Za tisuće studenata u Zagrebu velika promjena, veleučilište postaje fakultet: 'Bit će pitanja'

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu od jeseni bi trebalo postati Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sam fakultet formalno već postoji

Novi Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu, koji će obuhvati sve studente sadašnjeg Zdravstvenog veleučilišta, formalno već postoji. U sudski registar upisan je u svibnju, adresa mu je Mlinarska cesta 38, što je i službena adresa Zdravstvena veleučilišta. Privremeni dekan mu je Igor Filipčić, koji je sada na toj poziciji na Zdravstvenom veleučilištu.

Promjena za 4.000 studenata: 'Upoznati su s procesom koji se odvija'

Isto tako, fakultet je upisan u Upisnik visokih učilišta Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih uz opasku 'u osnivanju'. Vidljivi su i u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU), no broj studenata još nije evidentiran, što zapravo znači da oni još formalno nisu prebačeni sa Zdravstvenog veleučilišta. Samo Zdravstveno veleučilište broji 4.269 studenata prema ISVU-u.

Prema posljednje potpisanom sporazumu postupak pripajanja trebao bi se dovršiti do kraja rujna, kako bi fakultet preuzeo izvođenje nastave od početka akademske godine 2026./27. No, sami studiji i dalje će ostati stručni, ne sveučilišni, jer će se proces odobravanja odnosno akreditacije odvijati u fazama. O pripajanju razgovarali smo s predsjednicom Studentskog zbora Zdravstvenog veleučilišta Vanesom Vlašić.

- Smatram da su studenti kroz dosadašnju komunikaciju upoznati s procesom koji se odvija te da postoji svijest o tome da će od listopada nastaviti svoje obrazovanje u okviru fakulteta. Naravno, s obzirom na veličinu promjene, važno je nastaviti pravovremeno informirati studente i pružiti im jasne odgovore na sva pitanja koja će se eventualno pojaviti, odgovara na naš upit Vlašić.

'Razumljivo je da će imati pitanja vezana uz promjenu naziva i organizacije ustanove'

Vlašić nastavlja kako su kao studentski predstavnici uključeni u komunikaciju vezanu uz proces pripajanja. Nastojali su biti, ističe, poveznica između studenata i uprave.

- Smatram da je upravo uloga studentskih predstavnika važna kako bi se potrebe i pitanja studenata pravovremeno prenijeli te kako bi studenti imali što više informacija o promjenama koje ih očekuju. Posebno je važno pravovremeno informirati maturante koji su ove godine upisali ZVU. Budući da su svoj studij upisivali kao studenti Zdravstvenog veleučilišta, razumljivo je da će imati pitanja vezana uz promjenu naziva i organizacije ustanove. Smatram da im treba jasno objasniti da će svoj upis i studiranje nastaviti u novom institucionalnom okviru te ih pravovremeno informirati o svemu što se za njih konkretno mijenja, ali i o onome što ostaje isto, opisuje studentska predstavnica.

Prvi na redu za akreditiranje u sveučilišni studij jest menadžment u sestrinstvu

Ovu promjenu Vlašić vidi prvenstveno kao priliku za daljnji razvoj i unaprjeđenje studijskih programa. Ulazak u novu organizacijsku strukturu može donijeti dodatne mogućnosti za razvoj studija, povezivanje s drugim područjima, nove prilike za studente te daljnje jačanje kvalitete visokog obrazovanja, navodi.

- Vjerujem da će se pritom nastojati zadržati ono što je za studente bilo kvalitetno i prepoznatljivo, uz otvaranje prostora za nove mogućnosti. Kao Studentski zbor svakako ćemo biti dostupni studentima za pitanja i dodatna pojašnjenja te ćemo, u suradnji s upravom, nastojati osigurati da informacije do njih dolaze pravovremeno i na njima razumljiv način. Smatram da zajedničkom komunikacijom možemo ovaj prijelaz učiniti što jednostavnijim i ugodnijim za sve studente, zaključuje Vlašić.

Nakon što Zdravstveno veleučilište i službeno postane Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu, krenut će i novo akreditiranje studija. Naime, studenti sada dobivaju diplome stručnih studija, dok bi u budućnosti mogli dobivati sveučilišne diplome. Kako je najavljeno, prvo će u akreditaciju diplomski studij menadžmenta u sestrinstvu. Potom sestrinstvo, pa fizioterapija, pa radna terapija. Svi će studenti, rečeno je ranije, svoj proces studiranja nastaviti na Fakultetu zdravstvenih studija prema studijskim programa i uvjetima koji su bili na snazi kada su upisali prvu godinu studija.

Inače, ovog ljeta studij Radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu bio je treći najpopularniji studij prema omjeru broja raspoloživih mjesta i broja prijava studenata kojima je to bio prvi izbor na listi. Njihov izvanredni online studij sestrinstva pak je bio četvrti prema najvećem broju prijava prvog izbora. Inače, Zdravstveno veleučilište nudi šest stručnih prijediplomskih studija: fizioterapija, medicinsko-laboratorijska dijagnostika, radna terapija, radiološka tehnologija, sanitarno inženjerstvo i sestrinstvo te šest stručnih diplomskih studija: fizioterapija, javno zdravstvo, kliničko sestrinstvo, menadžment u sestrinstvu, psihijatrijsko sestrinstvo i sanitarno inženjerstvo.

S Veleučilišta pojasnili koja će zvanja imati do sada upisani studenti

Zdravstveno veleučilište ovog četvrtka studente je službeno obavijestilo da preustrojem postaju Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Zagrebu. Napomenuli su da svi studenti koji su već upisani svoj studij završavaju prema studijskim planovima i programima po kojima su upisali studij.

- Studenti stručnih prijediplomskih studija završetkom studija stječu diplomu stručnog prijediplomskog studija i stručni naziv prvostupnik odnosno prvostupnica. Studenti stručnih diplomskih studija završetkom studija stječu diplomu stručnog diplomskog studija i stručni naziv magistar odnosno magistra. Sve X-ice izdane studentima do 30. rujna 2026. godine od strane Zdravstvenog veleučilišta vrijede nadalje kao X-ice Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta zdravstvenih studija, stoji u obavijesti.