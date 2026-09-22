Pokrenut stegovni postupak protiv profesora medicine. Etičko povjerenstvo već dalo svoj sud

Profesor Domazet-Lošo u intervju je govorio kako je koronavirus sotonin plan. Na Institutu je protiv njega pokrenut stegovni postupak.

Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković (IRB) pokrenuo je stegovni postupak protiv znanstvenog savjetnika i profesora medicine Tomislava Domazeta-Loše. Naime, Lošo je u spornom intervjuu u 2025. godini govorio da je ‘operacija covid-19’ zapravo ratna operacija sotoninog kraljevstva koja ima za cilj stvoriti preduvjete za uništenje čovječanstva ili da primanje covid cjepiva dovodi do stvaranja genetski modificiranog čovjeka. Sve cijepljene pozvao je na ispovijed. Lošo je inače i zaposlenik Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS).

Etičko povjerenstvo smatra da je Domazet-Lošo javnim istupom povrijedio Etički kodeks

Zbog spornih izjava Znanstveno vijeće Instituta Ruđer Bošković odlučilo je da postoji temelj za pokretanje postupka pred Etičkim povjerenstvom. Kako nam sada otkrivaju s Instituta, Etičko povjerenstvo donijelo je 12. prosinca 2025. mišljenje prema kojem je Domazet-Lošo predmetnim javnim istupom povrijedio odredbe Etičkog kodeksa. Radi se o odredbama koje se odnose na profesionalnu odgovornost, poštovanje pravila Instituta i odgovorno javno nastupanje.

- Etički kodeks podupire pravo zaposlenika na javno nastupanje i slobodu izražavanja. Predmet razmatranja nije bio sadržaj osobnih uvjerenja, nego način javnog predstavljanja tema povezanih sa znanstvenim radom. Etičko povjerenstvo ocijenilo je da u predmetnom istupu nije bilo dovoljno jasno naznačeno da je riječ o osobnim stavovima, odvojenima od službenih stajališta Instituta i znanstvene zajednice. Također je ocijenilo da način predstavljanja pojedinih tvrdnji nije bio u skladu sa standardima znanstvenog opreza i odgovornog javnog komuniciranja, navode s Instituta na naš upit.

Ravnatelj pokrenuo stegovni postupak

S Instituta nadalje objašnjavaju kako je Znanstveno vijeće na sjednici održanoj 3. veljače 2026. primilo mišljenje Etičkog povjerenstva na znanje i dostavilo ga ravnatelju radi daljnjeg postupanja. Na naše pitanje o mjerama, kažu kako Znanstveno vijeće nije izreklo mjeru jer odlučivanje o stegovnim mjerama nije u njegovoj nadležnosti. Naime, ističu kako odgovarajuću sankciju izriče ravnatelj na temelju konačne odluke Stegovnog povjerenstva. Trenutačni ravnatelj Instituta jest David Matthew Smith.

- Nakon zaprimanja mišljenja Etičkog povjerenstva ravnatelj Instituta pokrenuo je 2. ožujka 2026. stegovni postupak, u skladu sa zakonom i internim aktima Instituta. Postupak je u tijeku i nije okončan. O eventualnoj stegovnoj mjeri može se odlučiti tek nakon provedbe propisanog postupka, uz osiguravanje nepristranosti i prava zaposlenika na očitovanje. Institut do tada ne može prejudicirati njegov ishod, opisuju s Instituta na naš upit.

U Statutu Instituta stoji kako stegovno povjerenstvo provodi stegovni postupak u kojem utvrđuje stegovnu odgovornost zaposlenika te daje ravnatelju prijedlog za izricanje određene stegovne sankcije. Zaposlenik Instituta stegovno odgovara za povrede svojih radnih obveza te za narušavanje ugleda Instituta, navedeno je. Članove Stegovnog povjerenstva imenuje ravnatelj na vrijeme od četiri godine.

Na HKS-u Domazet-Lošo redoviti je profesor

Podsjetimo, s Hrvatskog katoličkog sveučilišta za razliku od Instituta Ruđer Bošković nisu najavili razmatranje izjave, već su poručili da su stavovi koji su izneseni u spomenutom intervjuu osobni stavovi Tomislava Domazet-Loše i nisu stavovi Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Domazet-Lošo na HKS-u redoviti je profesor. Kao profesor naveden je u području temeljnih medicinskih znanosti. Pronašli smo da je nositelj kolegija Stanice i tkiva (Medicinska fizika, Medicinska biologija, Medicinska kemija, Medicinska biokemija I) na prvoj godini studija medicine.

Spomenimo i da je Etičko povjerenstvo, koje smatra da je Domazet-Lošo javnim istupom povrijedio Etički kodeks, tijelo koje imenuje Znanstveno vijeće Instituta sa zadaćom unapređivanja etičkih standarda i brigom za njihovo provođenje u Institutu, piše u Etičkom kodeksu. Na internetskim stranicama stoji da su članovi dr. sc. Anamaria Brozović (predsjednica), dr. sc. Anja Barešić, dr. sc. Kornelija Passek-Kumerički, dr. sc. Marijana Radić Stojković, dr. sc. Ivan Sabol, dr. sc. Slađana Strmečki Kos i Tatjana Jedličko, mag. iur.