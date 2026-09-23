Nekima faks započinje već ovaj tjedan: Evo što možete očekivati od prvog dana

Akademska godina službeno započinje 1. listopada, a na mnogim fakultetima već je ovoga tjedna već je zakazano prvo predavanje za brucoše. U većini slučajeva nije riječ o klasičnom predavanju gdje ćete učiti novo gradivo. Štoviše, nećete doznati niti što vas očekuje na pojedinim predmetima, nego je riječ o uvodnom satu na kojem ćete se upoznati sa svim 'tehničkim' detaljima koji će u narednim godinama činiti vašu svakodnevicu.

Uvodno predavanje i prvo upoznavanje

Na to prvo uvodno predavanje zapravo trebate gledati kao na orijentacijski dan. Dok su vam se prvog dana srednje škole predstavili vaši razrednici i vršnjaci, na fakultetu ćete obično na uvodnom satu upoznati dekana i ostale članove studentske uprave, moguće i studentske predstavnike. Neki fakulteti brucošima nude tzv. studente mentore koji će vas voditi kroz prvu godinu, pomoći vam u pronalasku literature i, primjerice, savjetovati na što trebate obratiti pažnju na pojedinim kolegijima.

Cilj je tog uvodnog predavanja objasniti kako fakultet funkcionira, koja su prava i obveze studenata i kome se obratiti kada nešto zapne. Neki fakulteti već prvi dan predstavljaju studentske udruge, izvannastavne aktivnosti i druge mogućnosti koje će vam biti dostupne tijekom studiranja.

Stiže vam najvažnija kartica u novčaniku

Pripremite se i na dosta praktičnih informacija. Na pojedinim fakultetima upravo se na uvodnom predavanju dijele studentske iskaznice, popularne iksice, kao i podaci potrebni za pristup fakultetskom e-mailu i drugim digitalnim sustavima.

Na nekim fakultetima možda ćete se tek fotografirati za iksicu. Ako je dobijete taj prvi dan, svakako provjerite koju razinu prava na prehranu imate, pa poduzmite korake ako vam je dodijeljena niža od one koja vam pripada.

Vrlo brzo ćete čuti pojmove poput Studomata, ISVU-a, AAI@EduHr računa, referade, ECTS bodova i sustava za e-učenje, ako on postoji na vašem fakultetu. U teoriji će vam korištenje tih sustava možda zvučati komplicirano, ali shvatit ćete kako funkcioniraju čim ih počnete koristiti.

Stiže i raspored, zapišite si sve bitno

Moguće je da ste već odabrali kolegije, a možda ćete tek u narednim danima trebati odabrati izborne. Također, ako se u sklopu Tjelesnog na vašem fakultetu nudi više aktivnosti, moguće je da ćete prvog dana birati koju želite. Prvog dana brucoši najčešće dobivaju i raspored predavanja. Ovisno o fakultetu, redovna nastava može početi isti dan ili nekoliko dana nakon uvodnog programa.

Prva predavanja često služe i za predstavljanje kolegija. Profesor može objasniti što ćete učiti, kako će izgledati semestar, koja je literatura nužna za taj kolegij, imate li kolokvije, seminare ili laboratorijske vježbe te kako se polaže ispit. I trebate li dolaziti na sve dijelove nastave, odnosno koliko puta smijete izostati s nekog kolegija.

Ono što je važno je da si pravila zapisujete. Na fakultetu se očekuje da ste nešto samostalniji u odnosu na srednjoškolsku fazu pa ne treba očekivati da će vas profesori podsjećati na pravila s kojima su vas upoznali na uvodnom satu. Na nekim predavanjima na prvom se satu predstavljaju i sami studenti, pa razmislite o tome što ćete reći o sebi.

Što ponijeti prvi dan i što ako se izgubite među dvoranama?

Osim osobnog dokumenta, bilo bi dobro da sa sobom ponesete bilježnicu u koju ćete zapisivati sve što je bitno. Mobitel vjerojatno već imate sa sobom pa je dobro da pri ulazu na fakultet još jednom provjerite obavijest o uvodnom predavanju i u kojoj ste dvorani.

Ipak, ako pritom zapnete, ne ustručavajte se pitati nekoga na hodniku gdje se točno nalazi dvorana u koju trebate otići.

Nikoga ne poznajete? Dajte priliku osobi koja sjedi pored vas

Ako ste upisali neki veći fakultet, možda već poznajete nekoga iz srednje tko je upisao isti studij i s vama je na godini. Međutim, moguće je da nećete poznavati baš nikoga i to je isto okej. Dvorana će biti prepuna onih koji su u vašoj situaciji pa ne okljevajte pružiti ruku osobi pored vas. Tko zna, možda ćete steći prijatelja za čitav život. Ili makar osobu s kojom ćete dijeliti skripte, ali i jadikovke oko kolegija koji vas muče.