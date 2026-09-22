Što je depozit koji morate platiti za useljenje u studentski dom?

Da biste useliti u studentske domove u Zagrebu, morate platiti depozit. Iznos depozita jednak je iznosu mjesečne stanarine.

Svi koji ovih dana planiraju useljenje u jedan od zagrebačkih studentskih domova vjerojatno su vidjeli da će morati platiti depozit. O čemu je riječ? To je iznos koji će se iskoristiti za nadoknadu štete ako vlastitom krivnjom učinite štetu na objektu i opremi studentskog doma. Iznos depozita jednak je iznosu mjesečne stanarine kategorije smještaja i sobe na koju je student ostvario pravo, što znači da je raspon iznosa od 40 do 117 eura za dvokrevetne sobe.

Ako ne učinite štetu, depozit podmiruje zadnju stanarinu

Ako ne učinite nikakvu štetu, depozit bi vam se prilikom iseljenja trebao automatski iskoristiti u svrhu podmirenja zadnje stanarine. S druge strane, ako ste tu stanarinu već platili pa dođe do pretplate iz tog ili nekog drugog razloga, vratit će vam preplaćeni iznos.

Dodajmo da ste stanarinu dužni platiti do 10. dana mjeseca za prethodni mjesec, uz obvezu čuvanja dokaza o uplati. Dobro je znati da vam upravitelj doma može iz objektivnih razloga odobriti naknadno plaćanje stanarine.

Stanar dobiva račun svakog prvog radnog dana u mjesecu. Ne plati li stanar studentskog doma stanarinu na vrijeme (bez objektivnog razloga), smatrat će se da se dragovoljno odrekao prava na daljnji smještaj u studentskom domu, stoji Pravilniku o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).

Što ako uselite ili iselite sredinom mjeseca?

Upravitelj studentskog doma u tom će slučaju izdati rješenje o iseljenju studenta i razdužiti studenta u roku od deset dana od posljednjega dana određenoga za plaćanje stanarine. Prilikom iseljenja stanar doma dužan je podmiriti sve do tada nepodmirene troškove.

Dodajmo još da stanari koji usele u dom do 15. dana u mjesecu plaćaju puni iznos mjesečne stanarine, a od 16. dana u mjesecu plaćaju polovicu iznosa mjesečne stanarine. Stanari koji isele iz doma do 15. dana u mjesecu, uz prethodnu najavu upravi studentskog doma, plaćaju polovicu iznosa mjesečne stanarine, a od 16. dana u mjesecu plaćaju puni iznos mjesečne stanarine.