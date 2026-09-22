Koji su faksevi upisali najviše brucoša u jesenskom roku? Jedna vrsta studija dominira listom

Gotov je jesenski rok upisa na fakultete, a Agencija za znanost i visoko obrazovanje objavila je detaljne podatke iz kojih je vidljivo i na kojim je studijima najviše kandidata ostvarilo pravo upisa.

Prema tim podacima, na petom se mjestu nalazi izvanredni studij izobrazbe trenera, smjer kondicijska priprema sportaša na KiF-u u Zagrebu. Pravo upisa ostvarilo je 57 kandidata, bilo je isto toliko mjesta, s time da je ukupno bilo 120 prijava. Četvrti je studij poslovne ekonomije na Ekonomskom u Rijeci - pravo upisa ostvarilo je 66 kandidata, dok je kvota bila 90, a prijavilo se 152 kandidata. Na trećem mjestu po broju upisanih u jesenskom roku je pravo na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Pravo upisa ostvarila su 92 kandidata, bilo je 165 mjesta, a ukupno su studij prijavile 243 osobe.

Drugi po broju upisanih je izvanredni stručni studij poslovne ekonomije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, gdje je pravo upisa ostvarilo 106 kandidata, nudilo se 148 mjesta, a broj prijava bio je 226. A na samome je vrhu po broju upisanih u jesenskom roku izvanredni online studij primijenjene ekonomije na Fakultetu ekonomije i turizma dr. Mijo Mirković u Puli. Pravo upisa ostvarilo je 119 kandidata, bilo je isto toliko mjesta, s time da je ukupni broj prijava bio 167.

Preostalih pet studija koji su ušli na listu top deset prema broju kandidata koji su ostvarili pravo upisa ove jeseni, možete pronaći u tablici u nastavku. Napomenimo kako su ovo kandidati koji su ostvarili pravo upisa, a otvorena je mogućnost da neki od njih nisu došli na upise. Takvima prijeti naplata oportunitetnog troška zbog nepopunjenog upisnog mjesta.