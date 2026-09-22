Što je depozit koji morate platiti za useljenje u studentski dom?

Kako useliti u studentski dom? Ovako izgleda cijeli proces, jedan grad traži i fotografiju
Studentski centri objavili su imena dobitnika smještaja u studentskim domovima. Proces useljenja u većini domova kreće u rujnu.
10:19 20 d 02.09.2026
22. rujan 2026.
Da biste useliti u studentske domove u Zagrebu, morate platiti depozit. Iznos depozita jednak je iznosu mjesečne stanarine.
Svi koji ovih dana planiraju useljenje u jedan od zagrebačkih studentskih domova vjerojatno su vidjeli da će morati platiti depozit. O čemu je riječ? To je iznos koji će se iskoristiti za nadoknadu štete ako vlastitom krivnjom učinite štetu na objektu i opremi studentskog doma. Iznos depozita jednak je iznosu mjesečne stanarine kategorije smještaja i sobe na koju je student ostvario pravo, što znači da je raspon iznosa od 40 do 117 eura za dvokrevetne sobe.
Ako ne učinite nikakvu štetu, depozit bi vam se prilikom iseljenja trebao automatski iskoristiti u svrhu podmirenja zadnje stanarine. S druge strane, ako ste tu stanarinu već platili pa dođe do pretplate iz tog ili nekog drugog razloga, vratit će vam preplaćeni iznos.
Dodajmo da ste stanarinu dužni platiti do 10. dana mjeseca za prethodni mjesec, uz obvezu čuvanja dokaza o uplati. Dobro je znati da vam upravitelj doma može iz objektivnih razloga odobriti naknadno plaćanje stanarine.
Stanar dobiva račun svakog prvog radnog dana u mjesecu. Ne plati li stanar studentskog doma stanarinu na vrijeme (bez objektivnog razloga), smatrat će se da se dragovoljno odrekao prava na daljnji smještaj u studentskom domu, stoji Pravilniku o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu (SCZG).
Kako useliti u studentski dom? Ovako izgleda cijeli proces, jedan grad traži i fotografiju
Studentski centri objavili su imena dobitnika smještaja u studentskim domovima. Proces useljenja u većini domova kreće u rujnu.
10:19 20 d 02.09.2026
Upravitelj studentskog doma u tom će slučaju izdati rješenje o iseljenju studenta i razdužiti studenta u roku od deset dana od posljednjega dana određenoga za plaćanje stanarine. Prilikom iseljenja stanar doma dužan je podmiriti sve do tada nepodmirene troškove.
Dodajmo još da stanari koji usele u dom do 15. dana u mjesecu plaćaju puni iznos mjesečne stanarine, a od 16. dana u mjesecu plaćaju polovicu iznosa mjesečne stanarine. Stanari koji isele iz doma do 15. dana u mjesecu, uz prethodnu najavu upravi studentskog doma, plaćaju polovicu iznosa mjesečne stanarine, a od 16. dana u mjesecu plaćaju puni iznos mjesečne stanarine.
Podijelite svoje dobro iskustvo iz prakse: Prijavite se za izlaganje na obrazovnoj konferenciji
Pozivamo sve nastavnike i profesore da se prijave kao izlagači na proslavi rođendana portala srednja.hr. Rok za prijave je 30. 9. u 23:59 sati.
10:18 8 h 22.09.2026
Pokažite im koliko vrijede: Nastavnici, prijavite kolege ili kolegice za nagradu Zlatna kreda
Nitko bolje ne prepoznaje trud i uspjehe u školi od vas koji ste svakodnevno u sustavu. Nominirajte kolegu ili kolegicu za nagradu Zlatna kreda.
10:38 1 d 21.09.2026
Kratka horor priča: Izašli su rezultati jesenskog roka mature
Matura je duplo stresnija onima koji su nakon ljetnog roka iz nekog razloga morali i na jesenski. 'Klik' koji otkriva rezultate je mini horor priča..
16:25 6 d 16.09.2026
Imate 100 eura na kulturnoj iskaznici? Iskoristite ih za pretplatu na srednja.hr
Ove godine ste napunili 18 godina i dobili kulturnu iskaznicu. Evo zašto se isplati pretplatiti na portal koji prati sve o studiranju.
13:38 8 d 14.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 22 d 31.08.2026
Danas je zadnji dan akcije: Iskoristite popust i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 21 d 01.09.2026
Pokrenut stegovni postupak protiv profesora medicine. Etičko povjerenstvo već dalo svoj sud
Profesor Domazet-Lošo u intervju je govorio kako je koronavirus sotonin plan. Na Institutu je protiv njega pokrenut stegovni postupak.
13:53 4 h 22.09.2026
Koji su faksevi upisali najviše brucoša u jesenskom roku? Jedna vrsta studija dominira listom
Listom studija s najviše kandidata koji su ostvarili pravo upisa ove jeseni dominiraju studiji ekonomskog tipa.
11:23 6 h 22.09.2026
Koliko je ilegalaca ulovljeno u najvećim studentskim domovima? Imamo i broj provedenih kontrola
Ako domska kontrola ulovi 'ilegalca', on odmah mora iseliti, a studentski centar raskida ugovor sa studentom koji ga je potpisao.
09:09 3 d 19.09.2026
Kako je ovo moguće? SC daje krevete studentima koji nisu dobili dom, samo im treba poznanik
S nizom kritika na splitski SC našoj su se redakciji obratili tamošnji studenti. Iz SC-a demantiraju njihove navode i pojašnjavaju situaciju.
14:06 5 d 17.09.2026
'Packa' znanstvenicima koji ocjenjuju projekte: 'Postoji opravdana sumnja...'
Povjerenstvo za prigovore Zaklade za znanost kaže kako postoji opravdana sumnja na korištenje alata umjetne inteligencije pri pisanju recenzija.
11:05 7 h 22.09.2026
Državna tajnica požuruje sveučilišta: 'Molim rektore na ubrzanje'
Proces digitalizacije diploma još nije gotov. Državna tajnica Ivanković zato je u srpnju zamolila rektore da potaknu sastavnice na ubrzanje procesa.
11:04 7 h 22.09.2026
Velika promjena, što će biti s budućnosti sastavnice Sveučilišta u Zagrebu? 'I dalje planiramo...'
Izmjene zakona nalažu da će CARNET upravljati podatcima visokog obrazovanja. Do sada to je radilo Srce, sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.
16:17 1 d 21.09.2026
FOTO Prošetali smo kampusom Borongaj. Evo kako izgleda 'hrvatski Harvard'
Bliži se nova akademska godina. Ususret njoj prošetali smo kampusom Borongaj u Zagrebu. Jesenska kiša kampusu daje još tužniju notu.
08:21 2 d 20.09.2026
Dva nova traka na autocesti od Zagreba: Ovo su rokovi za početak i završetak radova
Autocesta kod Zagreba do Karlovca dobiva šest umjesto četiri trakova. Zna se kada bi otprilike krenula dogradnja zbog sve veće prometne opterećenosti.
17:00 1 h 22.09.2026
Šveđani izgradili kućice do 5 kvadrata: ‘Željeli smo da ljudi doslovno uđu u stambenu krizu’
Tri mikro kuće pokazale su koliko si kvadrata stana prosječni 25-godišnjak danas stvarno može priuštiti. I je li to dovoljno za život.
16:59 1 h 22.09.2026
Umirovljenici 'profitirali' na padu plaće: Mirovine oborile rekord SDP-ove vladavine
Udio mirovine u plaći konačno je porastao i obara rekorde. 'Zahvaliti' možemo usklađivanju mirovina, ali i padu prosječne plaće u srpnju.
16:31 1 h 22.09.2026
Žena pokušala dokazati radni staž za mirovinu: Odbili je i HZMO i Europski sud
Da je radila kao direktorica svoje firme na okupiranom području pokušala je HZMO-u dokazati žena iz Siska. Za pravo joj nije dao ni Europski sud.
16:25 1 h 22.09.2026