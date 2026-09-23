Ovo je 10 najmanjih fakulteta po broju studenata. Kod mnogih pronađeni nedostatci

Na najmanjem visokom učilištu u Hrvatskoj studira 21 student. Fakultet pod Sveučilištem u Zagrebu na četvrtom je mjestu.

Nakon najvećih fakulteta u državi donosimo popis najmanjih po broju studenata. Već ranije izvještavali smo o visokim učilištima koje država financira, iako na njihovim pojedinačnim studijima ima manje od deset studenata. Naime, Ministarstvo ne snosi troškove izvođenja nastave na programima na koje se upisalo manje od 10 studenata, osim kada to posebno odobri ministar, propisuje Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje. Ako Ministarstvo ne odobri financiranje preko državne kase, visoka učilišta takve studije mogu financirati iz svog džepa.

Najmanje studenata ima privatno Veleučilište RRIF. Godinu završili s velikim neto gubitkom

Visoko učilište s najmanje studenata u akademskoj godini 20225./2026. jest Veleučilište RRIF, pokazuju podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koje su nam dostavili na naš zahtjev. Ovo privatno veleučilište broji 21 studenata. Napomenimo kako to Veleučilište ove godine nije upisivalo nove studente, dok im je posljednja objava na internetskoj stranici u prosincu 2025. godine. Prijediplomske studije prema podatcima resorne agencije posljednji put upisivali su 2023. godine, kada im je kvota bila 100, a pravo upisa ostvarila su četiri studenta.

Radi se o Veleučilištu u Martićevoj u Zagrebu koje je 2006. godine osnovalo RRiF Plus d.o.o., jedno od društava RRiF grupe čija je djelatnost usko vezana za područje financija, poreza i prava trgovačkih društava. Imaju stručni prijediplomski studij za računovodstvo i financije i stručni diplomski studij korporativne financije. Dekanica im je profesorica stručnog studija u trajnom izboru Đurđica Jurić. Fina pokazuje da su u 2025. godini iskazali neto gubitak od 204.588 eura, dok su brojali pet zaposlenih. Ukupni prihodi bili su im 132.641 eura, što je smanjenje od 51,81 posto u odnosu na 2024. godinu. U 2020. godini u procesu reakreditacije država im je izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta, bez izdanih pisma očekivanja.

Evanđeosko teološko veleučilište broji 34 studenta

Na drugom je mjestu po najmanjem broju studenata Evanđeosko teološko veleučilište s 34 studenata. Na ljetnom roku ove godine prema podatcima resorne agencije kvota za prijediplomski studij teologije bila im je 50, ali nitko nije ostvario pravo upisa. Ni na jesenskom situacija se nije promijenila.

Riječ je o privatnom veleučilištu iz Osijeka čiji je dekan Dalibor Kraljik. Nude prijediplomski i diplomski studij teologije te programe cjeloživotnog učenja. Vizija im je biti vodećim evanđeoskim centrom za učenje i istraživanje kristocentričnog poslanja u Istočnoj i Srednjoj Europi te svijetu. Na internetskim stranicama stoji da su osnovani 1972. godine te da su bili dio jednog malog broja protestantskih, teoloških ustanova koje su postojale tijekom vladavine komunizma na čitavom području Srednje i Istočne Europe. Navode kako danas stotine njihovih diplomiranih studenata služe na svim kontinentima i u više od 40 zemalja. U procesu reakreditacije u 2022. godini država im je izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta, bez izdanih pisma očekivanja.

Na trećem mjestu Veleučilište ARCA. Država im bila zabranila upis novih studenata

Nadalje, na trećem je mjestu po najmanjem broju studenata privatno Veleučilište ARCA iz Splita. Nude trogodišnji stručni prijediplomski studij inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u pomorstvu, redovno i izvanredno. Valja napomenuti kako im je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u 2024. godini nakon postupka reakreditacije izdalo pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od jedne godine te zabranom upisa studenata za akademsku godinu 2025./2026. godinu. U svim područjima tada ocijenjeni su drugom najlošijom ocjenom, minimalnom razinom kvalitete. Primjerice, broj kvalificiranih nastavnika tada u punom radnom odnosu bio je premalen da bi se osigurala kvaliteta i kontinuitet izvođenja studijskog programa, tumačila je agencija. Novijih javnih dokumenata o tome nema.

- Razlog osnutka bilo je rješavanje problema stručnih kadrova u području inspekcijskog i kadrovskog menadžmenta u Republici Hrvatskoj, ali i svjetskim okvirima, te potrebama za obrazovanim stručnjacima koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja modernih gospodarstava, stoji na stranicama Veleučilište ARCA-e čiji je dekan Đorđe Nadrljanski.

Ukupna kvota ove godine bila im je 60, dok su dvije osobe ostvarile pravo upisa, prema podatcima resorne agencije. Istaknimo kako broj studenata upisanih ove akademske godine na nekim od institucija može biti veći. Naime, prikupili smo javno dostupne podatke Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Radi se o upisima preko Postani studenta, dok veleučilišta ponekad upisuju i izvan tog sustava, najčešće one koji su srednju školu završili prije 2010. godine i uvođenja mature. O toj problematici izvještavali smo, primjerice, ovdje.

Mnogi 'najmanji' dobili pisma očekivanja s rokom otklanjanja nedostataka

Na četvrtom je mjestu po broju najmanjih studenata Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Broje 64 studenata. O ovom fakultetu nedavno smo izvještavali. Na petom je mjestu Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu sa 64 studenta. Nadalje, na listi najmanjih još su Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji se izvodi u Varaždinu, zatim Istarsko veleučilište, Katolički bogoslovni fakultet u Splitu, Veleučilište PAR iz Rijeke te Veleučilište suvremenih informacijskih tehnologija. Potonje veleučilište prestalo je s radom, a studente je preuzela Algebra.

Za sve ove fakultete provjerili smo procese reakreditacije, redovitog procesa ocjenjivanja države i provjere zadovoljavaju li visoka učilišta sve propisane uvjete. Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu država je u 2024. izdala potvrdu o ispunjavanju uvjeta, nakon što su ranije dobili pismo očekivanja s rokom otklanjanja od tri godine. Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu država je potvrdu izdala 2023. godine, nakon što su ranije dobili pismo očekivanja s rokom otklanjanja od tri godine. Istarsko veleučilište potvrdu je dobilo 2022., nakon što su im ranije izdana dva pisma očekivanja s rokom otklanjanja nedostataka.

Katolički bogoslovni fakultet u Splitu potvrdu je dobio u 2024. godini, nakon što im je ranije izdano pismo očekivanja s rokom otklanjanja nedostataka od tri godine. Veleučilištu PAR u 2023. godini izdano je pismo očekivanja s rokom uklanjanja od tri godine. Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu u reakreditaciji odmah je dobio potvrdu ispunjavanja uvjeta, bez pisma očekivanja.

Cijelu tablicu najmanjih fakulteta po broju studenata možete vidjeti ispod. Riječ je o podatcima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za akademsku godinu 2025./26. koje su nam dostavili na naš zahtjev.