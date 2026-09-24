Dekanica budućim učiteljima: 'Odabrali ste profesiju koja nadilazi okvire običnoga posla'

Nova je akademska godina pred vratima. Brucoši će se prvi put susresti s fakultetskim obvezama, dok će drugi studenti nakon ponešto odmora ponovno pred knjigu. Učiteljski fakultet u Zagrebu 1. listopada organizira dobrodošlicu za nove studente, gdje će se obratiti i dekanica Blaženka Filipan-Žignić. Ona je novim studentima još ovog ljeta poslala posebno pismo.

- Prelaskom ovoga praga vi ne postajete samo studenti, vi postajete dio tradicije koja oblikuje stupove našega društva. Odabrali ste profesiju koja nadilazi okvire običnoga posla. Ovo je istinski poziv koji traži ravnotežu između britkoga razuma i empatičnog srca, vrhunske stručnosti i visoke etičke odgovornosti. Pripremat ćete se za obrazovanje generacija koje dolaze, što znači da od danas u vašim rukama leži ključ kreiranja naše zajedničke budućnosti u Republici Hrvatskoj, stoji u pismu dekanice objavljenom na internetskim stranicama fakulteta.

'Zajedno ćemo graditi vašu profesionalnu osobnost, ali i ljudsku zrelost'

Filipan-Žignić poželjela je dobrodošlicu svim novim studentima te poručila kako su upisom na fakultet, nakon mjeseci intenzivnih priprema i neizvjesnosti, postali punopravni članovi akademske zajednice. Čestitala im je od srca na tom prvom velikom životnom trijumfu koji, kaže, otvara vrata najstarije i najveće institucije za obrazovanje učitelja i odgojitelja u Hrvatskoj.

- Ono što naš Fakultet čini posebnim jest činjenica da ovdje nikada nećete biti tek jedno ime na popisu. Mi vas vidimo kao jedinstvene mlade ljude s golemim potencijalom. Interaktivnim predavanjima, metodičkim vježbama u realnim situacijama, projektnim aktivnostima, terenskom nastavom, mentorskim vođenjem i stalnim dijalogom, zajedno ćemo graditi vašu profesionalnu osobnost, ali i ljudsku zrelost, istaknula je dekanica.

Dodala je da korak s vremenom drže osiguravanjem suvremenih tehnologija, digitalnom transformacijom svih procesa, osnaživanjem projektnih aktivnosti i stalnim unaprjeđenjem akademske ponude. Studentima je poručila da od prvog dana preuzmu kormilo nad svojim obrazovanjem, budu znatiželjni, odvažni i aktivni, sudjeluju u inicijativama, zboru, humanitarnom radu, sportskim druženjima, Erasmus+ razmjenama znanstvenim i stručnim projektima. Za pomoć mogu se obratiti i službama za karijerno usmjeravanje i savjetovanje.

- Studentske godine donose predivna otkrića, ali prirodno je da će donijeti i trenutke preispitivanja ili umora. Kada se suočite s takvim izazovima, sjetite se da na ovom putu niste sami. Oko vas je snažna mreža podrške - vaše kolege s godine, iskusni nastavnici, predani mentori, pročelnici odsjeka i prodekani. Kao dekanica, želim vam poručiti da su i vrata mojega ureda za vas uvijek otvorena. Mi smo zajednica koja vjeruje u vas i koja će vas pratiti na svakom vašem koraku. Nemojte se bojati pokušaja, pa čak ni pogrešaka, jer su upravo one najdragocjenije lekcije u procesu učenja. S neizmjernim ponosom pozdravljam vas kao ravnopravne članove naše akademske obitelji - zajednice koja ima privilegiju i čast obrazovati one koji će sutra obrazovati druge. Dobro došli na Učiteljski fakultet - mjesto na kojem znanje prerasta u vaš životni poziv, napisala je Filipan-Žignić.

Popunili kvotu, prijemni ukinuli još 2024. godine

Osim u Zagrebu Učiteljski fakultet studije nudi u Čakovcu i Petrinji. Tu je integrirani prijediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij sa smjerovima engleski jezik, njemački jezik, cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih ili modulima informatika, hrvatski jezik, likovna kultura i odgojne znanosti. Drže i prijediplomski pa potom diplomski studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dekanica je istaknula kako je interes za fakultet bio izvrstan te da su s lakoćom gotovo u potpunosti popunili i proširenu upisnu kvotu, koju možete vidjeti na fotografiji na dnu članka.

Podsjetimo, Učiteljski fakultet 2024. godine ukinuo je provjeru predispozicija odnosno tradicionalni prijemni ispit. Time su se testirali glazbeni sluh i ritam, razvoj likovnog mišljenja, kineziološke motoričke vještine i govorne sposobnosti. Tadašnji dekan kazao je kako su analizom utvrdili da nije postojalo benefita iz prijemnog ispita te da su oni bili jedini javni učiteljski fakultet u Hrvatskoj koji je provodio takvu provjeru. Nekoć je za upis bila potrebna viša razina Matematike, što je isto prije više godina smanjeno na osnovnu razinu. Istaknuli su da su tada isto zaključili da nije bilo benefita za višom razinom.

Filipan-Žignić dekanica je fakulteta od 2024. godine. Redovita je profesorica u trajnom izboru na Katedri za obrazovanje učitelja njemačkog jezika - interkulturalna germanistika. Ranije je bila prodekanica za poslovanje, studij i studente Odsjeka u Čakovcu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je obranila i doktorsku disertaciju iz područja lingvistike. Potom je magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Dvanaest godina radila je u školama stranih jezika te osnovnoj i srednjoj školi kao profesorica njemačkog jezika. Od 1999. isprva kao vanjska djelatnica, a potom od 2002. kao stalna djelatnica, radi na Učiteljskom fakultetu, stoji na internetskim stranicama fakulteta. Inače, Filipan-Žignić na parlamentarnim izborima u 2020. godini bila je kandidatkinja na listi koju je predvodio Domovinski pokret Miroslava Škore u III. izbornoj jedinici. Bila je 9. na listi, a osvojila je 63 glasa. Nositelj te liste bio je Davor Dretar – Drele, a drugi je bio Ladislav Ilčić.