Objavljeno koliko će studenata dobiti državnu STEM stipendiju u narednim mjesecima

I ove godine studenti će moći konkurirati za državne stipendije, a uz socioekonomsku dodjeljuje se i ona za studente čiji su studiji u STEM područjima. Nakon što je objavljen popis tih studija u 2026./2027. godini, ministar Radovan Fuchs donio je odluku o tome koliko će se stipendija dodjeljivati. Kao i prethodne godine, u akademskoj godini 2026./2027. dodijelit će se 1.500 državnih stipendija studentima u redovitom statusu.

Objavljuju se dvije odvojene liste stipendista

Za stipendiju mogu konkurirati samo studenti koji su upisani na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. Nužno je da imaju hrvatsko državljanstvo, da su državljani države članice Europske unije, Europskoga gospodarskog prostora, Švicarske Konfederacije ili da su Hrvati izvan Republike Hrvatske u skladu sa Zakonom o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan RH. Mogu se prijaviti i studenti koji imaju status azilanta.

Pravilnik na temelju kojeg se dodjeljuje ova stipendija propisuje objavu dviju lista stipendista - odvojenu za nastavničke STEM studije te za ostale STEM studije. Ova stipendija isplaćuje se u devet mjesečnih rata, s time da za STEM nastavničke studije ona iznosi 600 eura, a za ostale 300 eura mjesečno.

Studenti će se morati javiti na javni poziv ako žele stipendiju, mora biti otvoren do 25. listopada

Sljedeći korak do dodjele ove stipendije je na Ministarstvu obrazovanja koje treba raspisati javni poziv sa svim uvjetima za dodjelu ove stipendije. Prema pravilniku, taj javni poziv mora biti objavljen najkasnije do 25. listopada, s time da je lani izašao tri dana prije tog roka. Potom se studenti na njega prijavljuju online, putem sustava Vidra. Pravilnik propisuje da rang-liste dobitnika moraju biti objavljene najkasnije nakon 60 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Važno je naglasiti i da se studentima ostalih STEM studija državne stipendije isplaćuju u trajanju jedne akademske godine pa se ponovno trebaju javiti na poziv ako su je ranije primali. S druge strane, državne stipendije za STEM nastavničke studije isplaćuju se za sve akademske godine do kraja studija, ako studenti izvršavaju akademske obveze prema propisima. U slučaju ponavljanja godine studentu se obustavlja primanje državne stipendije do upisa u višu godinu studija. Također, studenti nastavničkih studija dužni su se zaposliti u školi na svom području i to u trajanju jednakom razdoblju u kojem su primali stipendiju.

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