečeno da je proces izazovan

Podsjetimo, ovog ljeta Fakultet organizacije i informatike (FOI) objavio je da su završili s digitalizacijom diploma. Djelatnici su diplome detaljno pregledali, pripremili, ručno unijeli podatke i autorizirali svaki arhivski zapis. Tijekom provedbe projekta sustavno su pregledani i uspoređeni podaci iz više službenih evidencija, studentskih dosjea, matičnih knjiga, arhivskih baza i drugih izvora, kazali su.

Da će cijeli proces potrajati, dao je naslutiti i rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić u siječnju 2024. godine. Na Senatu je tada istaknuo da je digitalizacija izuzetno zahtjevan proces te kako je bitno razmotriti dostupne resurse na svim sastavnicama za takve složene zadatke.