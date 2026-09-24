Mijenja se još jedan propis u visokom obrazovanju: 'Postoje poteškoće'

Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, kojim se propisuju brojna prava zaposlenika poput štrajka, otkaza, uvećanja plaća i podjele radnog vremena, istekao je još u prosincu 2022. godine. Pregovori za potpisivanje novog još uvijek traju. Nezavisni sindikat znanosti već ranije upozoravao je da pregovori teku jako loše.

Zagrebački rektor naveo da postoje poteškoće u komunikaciji i načinu vođenja rasprave

Tema kolektivnog ugovora našla se i na sjednici Rektorskog zbora u srpnju, čiji je zapisnik nedavno objavljen. Rektor Sveučilišta u Zagrebu Stjepan Lakušić kazao je kako je tijekom dosadašnjih sastanaka radne skupine bilo poteškoća u komunikaciji i načinu vođenja rasprave.

- Naglasio je da sveučilišta, kao institucije koje upravljaju sustavom znanosti i visokoga obrazovanja, trebaju aktivno sudjelovati u oblikovanju budućeg kolektivnog ugovora, osobito imajući u vidu iskustva u provedbi prethodnog ugovora i izazove koji su se pojavili u njegovoj primjeni. Također je naglasio važnost usmjerenosti pregovora na pronalaženje zajedničkih rješenja koja će biti u interesu svih zaposlenika u sustavu - nastavnog, znanstvenog i administrativnog osoblja - te istaknuo potrebu za uvažavanjem specifičnosti funkcioniranja sveučilišta i njihovih sastavnica, stoji u zapisniku.

Na sjednici je bio i ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Istaknuo je važnost otvorenog dijaloga, međusobnog uvažavanja i spremnosti svih sudionika na kompromis kako bi se osigurala provediva rješenja te izbjegle moguće zlouporabe i naknadni sporovi.

- Doc. dr. sc. Iva Ivanković (državna tajnica u Ministarstvu obrazovanja zadužena za sektor mladih i visokog obrazovanja, op.a.) pojasnila je da u pregovorima još uvijek nije postignut konsenzus o pitanjima strukturiranja i normiranja rada, koja su trenutačno predmet rasprave. Istaknula je da je pitanje normiranja rada u području znanosti i visokog obrazovanja uređeno kolektivnim ugovorom, za razliku od ostalih razina obrazovanja na kojima se navedena pitanja uređuju zakonima ili pravilnicima, stoji u javno dostupnom zapisniku sjednice.

Formira se nova, neformalna pregovaračka skupina

Do sada je u izradi nacrta novog kolektivnog ugovora sudjelovala radna skupina koju je imenovalo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Sada je Ministarstvo predložilo uspostavu neformalnog pregovaračkog tijela gdje će se voditi dijalog između Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja te predstavnika hrvatskih sveučilišta

Tako je Rektorski zbor u tu pregovaračku skupinu imenovao rektora Sveučilišta u Zadru Josipa Faričića, rektora Sveučilišta u Dubrovniku Nebojšu Stojčića, rektora Sveučilišta u Zagrebu Stjepana Lakušića, dekana Medicinskog fakulteta u Rijeci Josipa Španjola te profesora Marija Vinkovića s Pravnog fakulteta u Osijeku.

Predstavnik Nezavisnog sindikata znanosti Predrag Marković na sjednici je pak istaknuo važnost sudjelovanja predstavnika sustava u pregovaračkom procesu kako bi predložena rješenja bila razumljiva, provediva i usklađena s mogućnostima ustanova koje će ih primjenjivati. Naglasio je da je sindikatu, uz zaštitu interesa svojih članova, važna i održivost sustava te donošenje rješenja koja će čelnici ustanova moći učinkovito provoditi, piše u zapisniku.

Tema sjednice i izmjene Zakona o visokom, državna tajnica komentirala autonomiju

Podsjetimo, trenutačno su u saborskoj proceduri i izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. I to su rektori komentirali na sjednici u srpnju. Zadarski rektor Faričić rekao je da su izmjene Zakona razmotrene na sjednici u travnju te da je pritom postignuta visoka razina usuglašenosti o pojedinim predloženim rješenjima. Zagrebački rektor Lakušić rekao je da bi trebalo razmotriti pitanje nastavnog angažmana rektora tijekom mandata radi očuvanja povezanosti s nastavnim i znanstvenim radom.

Državna tajnica Ivanković istaknula je da nova odredba o radu profesora u trajnom izboru do 67. godine života na teret države ovisi o potrebama poslodavca i odlukama nadležnog tijela visokog učilišta. Komentirala je i odredbu gdje će Ministarstvo davati suglasnost sveučilištima i fakultetima za ustroj nenastavnih radnih mjesta, što su neki nazvali udarcem na autonomiju.

- Govoreći o autonomiji sveučilišta, naglasila je da ona ne uključuje financijsku autonomiju. Visoka učilišta samostalno odlučuju o strukturi zaposlenih, dok Ministarstvo, zbog utjecaja na državni proračun, daje završno mišljenje o pitanjima koja imaju financijski učinak, uključujući sistematizaciju radnih mjesta, rekla je Ivanković na sjednici u srpnju.